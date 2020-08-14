快訊

警查獲偽三倍券就請雞排？何志偉：我說到做到

中科院近日在東部海域試射「無限高」飛彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不想遷就任何人！4大星座寧願當「快樂的邊緣人」

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

現今社會，能夠在社交場上嶄露頭角的人，總是特別吃香；但不是人人都有這本事。雖然能夠輕鬆自在與人相處的本事，可以讓你左右逢源，獲得成功，但有些人只想單純、快樂地做自己就好。就像以下這幾個星座，他們不愛迎合他人，寧可選擇當一個快樂的邊緣人，跟著科技紫微網一起來看看吧！

　

TOP 1：水瓶座

很多人常說水瓶座是外星人。水瓶座並不是不想融入群體生活，然而他們獨特的思維、以及獨樹一格的行事風格，讓別人無法輕易走進水瓶的世界，而水瓶也不容易理解別人的想法。與其花盡心思，在複雜的人際網中理出規則，還要歷經練習與磨合，才能與別人建立關係，水瓶座寧可快樂的做自己，就算是邊緣人也無妨。

　

TOP 2：摩羯座

務實的摩羯座常常給人高冷的感覺，那是因為他們實在是太清楚自己要的是什麼，也明白自己的強項與弱項。扮演群眾裡的嗨咖，或是迅速與人熱絡起來，本就不是他們擅長的事，況且比起逢迎拍馬，他們更喜歡腳踏實地做事，保持一兩個知心朋友就很夠。正因為他們自有分寸、又懶得開口，也就容易邊緣化，不過他們卻怡然自得，樂當邊緣人呢！

　

TOP 3：射手座

天生怕麻煩、喜歡無拘無束過生活的射手座，雖然個性熱情活潑，在群體中很吃得開，但骨子裡他們反而喜歡自我放逐喔！像是：工作累了覺得厭倦，就離開人群，到沒人認識的地方逍遙自在；遇到無法理喻的人事物，他們懶得處理，就乾脆直接放生。他們總是能認真、又快快樂樂的當個邊緣人。

　

TOP 4：雙子座

別看雙子座喜歡擁抱人群，天生自帶聚光燈，自由自在穿梭在人群中，其實他們更享受自我學習的時光。一個人逛文青店、一個人參加研討會、甚至一個人在咖啡店裡思考人生道理，都是他們常做的事。任何時刻，只要他們想要清淨，便能夠找到自得其樂的方法，才不管什麼人情世故。

　

你是否覺得不用花時間在社交上，能更有效率的做事情？或是想到跟人相處就開始心累？無論你是屬於不懼他人眼光、勇於做自己的人，或是喜歡融入群眾，贏得好人緣的類型，重要的是你能不能在扮演的角色中，獲得快樂與滿足，不是嗎？

　

【延伸閱讀】

總有人懂你！姓名鑑定命定對象

今生的福禍，歸因於前世因果？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 社交

延伸閱讀

看起來外表愛耍廢！其實根本都在默默努力的3個星座

8月最好運3大星座！ 保證能「心想事成」，天秤座衝了啦

直擊！在感情裡最「自私」的星座TOP 3

8月份財運TOP5星座：水瓶偏財運好 雙子意外收穫

相關新聞

不想遷就任何人！4大星座寧願當「快樂的邊緣人」

現今社會，能夠在社交場上嶄露頭角的人，總是特別吃香；但不是人人都有這本事。雖然能夠輕鬆自在與人相處的本事，可以讓你左右逢源，獲得成功，但有些人只想單純、快樂地做自己就好。就像以下這幾個星座，他們不愛迎合他人，寧可選擇當一個快樂的邊緣人，跟著科技紫微網一起來看看吧！

每日星座運勢／雙魚洞察力強獲商機 偏財切忌大賭

2020-08-14 牡羊座 利弊隨時可能轉換。 整體運：★★★☆☆ 桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出

身邊有「3星座」相伴 你就是人生贏家？

在戀愛世界中，每個人對待感情的方式各有不同。有些人平淡務實；有些人熱情火辣；有些人則特別喜歡膩在一起。在這些人之中，哪個星座會是你的最愛呢？科技紫微網今天來分析，和哪些星座談戀愛，會讓你幸福感爆棚，堪稱人生贏家！

減肥容易失敗的12星座排行榜：雙魚邊吃邊減 天蠍讓人驚艷

我都這麼努力了，為什麼還是瘦不下來...這是你的心聲嗎？減肥瘦身的過程中，是否有一些小細節你沒注意到，才讓你的努力白費了呢？讓我們來了解一下每個星座減肥失敗的原因，以及該怎麼做，才能減肥減得有效率！

逢庚子年重災不斷…2020苦日子何時過？命理師推這「時間點」

很多人都在談今年怎麼這麼辛苦，疫情無休無止，經濟一塌糊塗，股市卻大跌之後再創新高；只是口袋裡的錢沒有變多，日子反而更難過。這是因為「庚子年」的關係嗎？到底什麼時候可以有正常的日子可過？

唐綺陽星座運勢週報：雙魚遇到天菜 天蠍要節制

木、土、海、冥、天，步入五星逆行，對社會造成影響。水天90度，對經濟、價值觀的判斷，有自我的主張，新生代的想法看似忤逆，卻頗具創意、值得學習。火冥90度，年輕人的衝撞力道強，抱持參考的心態來面對。週末月巨蟹合金星，享受家庭溫暖與品嘗美食，同時也感受到壓力。

殺破狼周運勢／金牛座脫單有望 雙子座人際關係不佳

金牛座感情運方面，在命宮的天王星與溝通宮位的金星有良好連結，單身的金牛座會透過網路認識有好感的對象，雙方似乎頗有話聊，脫單有望。已經有對象的金牛座會與喜歡的人一起去旅行，關係可因此更進一步。

4大星座男超容易讓女友翻白眼？這些星座男有話要說

戀人相處，貴在真心。然而，男女的思考模式常常大有不同，女生抱怨男友不懂自己，男生卻不懂女友在抱怨什麼。究竟是女生無理取鬧，還是男生太遲鈍？科技紫微網今天要點名四大星座男，他們特別容易讓女友翻白眼！如果你上榜了，先別急著反駁，一定要看到最後喔！

看起來外表愛耍廢！其實根本都在默默努力的3個星座

有些人看起來整天逍遙自在，過著吃吃喝喝的享樂生活，但有一天他卻突然光芒萬丈，讓你怎麼也追趕不上他的車尾燈。其實你不知道在這光芒的背後，他付出多大的努力，犠牲多少的事物，才造就了現在的他！快來跟著科技紫微網看看「你是外表愛耍廢，其實默默努力的星座嗎？」

像極了愛情的「桃花」！8月3大星座很多人追 卻是假象

人生中難免有許多過客，就像一陣風，來去又回，不是每段感情都能相伴相隨到人生的終點。換個角度想，這樣的情感經歷，或許把他們...

別輕易挑戰！12生肖的「引爆點」大公開

即使平日裡看起來脾氣再好的人，也難免會有失控的時候。其實我們每個人都有自己的情緒引爆點，你對於其他人的「地雷區」瞭解多少呢？下面，科技紫微網即將開啟「掃雷」模式，把12生肖的「地雷」一次說個清楚，讓你跟別人相處時更順利唷！

小孟塔羅：風水輪流轉！測我下半年能扭轉哪種運勢？

俗語說：「瓦片也有翻身日，只爭來早與來遲」，這便是所謂的風水輪流轉。如同股價指數的曲線走勢，沒有人能夠永遠維持在高點，低點有鹹魚翻身的一日。運勢的變化猶如氣候多端，看似晴朗瞬間便風雲變色。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測我下半年能扭轉哪種運勢？

熱門新聞

要排隊拿號碼牌！屈臣氏指定門市8/14限量開賣「潮橘、月河藍色中衛口罩組合」

盒裝醫療口罩買嘸？19間通路整理包 屈臣氏周五11點搶中衛限量款

年薪90萬算低薪？真實答案揭曉 網友曝「2辨別關鍵」

小心買到假口罩！ 3招自保 認明「通關密碼」

這顏色太美！萊爾富8月19日開賣1萬5千盒「淡橙橘」醫療口罩

就是買不到！中衛宣傳「高級色」口罩 網友崩潰：不要再PO了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。