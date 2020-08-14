不想遷就任何人！4大星座寧願當「快樂的邊緣人」

【文‧科技紫微網】

現今社會，能夠在社交場上嶄露頭角的人，總是特別吃香；但不是人人都有這本事。雖然能夠輕鬆自在與人相處的本事，可以讓你左右逢源，獲得成功，但有些人只想單純、快樂地做自己就好。就像以下這幾個星座，他們不愛迎合他人，寧可選擇當一個快樂的邊緣人，跟著科技紫微網一起來看看吧！

TOP 1：水瓶座

很多人常說水瓶座是外星人。水瓶座並不是不想融入群體生活，然而他們獨特的思維、以及獨樹一格的行事風格，讓別人無法輕易走進水瓶的世界，而水瓶也不容易理解別人的想法。與其花盡心思，在複雜的人際網中理出規則，還要歷經練習與磨合，才能與別人建立關係，水瓶座寧可快樂的做自己，就算是邊緣人也無妨。

TOP 2：摩羯座

務實的摩羯座常常給人高冷的感覺，那是因為他們實在是太清楚自己要的是什麼，也明白自己的強項與弱項。扮演群眾裡的嗨咖，或是迅速與人熱絡起來，本就不是他們擅長的事，況且比起逢迎拍馬，他們更喜歡腳踏實地做事，保持一兩個知心朋友就很夠。正因為他們自有分寸、又懶得開口，也就容易邊緣化，不過他們卻怡然自得，樂當邊緣人呢！

TOP 3：射手座

天生怕麻煩、喜歡無拘無束過生活的射手座，雖然個性熱情活潑，在群體中很吃得開，但骨子裡他們反而喜歡自我放逐喔！像是：工作累了覺得厭倦，就離開人群，到沒人認識的地方逍遙自在；遇到無法理喻的人事物，他們懶得處理，就乾脆直接放生。他們總是能認真、又快快樂樂的當個邊緣人。

TOP 4：雙子座

別看雙子座喜歡擁抱人群，天生自帶聚光燈，自由自在穿梭在人群中，其實他們更享受自我學習的時光。一個人逛文青店、一個人參加研討會、甚至一個人在咖啡店裡思考人生道理，都是他們常做的事。任何時刻，只要他們想要清淨，便能夠找到自得其樂的方法，才不管什麼人情世故。

你是否覺得不用花時間在社交上，能更有效率的做事情？或是想到跟人相處就開始心累？無論你是屬於不懼他人眼光、勇於做自己的人，或是喜歡融入群眾，贏得好人緣的類型，重要的是你能不能在扮演的角色中，獲得快樂與滿足，不是嗎？

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