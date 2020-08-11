減肥容易失敗的12星座排行榜：雙魚邊吃邊減 天蠍讓人驚艷

我都這麼努力了，為什麼還是瘦不下來...這是你的心聲嗎？減肥瘦身的過程中，是否有一些小細節你沒注意到，才讓你的努力白費了呢？讓我們來了解一下每個星座減肥失敗的原因，以及該怎麼做，才能減肥減得有效率！

★Top.12 處女座: 要求完美，難以撼動。

要求完美，有減肥決心的話，很難減肥不成功。平常很注重飲食，但土象特質卻又易胖，想減卻又減不下來，因為瘦不下來的唯一理由，就是沒有下定決心，總認為自己還在可接受範圍。因此在決心還不夠的時候，平常用餐請細咬慢嚥，容易飽，幫助消化也不容易吃多，熱量就能控制在正常範圍內，身材就不易走樣。

★Top.11 魔羯座: 嚴格自律，瘦身有成。

平常就對體重很要求，所以如果決定要瘦身，則會很自律的目標設定，嚴格執行，所以對於減肥成效不用太擔心。平常只要注意身體健康，少坐多動。

★Top.10 水瓶座: 時時檢討，難以走樣。

其實不太在乎他人眼光，所以不會因為別人的話而去減肥。原本就不太會讓自己身材走樣，可以到健身房雕塑身材線條，讓體態更完美。

★Top.09 天蠍座: 挑戰極端，讓人驚艷。

外表低調，其實內心企圖心很旺盛，總有驚人之舉。但要說服他們減肥，也非常難，除非連他們自己都看不下去，而一旦決定瘦身，很難達不到的。平常可以靠纖維飲食及均衡營養的攝取，來幫助健身更有效率。

★Top.08 天秤座: 良好形象，表裡兼顧。

天生受歡迎，因此飯局也很多的，要限制飲食還挺難的，幸好的是，天秤很在乎自己的形象，所以還不至於太走樣。不妨在房間放個體重計，每天逼迫自己運動維持好身材，也可以將飯局改成健身房或運動場，給別人好印象。

★Top.07 獅子座: 眾人眼光，不容失焦。

有表現慾望，容易成為眾人焦點，要有好身材最好的辦法，就是在自己的社群網站，上傳自己身材的照片，如果發現身材有一點點走樣，自己就會逼迫自己運動，有人監督是最方便的健身方法。

★Top.06 巨蟹座: 嘴饞美食，口是心非。

喜歡美食，顧家愛家，更有博愛的精神，可以跟另一半一起健身，還能培養感情，也可以試著教導別人如何健身，一邊教別人一邊自己也會被迫持續健身，一舉兩得。

★Top.05 雙魚座: 步步為營，邊吃邊減。

原本就屬易胖體質，而又容易暴飲暴食，因為很難短時間達到瘦身目標，所以總是在尋找減肥方法。要知道體內脂肪，是體內過多熱量所囤積而來的，建議要計算卡路里來飲食，吃多少就要運動多少喔！

★Top.04 金牛座: 八珍玉食，物質慾望。

注重物質享受，跟身體有關的一切，一定很在意，當然美食也不會放過，想要有好身材，卻又難忍美食誘惑。建議你可以設定階段減重目標，待你達成每個目標後，就犒賞自己放鬆一下，這樣才能讓減重與美食並進。

★Top.03 雙子座: 想東想西，先吃再說。

喜歡新鮮感的你，千萬不要認為同個運動就能幫助你達到瘦身效果。可以嘗試不同的運動，到健身房使用不同的器材，或是跟不同的人一起運動，讓新鮮感陪伴著你，減重瘦身會更有效率。

★Top.02 牡羊座: 三分熱度，難以維持。

常常想減肥，卻常常不成功。屬於行動派，而且具有競爭的個性，很適合立刻安排朋友揪團瘦身，在競爭中維持減重的熱度，才能瘦得更多喔！

★Top.01 射手座: 歡樂主義，享樂優先。

名列最難瘦身成功的第一名，因為射手座人生觀以快樂開心為優先，愛好自由，無拘無束的生活，所以吃也是很隨性。吃得開心最重要，如果想要減肥成功，可以選擇有挑戰的、戶外的運動，增加樂趣，減肥瘦身更能持久有效。