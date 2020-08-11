逢庚子年重災不斷…2020苦日子何時過？命理師推這「時間點」

很多人都在談今年怎麼這麼辛苦，疫情無休無止，經濟一塌糊塗，股市卻大跌之後再創新高；只是口袋裡的錢沒有變多，日子反而更難過。這是因為「庚子年」的關係嗎？到底什麼時候可以有正常的日子可過？

庚子年是六十年輪一次，發生鴉片戰爭的1840年、八國聯軍的1900年以及新冠疫情嚴峻的今年的都是庚子年。如果縮小範圍，每十年就有一個庚年，例如今年就是庚年。本文將由庚年「四化」的角度，解析這個工作辛苦卻不能賺錢、金融情勢一片混亂、國際軍事衝突可能性增高的年份。至於苦日子何時會過去，中秋之後將是一個可以觀察的時間點。

從字面上的意義來看: 四化就是一種變化，也可以說是一種轉化；而每一年都有那一年專屬的變化。

庚年的四化是太陽化祿、武曲化權、天同化科、天相化忌

太陽化祿

許多人一看到化祿，就見獵心喜，認為化祿一定是代表錢財、財富。但事實上，太陽並不是財星；就算太陽化祿進到了財帛宮，也不代表有金山銀山等著你。

太陽又叫做官祿主，代表的意義當然與工作、事業有關。而化祿也代表數量、規模增加，因此太陽化祿的意義便在於: 要嘛很努力工作、很敬業，要嘛工作的份量增加。

但是有時工作份量增加，並不是為了賺更多的錢，或是工作量增加也不會賺到更多的錢。

我們可以從幾個層面來看待太陽化祿這件事:

第一，受到疫情的衝擊，雖然不能說百業蕭條，但許多行業受到空前未有的衝擊與挑戰，卻是不爭的事實。身為上班族，作為員工，大家擔心但是講不出口的憂慮，就是自己服務的公司到底能不能繼續撐下去? 如果可以撐下去，公司會不會裁員? 如果要裁員，我會不會在裁員名單上?

在這種擔憂之下，許多人就不得不打起精神來努力工作，多做一點事情，讓花錢請員工的老闆認為雇用自己是物超所值的投資。甚至雖然自己不在裁員名單上，但是因為其他同事被裁員，自己不得不多分擔一些工作。

所以，努力工作、工作量增加的目的不是為了賺錢，而是為了保住工作，不會名列下一波的裁員名單!

第二，疫情嚴峻之際，身處第一線的醫護人員，超時、超量工作或許有加班費。但是超時、超量工作的另外一層意義，代表疫情並沒有被完全控制，需要照顧人變多。自己雖然賺得加班費，心情也未必好過。

生產防疫物資(口罩、酒精、防護衣、溫度計等)的工作人員，必須加速生產，甚至不眠不休地趕工，以應付龐大的需求。可是趕工的背後原因並不見得是為了賺大錢，而是讓大家能夠有足夠的工具與物資，防止疫情的蔓延。

販賣、領取口罩的藥局、超商，辦理紓困、振興劵的公務機關、郵局，也都忙得人仰馬翻。主要的目的都不是為了賺錢，而是幫助大家能夠減少傷害、度過難關。

最後，就是我們常常提到的「超前部署」，其實就和古人所說的「未雨綢繆」是同一個道理。 超前部署的原因是為了要防範可能來襲的危機，但是做了很多事前準備之後，你卻不希望這些準備能夠真正用到。因為如果這些準備真的派上用場，代表危機真的發生，緊接於後的可能是更大的傷害與損失。但是，如果現在不做準備，危機真正來臨時，所造成的傷害損失更大。

所以，雖然很努力地去準備，但是你卻希望這些努力最後是徒勞無功(不要派上用場)。就像颱風來襲之前，你堆起沙包防範颱風可能造成的水災。但是最後颱風過門而不入，沙包沒有派上用場，雖然感覺自己將沙包搬來搬去做了白工，但你總不會懊惱颱風沒來吧? 這種做了但是希望白做的心境雖然有些矛盾，但也挺無奈。

武曲化權

在命理中武曲是財帛之主，又名將星。因此武曲出現時通常有兩種不同的解釋: 一種代表錢財 或者引申為利益、財富；另一種解釋則是武曲代表武將，當然也可以引申為軍警人員、軍事武力。

【推薦閱讀】 紫微斗數的前世今生 – 武將們(七殺、破軍、武曲)的比較

化權代表主導與掌控的能力，也可以引申為主觀、固執，甚至於是霸道、產生衝突。化權是一顆力量較強的星曜，跟著不同的主星搭配之後，也代表在某方面會有強烈的慾望，想要或是硬要。

因此當武曲碰上化權之後，就會產生多種的變化。

第一，從錢財的角度來看，因為受到疫情的變化與影響，許多人對未來不確定的恐懼感增高，對於錢財的運用便會趨於保守，想要有更多的掌控。有些公司因為前景未明、營收下降，不得不採取財務緊縮的政策，減少投資與開支，其實都是武曲化權常有的現象。

對於廠商而言，消費者進行的財務控制與緊縮的措施之後，消費能力就不如以往。因此，如何得到消費者的青睞，努力地搶下消費者荷包中所剩不多的銀兩、刺激消費(有一個比較粗俗的講法: 就是努力搶錢)，就成了各行各業的首要目標。

再者，政府為了刺激消費所發行的振興券/消費券，也讓各個商家花招百出，使出渾身解數，要掙得這些因為振興券所帶來的商機。從某種角度來看，也可以說是武曲化權的象徵。

第二，從武將的角度來看，武曲化權代表軍事力量的提升。

30年前的1990年(也就是民國79年，歲次庚午)，時任總統的李登輝任命軍人出身的郝柏村擔任行政院長，兌現了武曲(代表將星，也就是軍人)化權(組閣並掌握權力)。為了化解各界的疑慮，李登輝說他與郝柏村是「肝膽相照」，大家不必擔心。

兩年後(也就是民國81年，歲次壬午)，武曲化忌也來加碼演出。時任行政院長的郝柏村與李登輝漸行漸遠，從兩年前的「肝膽相照」，變成了「肝膽俱裂」。在備受委屈、不甘受辱的情形下，於民國82年一月(其實還是壬午年)國民大會閉幕時宣布辭職，兌現了武曲(代表將星，也就是軍人)化忌(受挫與是非)。

無獨有偶，庚年的武曲化權，在十年後的2000年(也就是民國89年，歲次庚辰)再次登台獻藝。時任總統的陳水扁任命空軍出身的國防部長唐飛為首任的行政院長，又一次兌現武曲(代表將星，也就是軍人)化權(組閣並掌握權力)。

今年2020年(民國109年，歲次庚子)由軍人擔任行政院長的機率，大概和買威力彩中獎的機率差不多，但是軍事力量的提升，卻是有跡可循。

從中共軍機不斷地擾台，到美國與中國因為利益的爭奪(Clean Network抑制中國的科技發展、 TikTok的禁止與收購等)、美中南海武力對峙，雖然背後的原因錯綜複雜，彼此的關係牽連甚深；又或是因為美國總統大選在即，川普欲以外交事務的成果來提升他在國內的聲望與民調。 但在檯面上所顯示的現象，就是軍事力量的提升以及軍事衝突的可能性增高，其實都是武曲化權的表徵。

天同化科

天同代表一種簡單而且稚嫩的情懷，其實就是「童稚之情」，像是孩童般的率性行事，沒有顧慮、沒有包袱，隨心所欲。天同也代表精神上的滿足與自得其樂、隨遇而安。

相較於化祿以及化權，化科是一顆力量比較薄弱的星曜，也代表想要得到而未必能得到。引申的含義也帶有美化、曝光，只重表面而不深入。

因此，天同與化科結合之後，就帶有表面上看起來好像很歡樂，或是自得其樂的味道。

受到疫情的影響，各國的國境封閉；就算國境沒有封閉，在全球疫情肆虐的情況下，原本想出國旅遊的念頭也會因此而打消。雖然想要出去玩的這個念頭，可以在國內旅遊中得到一些滿足， 但終究比不上出國旅遊的多樣化以及真實性。在別無選擇的情況之下，也只能勉強接受，頗有苦中作樂的無奈。

化科的表面性與美化，也表現在機場以及航空公司所推出的偽出國或類出國的行程上。花一筆小錢，可以到機場買免稅商品，登機享受飛行的樂趣: 在台灣的上空以及外海盤旋一周，感覺就好像出國了。 郵輪推出的跳島旅遊航線，在台灣以及離島之間，享受類似搭乘郵輪出國旅遊的氛圍，其實都可以算是天同化科這種追求表面上的滿足、自得其樂的情懷。

天相化忌

天相古來稱為「印」星，也說明了天相的特質：只有謹慎周全的人才能負責掌印。而「用印」這個舉動，也代表認可、認證、允許、同意的意涵。畢竟在任何文件上，蓋上了你的印章，就代表你同意了文件上的描述與條文。

「用印」的舉動也慢慢隨著時代演進而有了延伸的涵義: 舉凡背書、保證、個人信用、擔保也算是廣義的「用印」。甚至有價證券(股票、債券)、合約、信用卡、現金卡，也在天相所代表及涵蓋的範圍。

【推薦閱讀】 紫微斗數的前世今生 – 文官們(太陽、廉貞、天相)的比較

天相既然代表「信用」，引申成為「有價證券」，那麼號稱「經濟櫥窗」的股票市場就是觀察的重點。

1990年(也就是民國79年，歲次庚午)，台灣股市突破12000點之後，投資人熱切地期待下一個里程碑 – 15000點。但是過完農曆年後，受到貿易順差、台幣升值趨緩，升息，實施證交稅以及波灣戰爭各種因素的影響，當年二月至十月間，股市從一萬兩千多點狂瀉至兩千多點。

2000年(也就是民國89年，歲次庚辰)，受到網路泡沫化的影響，股市從當年二月(怎麼又是二月?)上萬點一路跌至四千多點。而慘跌的風暴一直蔓延至隔年九月，股市只剩三千多點。

而今年2020年(也就是民國109年，歲次庚子)，台灣股市在農曆年前躍躍欲試，想要突破1990年的歷史高點。但是受到全球疫情的影響，開春之後(好像也是接近二月)股市劇烈起伏。美股也不惶多讓，盤中數度熔斷、暴起暴跌；投資人的心情也隨之起伏、忐忑不安。庚年的天相化忌，再度展現它獨特的影響力。

到現在，庚子年快過了三分之二，但是多數人的心情還是忐忑不安、戒慎恐懼。全球的經濟狀況都未見起色，許多大型的企業不是宣布破產，就是倒閉；但股市卻是風風火火，指數不斷地創下歷史新高。號稱經濟櫥窗的股票市場，似乎無法反映經濟活動的真實狀況。這個世界到底怎麼了?

天相所代表的是一種中庸、守規矩、保守的心態與做法。但天相化忌之後，這種守規矩與保守的作風，就受到了阻礙而不復存在。量化寬鬆(Quantitative easing，簡稱QE) 這種非常規的貨幣政策，甚至是無限量化寬鬆，也就是一個非正規、常態的措施，為達目的(刺激經濟)不擇手段，可以說是天相化忌的極致代表。

想想看: 你努力工作但是收入沒增加(太陽化祿)，因為前景不明所以要控制錢財的用度(武曲化權)，壓力增加但是卻無法好好地真正放鬆休息(天同化科)，大環境的經濟狀況又讓你憂心忡忡(天相化忌)，你的心情怎麼會好的起來?

不好的日子終究會過去，庚年發威的有效期間也只有一年。中秋之後，過年也就不遠了，庚年的威力也會漸漸減弱。

或許應該想想的是: 這個庚年究竟帶來什麼課題? 如果類似的情況再次發生，會有比較好的應對方式嗎?

【推薦閱讀】 這時候，你需要一個「打掉重練」的生命態度 – 再談庚年的化忌