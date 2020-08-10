唐綺陽星座運勢週報：雙魚遇到天菜 天蠍要節制

當你累了、倦了的時候，卻發現真正關心你的人一直都在，這算得上是人生的一大幸事！想想看，當你覺得自己的狀況糟透了，一切讓你心灰意冷，這時有一個懂你的人在等你，是不是顯得彌足珍貴呢？今天，科技紫微網要透過一組星空圖來測試，你身邊是否有這樣一個默默守護你、關心你的人？讓我們屏氣凝神，去星空中尋找答案吧！

2020-08-05 15:38