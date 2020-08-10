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唐綺陽星座運勢週報：雙魚遇到天菜 天蠍要節制

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報8/10-8/16】

重要星象：即將五星逆行，水天90度，火冥90度，月巨蟹合金星

木、土、海、冥、天，步入五星逆行，對社會造成影響。水天90度，對經濟、價值觀的判斷，有自我的主張，新生代的想法看似忤逆，卻頗具創意、值得學習。火冥90度，年輕人的衝撞力道強，抱持參考的心態來面對。週末月巨蟹合金星，享受家庭溫暖與品嘗美食，同時也感受到壓力。

工作注意：白羊、獅子、射手、魔羯

白羊：新提案別怕麻煩，要視為斜槓機會

獅子：應廣納雅言，別急著指導

射手：多一些企圖心，能夠加快進度

魔羯：擔任支援角色，也能樂在其中

桃花注意：金牛、處女、水瓶、雙魚

金牛：對方有諸多優點，值得去挖掘

處女：放下警惕心，新朋友可發展看看

水瓶：魅力大爆發，桃花朵朵開

雙魚：有機會遇到天菜，要想辦法接近

財運注意：巨蟹、天蠍

巨蟹：好好整理花費，有助於後續理財

天蠍：看到什麼都想買，自己要節制

健康注意：雙子、天秤

雙子：有點操勞，當心老毛病和傳染病

天秤：老問題變嚴重，要好好調理

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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