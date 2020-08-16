每日星座運勢／金牛保持平靜撫心靈 找商機有進帳

2020-08-16

牡羊座

心態決定事物取向。

整體運：★★★★☆

遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。

愛情運：★★★★☆

單身者易與能言善道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！

事業運：★★★☆☆

雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。

財運：★★★★☆

財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00水鑽藍

開運方位：正北方向

金牛座

保持平靜，安撫心靈。

整體運：★★★★★

今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

愛情運：★★★★☆

已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。

財運：★★★★★

正財、偏財都很旺。主動尋找商機，並及時出手，可望有豐厚的進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00鉑金灰

開運方位：西北方向

雙子座

財氣臨門，鴻運緩緩而來。

整體運：★★★★☆

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。

事業運：★★★★☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

財運：★★★★★

小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

小心禍從口出。

整體運：★★★☆☆

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

愛情運：★★★☆☆

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

事業運：★☆☆☆☆

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★★☆

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00水晶紫

開運方位：西南方向

獅子座

好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

整體運：★★★☆☆

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。

愛情運：★★★☆☆

四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！

事業運：★★★☆☆

適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。

財運：★★☆☆☆

小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

處女座

投資有道就大膽行事吧。

整體運：★★★☆☆

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

愛情運：★★★☆☆

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

事業運：★★★☆☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

財運：★★★★☆

小有偏財運，會有小財自動送上門。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00玉髓紅

開運方位：正南方向

天秤座

人緣頗旺的一天。

整體運：★★★★☆

和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演哦。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★★☆☆

財運普通，如若不勤勉自律、太過隨性，容易加快錢財的流失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00湖水綠

開運方位：正南方向

天蠍座

有利散播愛心，越分享越快樂。

整體運：★★★★☆

善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

愛情運：★★★☆☆

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

事業運：★★★★☆

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

財運：★★★★☆

適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00碧空藍

開運方位：東北方向

射手座

做事順心愉快，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

事業運：★★★★☆

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

財運：★★★★☆

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00蘋果綠

開運方位：東北方向

摩羯座

注重過程，少計較結果。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

事業運：★★★☆☆

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

財運：★★★☆☆

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00可可棕

開運方位：正西方向

水瓶座

誤會渙然冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化哦；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。

愛情運：★★★☆☆

單身者有異性主動獻殷勤，喜歡的話就給對方一個回應，不喜歡便委婉謝絕吧。

事業運：★★★★☆

心情舒暢，時常把微笑掛在臉上，不僅身心健康，而且身邊的人都願意親近你喔！

財運：★★☆☆☆

金錢流動性強，生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00葡萄紫

開運方位：東北方向

雙魚座

晚上會有意料之外的事情發生。

整體運：★★★☆☆

先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。

愛情運：★★★☆☆

夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

事業運：★★★☆☆

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

財運：★★★☆☆

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00白鋼銀

開運方位：正東方向





