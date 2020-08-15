聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／摩羯與人接觸機會多 闊人脈得啟發

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-08-15

牡羊座

與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

整體運：★★★★★

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。

事業運：★★★★★

在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。

財運：★★★★☆

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

金牛座

善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

整體運：★★★☆☆

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

愛情運：★★★☆☆

喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。

事業運：★★★★☆

在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！

財運：★★★☆☆

有買彩券方面發小財的契機，得失心不要太重，對自己更有利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00青金石藍

開運方位：正東方向

雙子座

親情溫暖著自己。

整體運：★★★☆☆

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。

事業運：★★★☆☆

有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。

財運：★★★★☆

有中小獎的機會。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00鉑金灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！

事業運：★★☆☆☆

別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。

財運：★★★☆☆

財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

獅子座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。

事業運：★★☆☆☆

人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！

財運：★★★☆☆

財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00蘋果綠

開運方位：正東方向

處女座

勇敢向前邁進一步。

整體運：★★★★☆

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

愛情運：★★★★☆

單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。

事業運：★★★☆☆

很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。

財運：★★★☆☆

短期投資與短期契約容易發生變故。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00雪花銀

開運方位：東北方向

天秤座

思緒飄渺，不要做幻想主角。

整體運：★★★☆☆

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。

事業運：★★☆☆☆

易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。

財運：★★★☆☆

生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00遠洋藍

開運方位：正北方向

天蠍座

心情不錯，適合與朋友談心。

整體運：★★★★☆

運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。

愛情運：★★★★☆

愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。

事業運：★★★★☆

衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。

財運：★★★☆☆

生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00乳酪白

開運方位：正東方向

射手座

精力充沛，很有自信的一天。

整體運：★★★★☆

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。

事業運：★★★★☆

有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。

財運：★★★☆☆

運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00竹葉青

開運方位：西北方向

摩羯座

人緣佳，人情往來頻繁。

整體運：★★★★★

戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。

愛情運：★★★★★

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

事業運：★★★★☆

與不同階層、不同類型的人接觸機會增多，不僅會給你帶來廣闊人脈，還會讓你得到新的啟發。

財運：★★★★☆

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00薔薇粉

開運方位：正北方向

水瓶座

今天是展現口才的一天。

整體運：★★★★☆

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

事業運：★★★★☆

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

財運：★★★☆☆

避免腦袋發暈，投入超標。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00深茄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

愛情運：★★☆☆☆

容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！

財運：★★★☆☆

適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00香檳金

開運方位：正東方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／摩羯與人接觸機會多 闊人脈得啟發

2020-08-15 牡羊座 與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。 整體運：★★★★★ 向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感

小孟塔羅：報復性消費，測！近期消費什麼最划算

自從政府七月祭出振興券以來，大家不禁思考該如何運用它。每人打著自己的如意算盤，因此有些人選擇領紙本券，其他人則綁定銀行或支付。每種方式都有它的優缺點，然而頭腦可能還是會打結，採買什麼東西最為划算呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，報復性消費，測！近期消費什麼最划算？

不想遷就任何人！4大星座寧願當「快樂的邊緣人」

現今社會，能夠在社交場上嶄露頭角的人，總是特別吃香；但不是人人都有這本事。雖然能夠輕鬆自在與人相處的本事，可以讓你左右逢源，獲得成功，但有些人只想單純、快樂地做自己就好。就像以下這幾個星座，他們不愛迎合他人，寧可選擇當一個快樂的邊緣人，跟著科技紫微網一起來看看吧！

身邊有「3星座」相伴 你就是人生贏家？

在戀愛世界中，每個人對待感情的方式各有不同。有些人平淡務實；有些人熱情火辣；有些人則特別喜歡膩在一起。在這些人之中，哪個星座會是你的最愛呢？科技紫微網今天來分析，和哪些星座談戀愛，會讓你幸福感爆棚，堪稱人生贏家！

減肥容易失敗的12星座排行榜：雙魚邊吃邊減 天蠍讓人驚艷

我都這麼努力了，為什麼還是瘦不下來...這是你的心聲嗎？減肥瘦身的過程中，是否有一些小細節你沒注意到，才讓你的努力白費了呢？讓我們來了解一下每個星座減肥失敗的原因，以及該怎麼做，才能減肥減得有效率！

逢庚子年重災不斷…2020苦日子何時過？命理師推這「時間點」

很多人都在談今年怎麼這麼辛苦，疫情無休無止，經濟一塌糊塗，股市卻大跌之後再創新高；只是口袋裡的錢沒有變多，日子反而更難過。這是因為「庚子年」的關係嗎？到底什麼時候可以有正常的日子可過？

唐綺陽星座運勢週報：雙魚遇到天菜 天蠍要節制

木、土、海、冥、天，步入五星逆行，對社會造成影響。水天90度，對經濟、價值觀的判斷，有自我的主張，新生代的想法看似忤逆，卻頗具創意、值得學習。火冥90度，年輕人的衝撞力道強，抱持參考的心態來面對。週末月巨蟹合金星，享受家庭溫暖與品嘗美食，同時也感受到壓力。

殺破狼周運勢／金牛座脫單有望 雙子座人際關係不佳

金牛座感情運方面，在命宮的天王星與溝通宮位的金星有良好連結，單身的金牛座會透過網路認識有好感的對象，雙方似乎頗有話聊，脫單有望。已經有對象的金牛座會與喜歡的人一起去旅行，關係可因此更進一步。

4大星座男超容易讓女友翻白眼？這些星座男有話要說

戀人相處，貴在真心。然而，男女的思考模式常常大有不同，女生抱怨男友不懂自己，男生卻不懂女友在抱怨什麼。究竟是女生無理取鬧，還是男生太遲鈍？科技紫微網今天要點名四大星座男，他們特別容易讓女友翻白眼！如果你上榜了，先別急著反駁，一定要看到最後喔！

看起來外表愛耍廢！其實根本都在默默努力的3個星座

有些人看起來整天逍遙自在，過著吃吃喝喝的享樂生活，但有一天他卻突然光芒萬丈，讓你怎麼也追趕不上他的車尾燈。其實你不知道在這光芒的背後，他付出多大的努力，犠牲多少的事物，才造就了現在的他！快來跟著科技紫微網看看「你是外表愛耍廢，其實默默努力的星座嗎？」

像極了愛情的「桃花」！8月3大星座很多人追 卻是假象

人生中難免有許多過客，就像一陣風，來去又回，不是每段感情都能相伴相隨到人生的終點。換個角度想，這樣的情感經歷，或許把他們...

別輕易挑戰！12生肖的「引爆點」大公開

即使平日裡看起來脾氣再好的人，也難免會有失控的時候。其實我們每個人都有自己的情緒引爆點，你對於其他人的「地雷區」瞭解多少呢？下面，科技紫微網即將開啟「掃雷」模式，把12生肖的「地雷」一次說個清楚，讓你跟別人相處時更順利唷！

熱門新聞

屈臣氏、康是美 今起開賣中衛「高級色」口罩

彭啟明：今天起到周末 午後雷陣雨將顯著增加

PChome 24h購物明晚7點限量開賣「中衛、美德口罩」

麥當勞8月26日起停售7品項 黑牛堡、辣味香鷄堡入列

中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

雲林「紫金巨雷」劃破天際 網查農民曆驚呼：雷神下凡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。