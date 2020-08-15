每日星座運勢／摩羯與人接觸機會多 闊人脈得啟發

2020-08-15

牡羊座

與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

整體運：★★★★★

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。

事業運：★★★★★

在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。

財運：★★★★☆

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

金牛座

善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

整體運：★★★☆☆

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

愛情運：★★★☆☆

喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。

事業運：★★★★☆

在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！

財運：★★★☆☆

有買彩券方面發小財的契機，得失心不要太重，對自己更有利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00青金石藍

開運方位：正東方向

雙子座

親情溫暖著自己。

整體運：★★★☆☆

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。

事業運：★★★☆☆

有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。

財運：★★★★☆

有中小獎的機會。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00鉑金灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！

事業運：★★☆☆☆

別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。

財運：★★★☆☆

財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

獅子座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。

事業運：★★☆☆☆

人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！

財運：★★★☆☆

財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00蘋果綠

開運方位：正東方向

處女座

勇敢向前邁進一步。

整體運：★★★★☆

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

愛情運：★★★★☆

單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。

事業運：★★★☆☆

很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。

財運：★★★☆☆

短期投資與短期契約容易發生變故。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00雪花銀

開運方位：東北方向

天秤座

思緒飄渺，不要做幻想主角。

整體運：★★★☆☆

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。

事業運：★★☆☆☆

易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。

財運：★★★☆☆

生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00遠洋藍

開運方位：正北方向

天蠍座

心情不錯，適合與朋友談心。

整體運：★★★★☆

運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。

愛情運：★★★★☆

愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。

事業運：★★★★☆

衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。

財運：★★★☆☆

生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00乳酪白

開運方位：正東方向

射手座

精力充沛，很有自信的一天。

整體運：★★★★☆

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。

事業運：★★★★☆

有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。

財運：★★★☆☆

運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00竹葉青

開運方位：西北方向

摩羯座

人緣佳，人情往來頻繁。

整體運：★★★★★

戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。

愛情運：★★★★★

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

事業運：★★★★☆

與不同階層、不同類型的人接觸機會增多，不僅會給你帶來廣闊人脈，還會讓你得到新的啟發。

財運：★★★★☆

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00薔薇粉

開運方位：正北方向

水瓶座

今天是展現口才的一天。

整體運：★★★★☆

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

事業運：★★★★☆

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

財運：★★★☆☆

避免腦袋發暈，投入超標。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00深茄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

愛情運：★★☆☆☆

容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！

財運：★★★☆☆

適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00香檳金

開運方位：正東方向





