快訊

不滿北市府反改革 姚量議辭北畜總座：不願成魔鬼一份子

為了祖國與發財：臥底30年 美逮捕前CIA「中國雙面諜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心測：選出護身符，測你能否擺脫厄運糾纏？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

總覺得自己缺乏強運護身嗎？有時我們會用護身符、水晶、符咒等等來幫助改善運勢，不同的護身符可以化解不同的厄運。想知道怎樣把握好運，擺脫厄運糾纏嗎？就跟著科技紫微網，從你選擇的護身符來預測一番吧！

　

情境：以下的護身符，你會選擇哪一枚？

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網

　

結果分析：

　

選擇1、青龍

你選擇的是東方靈獸青龍護身符，代表王權。它說明的是，近期你剛勁有力，充滿正能量，很有幹勁。事業有蒸蒸日上之好氣運，有利開創、衝刺，可執行新計劃，或者擔當重任等。這是事業發展的好時期，積極爭取、敢於求變、勇於任事者可望名利雙收。不過，此時期必須多多留意身體健康狀況，若不重視，易積勞成疾，小病拖成重病，難以治癒。

　

選擇2、白虎

你選擇的是西方靈獸白虎護身符，代表有勇有謀，無往不利，象徵財富。它說明的是，近期你易因為眼光敏銳，投資大膽而有豐厚進帳。此時正是財運亨通之時期，有利錢財運作。先前的理財計劃，可趁此時加碼推進，回報率將遠超預期。雖然財運紅火，愛情卻易受阻，感情多惹是非。切不可用錢財來衡量愛情，易栽跟頭。另外，也要小心因錢而惹來桃色困擾。

　

選擇3、朱雀

你選擇的是南方靈獸朱雀護身符，它代表的是生機蓬勃、喜慶等意義。說明這段時間，你易有喜事降臨，愛情運旺盛。正是談情說愛、步入婚姻殿堂的時機。有利向心儀的對象告白，製造驚喜與浪漫，多能有好的結果，達成所願。不過，事業上就沒有如此好運了，工作易感到壓力，計劃也難以推行。宜與人合作，尋求上司、同事協助，問題方能逐漸化解。

　

選擇4、玄武

你選擇的是北方靈獸玄武護身符，象徵冬季、水、生命、長壽等。它代表近期你的精神狀態良好，身體健康，有用不完的力量。即使遇到小病小痛或是突發疾病，也多能逢良醫而及時治癒。此時期有利運動健身、戶外活動等。另一方面，你需要小心口舌是非，人前人後勿論人非。遭受非議時，別急於辯解，清者自清，時間會給出答案。

　

【延伸閱讀】

年底前會轉運嗎？詳批流年時運

預知福禍！日本名師靈視未來

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情運 科技紫微網 財運

延伸閱讀

看起來外表愛耍廢！其實根本都在默默努力的3個星座

別輕易挑戰！12生肖的「引爆點」大公開

圖片心測：有人默默守護你？星空圖揭曉答案

情人節另類紅線在這裡！Qeelin Yu Yi輕珠寶 怒補桃花

相關新聞

心測：選出護身符，測你能否擺脫厄運糾纏？

總覺得自己缺乏強運護身嗎？有時我們會用護身符、水晶、符咒等等來幫助改善運勢，不同的護身符可以化解不同的厄運。想知道怎樣把握好運，擺脫厄運糾纏嗎？就跟著科技紫微網，從你選擇的護身符來預測一番吧！

每日星座運勢／雙魚交際能力助成功 注意飲食衛生

2020-08-18 牡羊座 快樂伴隨你左右。 整體運：★★★★☆ 今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿

唐綺陽星座運勢週報：處女別太控制狂 雙子實力將被看見

木、土、天、海、冥五星逆行中，過往的作為，陸續會得到反饋。太陽、水星最後衝刺，寵物、小孩子或演藝圈、第二代感受到辛苦的壓力。火星四分魔羯星群，眾人因壓力而產生暴動或暴走，週末較不平靜，當心發生的衝突。

塔羅：留不住錢！你會在無形中漏財嗎？

你喜歡錢嗎？想在社會上生存，沒有錢是萬萬不能的，不過你了解自己對金錢的態度是什麼嗎？你花錢的方式會不會讓周圍的人看了都捏一把冷汗？而你的財務狀況也反映了你的生活方式，只要檢視自己對財務狀況的滿意度，就知道你有沒有好好規畫生活經濟狀況了！科技紫微網今天就來分析，下半年你大概會有什麼樣的漏財狀況，是有規劃的投資，還是不知不覺的漏財？

這些命格是好老公前段班？獨當一面也不怕

常看到媽媽一人hold住全場，其實，有些爸爸也擅長一心多用，在家出外都能獨當一面，邊帶小孩邊做家事照樣井井有條。接下來，科技紫微網就來跟大家分享，哪些命格是事業家庭兩兼顧的「好老公前段班」？一起來為他們加油打氣！

殺破狼周運勢／摩羯陷入愛戀之中 雙魚控制物質慾望

摩羯座感情運佳，金星持續在感情宮位行進，另一半對你特別體貼，兩人膩在一起十分開心。單身的摩羯座，因為某個人不經意的溫柔，突然感到怦然心動，陷入愛戀之中。

哪些生肖喜歡追飆股 有風險照樣衝？

最近台股一舉跨越30年高點，讓很多人的發財夢又開始充滿想像空間，大家都怕自己在財富重分配的絕佳時機缺席。哪些生肖最容易相信自己的眼光能戰勝風險，一心要追飆股、賺快錢呢？科技紫微網這就來為大家揭曉。

小孟塔羅：報復性消費，測！近期消費什麼最划算

自從政府七月祭出振興券以來，大家不禁思考該如何運用它。每人打著自己的如意算盤，因此有些人選擇領紙本券，其他人則綁定銀行或支付。每種方式都有它的優缺點，然而頭腦可能還是會打結，採買什麼東西最為划算呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，報復性消費，測！近期消費什麼最划算？

不想遷就任何人！4大星座寧願當「快樂的邊緣人」

現今社會，能夠在社交場上嶄露頭角的人，總是特別吃香；但不是人人都有這本事。雖然能夠輕鬆自在與人相處的本事，可以讓你左右逢源，獲得成功，但有些人只想單純、快樂地做自己就好。就像以下這幾個星座，他們不愛迎合他人，寧可選擇當一個快樂的邊緣人，跟著科技紫微網一起來看看吧！

身邊有「3星座」相伴 你就是人生贏家？

在戀愛世界中，每個人對待感情的方式各有不同。有些人平淡務實；有些人熱情火辣；有些人則特別喜歡膩在一起。在這些人之中，哪個星座會是你的最愛呢？科技紫微網今天來分析，和哪些星座談戀愛，會讓你幸福感爆棚，堪稱人生贏家！

減肥容易失敗的12星座排行榜：雙魚邊吃邊減 天蠍讓人驚艷

我都這麼努力了，為什麼還是瘦不下來...這是你的心聲嗎？減肥瘦身的過程中，是否有一些小細節你沒注意到，才讓你的努力白費了呢？讓我們來了解一下每個星座減肥失敗的原因，以及該怎麼做，才能減肥減得有效率！

逢庚子年重災不斷…2020苦日子何時過？命理師推這「時間點」

很多人都在談今年怎麼這麼辛苦，疫情無休無止，經濟一塌糊塗，股市卻大跌之後再創新高；只是口袋裡的錢沒有變多，日子反而更難過。這是因為「庚子年」的關係嗎？到底什麼時候可以有正常的日子可過？

熱門新聞

威力彩15.6億頭獎已領獎 新北30歲女中獎激動到哭

「無花果」颱風最快今晚生成 東部、南部小心大雨

誠品書店也要賣口罩了！18日開賣週拋型醫用口罩

580元吃老乾杯！12款午間套餐 一次吃「燒肉＋釜飯」

輕颱「無花果」成形！ 東半部、南部小心午後大雨

小米10週年感恩慶開跑 5大新品上市、夯品最高折1,000

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。