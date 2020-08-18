心測：選出護身符，測你能否擺脫厄運糾纏？

【文‧科技紫微網】

總覺得自己缺乏強運護身嗎？有時我們會用護身符、水晶、符咒等等來幫助改善運勢，不同的護身符可以化解不同的厄運。想知道怎樣把握好運，擺脫厄運糾纏嗎？就跟著科技紫微網，從你選擇的護身符來預測一番吧！

情境：以下的護身符，你會選擇哪一枚？

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

選擇1、青龍

你選擇的是東方靈獸青龍護身符，代表王權。它說明的是，近期你剛勁有力，充滿正能量，很有幹勁。事業有蒸蒸日上之好氣運，有利開創、衝刺，可執行新計劃，或者擔當重任等。這是事業發展的好時期，積極爭取、敢於求變、勇於任事者可望名利雙收。不過，此時期必須多多留意身體健康狀況，若不重視，易積勞成疾，小病拖成重病，難以治癒。

選擇2、白虎

你選擇的是西方靈獸白虎護身符，代表有勇有謀，無往不利，象徵財富。它說明的是，近期你易因為眼光敏銳，投資大膽而有豐厚進帳。此時正是財運亨通之時期，有利錢財運作。先前的理財計劃，可趁此時加碼推進，回報率將遠超預期。雖然財運紅火，愛情卻易受阻，感情多惹是非。切不可用錢財來衡量愛情，易栽跟頭。另外，也要小心因錢而惹來桃色困擾。

選擇3、朱雀

你選擇的是南方靈獸朱雀護身符，它代表的是生機蓬勃、喜慶等意義。說明這段時間，你易有喜事降臨，愛情運旺盛。正是談情說愛、步入婚姻殿堂的時機。有利向心儀的對象告白，製造驚喜與浪漫，多能有好的結果，達成所願。不過，事業上就沒有如此好運了，工作易感到壓力，計劃也難以推行。宜與人合作，尋求上司、同事協助，問題方能逐漸化解。

選擇4、玄武

你選擇的是北方靈獸玄武護身符，象徵冬季、水、生命、長壽等。它代表近期你的精神狀態良好，身體健康，有用不完的力量。即使遇到小病小痛或是突發疾病，也多能逢良醫而及時治癒。此時期有利運動健身、戶外活動等。另一方面，你需要小心口舌是非，人前人後勿論人非。遭受非議時，別急於辯解，清者自清，時間會給出答案。

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