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慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

小孟塔羅：風水輪流轉！測我下半年能扭轉哪種運勢？

聯合新聞網 / 小孟
圖／ingimage
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俗語說：「瓦片也有翻身日，只爭來早與來遲」，這便是所謂的風水輪流轉。如同股價指數的曲線走勢，沒有人能夠永遠維持在高點，低點有鹹魚翻身的一日。運勢的變化猶如氣候多端，看似晴朗瞬間便風雲變色。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測我下半年能扭轉哪種運勢？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Zaara(Playful Heart Tarot)




A：情緒影響。(女祭司正位)

牌面女子腳上穿著蛙鞋，潛入海裡找到藏寶箱。

A：情緒影響。(女祭司正位)
A：情緒影響。(女祭司正位)

這張牌表示下半年，情緒起伏會影響你自身的行為。因此，當你與周遭的人意見不相同時，容易發生衝突進而產生口角，除了會影響彼此的關係外，更會讓當下的氣氛瞬間僵掉。小孟老師在此提醒你，不妨試著用觀察者的心態，用第三人稱角度看待世情，受情緒干擾會因而減少許多。

B：交流不順。(錢幣三正位)

牌面三棵樹木底下的根，手牽手臉上充滿笑容。

B：交流不順。(錢幣三正位)
B：交流不順。(錢幣三正位)

這張牌表示下半年，與人合作上能找到好的方式。例如：你與廠商在交流上總是不順，彼此間缺乏良好的互動模式。然而當你嘗試換不同方式對待時，你將找到兩人共同的頻率交集，讓你能順暢的完成工作使命。小孟老師在此提醒你，若能投其所好便能事半功倍。

C：好心害己。(教皇牌正位)

牌面中央戴高帽子的兔子，地上另二隻兔子在膜拜牠。

C：好心害己。(教皇牌正位）
C：好心害己。(教皇牌正位）

這張牌表示下半年，幫助他人可能會導致自身的損失。因此，當有人向你尋求援助時，你別因為不擅於拒絕他人，或一時心軟就貿然說好。應當優先考量自身狀況，才不會濫用好心而傷害自己。小孟老師在這裡提醒你，在你有餘裕的情況下，你可選擇能力範圍內的部份協助。

D：意外事故。(隱者牌正位)

牌面男子戴著前端發光的帽子，脖子處圍著狐狸走向森林。

D：意外事故。(隱者牌正位)
D：意外事故。(隱者牌正位)

這張牌表示下半年，當心意外發生時身旁無人協助。如果你是一個人獨居生活，最好時時刻刻帶著手機，在浴室、廚房等易滑倒處，增添防滑設備多一層保護，另外可使用感應式燈具，半夜起床不容易撞到而受傷。小孟老師在這裡提醒你，身心健康為一切的根本，請多留心保護自身安全。

E：克服緊張。(魔術師正位)

牌面女子穿著尾端花朵的斗篷，兩手舉高右手拿著一根棍棒。

E：克服緊張。(魔術師正位)
E：克服緊張。(魔術師正位)

這張牌表示下半年，當你開始新事物時會靈感湧現。由於你很在意別人的看法，抑或對自身缺乏自信等等，當你去做沒接觸過的事情時，便會打從心裡感到龐大壓力。小孟老師在這裡提醒你，下半年你碰觸到新事物時，宛如繆思女神在身旁提點，頭腦會有許多想法跑出來，讓你會很有動力想去做。

運勢 塔羅牌

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