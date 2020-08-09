殺破狼周運勢／金牛座脫單有望 雙子座人際關係不佳

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽與水星合相在戀愛宮位，與喜歡的人有許多交流的機會，在聊天的過程中彼此坦誠好感，戀情有明朗化的趨勢。某些白羊座則會砸大錢討戀愛對象歡心，自己就能感覺滿足。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與金錢宮位的天王星有良好連結，家人在經濟上會給予你支援，或是送你某件捨不得花錢買的昂貴物品。需要搬家的白羊座會用便宜的價錢找到不錯的物件，或是獲得免費又漂亮的二手傢俱。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星、土星、冥王星受到火星影響，目前會身兼兩三份工作，要當心身體過勞而生病。某些白羊座身體狀況不良，還必須硬著頭皮上班，職場沒有可以代班的人選。

健康運方面，火星持續停留在命宮，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害與急性疾病，身體過勞，肝火較旺，常常嘴破、便秘、起疹子，並且常常中暑，心情也較為躁鬱。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星行進在面試宮位，相位良好，面試新工作十分討喜，會獲得好幾個單位錄取，但你想選擇比較有趣的新產業挑戰。工作穩定的金牛座，洽談任何計畫會十分快速地簽約，許多事情進展順利。

感情運方面，在命宮的天王星與溝通宮位的金星有良好連結，單身的金牛座會透過網路認識有好感的對象，雙方似乎頗有話聊，脫單有望。已經有對象的金牛座會與喜歡的人一起去旅行，關係可因此更進一步。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到天王星影響，獨居的金牛座，出門容易忘記帶鑰匙，回家不得其門而入，只好找鎖匠開門。某些金牛座則是家宅或是家人發生突發狀況，需要請假在家照料。

健康運方面，在精神宮位的火星相位不良，睡眠狀況不佳，常常做惡夢，或是失眠，某些金牛座最近會莫名對許多雜事感到焦慮，不要一直鑽牛角尖，不然會導致心理疾病。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星相位良好，物質生活較為寬裕，會想吃昂貴的餐廳，享受高級的美食，或是去體驗奢華的服務。某些雙子座在這段時間會被加薪，收益有增加的趨勢。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，工作暫時沒有後顧之憂，能夠以比較輕鬆的心情完成許多自己立定的目標。某些雙子座這段時間會暫時休長假，可以盡情處在放空狀態。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到木星、冥王星、土星影響，與某些朋友反目成仇，有些糾紛必須尋求法律途徑解決。這段時間人際關係不佳，聲名狼藉，有些問題是自己搞砸的，有些則是因為愛多管閒事，公親變事主。

感情運方面，在慾望宮位的木星、土星、冥王星受到人際關係宮位的火星影響，在還沒確認對方感覺的情況下就超出身體間的界限，雖然你自認為很真摯，卻反而被當成性騷擾或恐怖情人。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的天王星與命宮的金星有良好連結，會加入一些特別的組織，認識許多十分有個性的人物，意外地受到這些人的喜愛與歡迎，有些受寵若驚。

金錢運方面，水星與太陽合相在金錢宮位，與志業宮位的火星有良好連結，對工作努力付出，領到許多業績獎金，生活較為富裕。某些巨蟹座會被上司加薪，收入增加。此時也可與老闆談判薪資待遇。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的木星、土星、冥王星影響，會代理某個主管級的職務，但同事似乎不太受控，許多事情只好自己默默完成。學習管理一個組織，是下半年很重要的功課。

感情運方面，在感情宮位的木星、冥王星、土星受到志業宮位的火星影響，每天都忙於工作，無法跟喜歡的人好好相處，對於未來生活的規劃也面臨瓶頸。某些巨蟹座陷入職場戀愛，公私領域無法分開，感覺有些困擾。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在秘密宮位的金星與志業宮位的天王星有良好連結，在工作領域中對某個人日久生情，但不想成為被八卦的對象，只能默默把這份好感藏在心中。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，在工作領域獲得額外的獎金或配股，使得你無形的資產增加。某些獅子座正在學習新的投資理財知識，功課做足，會增加許多額外的收益。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星、冥王星、土星受到火星影響，工作性質變得較為繁雜，會需要處理許多超乎你專業領域外的事務。某些獅子座會需要頻繁使用外語與客戶溝通，會感覺語言能力需要加強。

健康運方面，太陽與水星合相在命宮，注意心血管與呼吸系統的問題，木星、土星、冥王星齊聚健康宮位，代謝不良，有發福的傾向，泌尿系統容易發炎，並受到慢性疾病所困擾，骨骼、牙齒、皮膚狀況不良，會是身體狀況十分疲累的時期。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與海外宮位的天王星有良好連結，會需要接待來自海外的朋友，或是與外國人做語言交換，也因此結交到異國朋友。某些處女座則可能收到來自海外朋友餽贈的禮物，感到驚喜。

工作運方面，在專業宮位的天王星與金星有良好連結，會有許多機會參與國際性質的活動，不論是動態或靜態，都會使你有機會與專業領域中有份量的人士交流，感到十分榮幸。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星、土星、冥王星受到慾望宮位的火星影響，與戀愛對象親密關係不協調，某方有肉體或精神出軌的現象。關係穩定的處女座，有懷孕的跡象，但胎兒狀況不太穩定。小孩、寵物在此時特別容易生病。

健康運方面，在疾厄宮位的火星相位不良，注意血光之災，容易發生意外傷害，或是突然罹患急性疾病，一旦受傷或生病，會花很長的時間復健。這段時間也要特別注意人身安全。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星相位良好，正承接一個光鮮亮麗的職務，表現深受許多人的矚目，同時會因為這份工作帶來許多附加價值，可以獲得最新的試用樣品，或是會帶來額外的收益。

人際關係方面，太陽與水星在人際關係宮位呈現合相，看盡人間冷暖，此時會感受到哪些朋友是值得長期交往的人，又或是發現，誰只能當酒肉朋友，可以共享樂，不能共患難。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到家宅宮位的木星、冥王星、土星影響，家人對你的婚姻大事有很多意見，或是感受到對方的家庭有意刁難你，兩人都在親情與愛情之間拔河。單身的天秤座則會被家人介紹相親對象，感到困擾。

家宅運方面，在家宅宮位的木星、土星、冥王星受到火星影響，某些天秤座目前會需要購買不動產，看了很多物件，會覺得價錢太高，下不了手。某些天秤座家中正值多事之秋，會需要花很多時間與精神解決家宅與家庭的麻煩。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，太陽與水星合相在志業宮位，工作效率提升，在職場表現也受到重視。然而在工作宮位的火星受到土星、冥王星、木星的影響，此時也因為鋒芒畢露，許多工作都非你不可，覺得有些分身乏術。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星相位良好，與曖昧對象有聊不完的話題，恨不得天天相處膩在一起。感情穩定的天蠍座，會與喜歡的人一起做個輕旅行，在旅途中關係更為親密。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作十分過勞，要當心引發急性疾病，同時注意刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害。身體較為燥熱，容易中暑、嘴破、長痘痘，需要多吃一些降火氣的食物。

溝通運方面，在溝通宮位的木星、土星、冥王星受到火星影響，不論在職場、網路上，或是任何場合的發言都要特別謹慎，稍微八卦一下都可能惹上口舌之災，甚至因此吃上官司。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星相位良好，偏財運佳，可買張彩券試試手氣，投資標的會有獲利，此時請見好就收。某些射手座會因為特殊身份或信用卡累積的紅利，獲得服務升等的待遇。

工作運方面，在工作宮位的天王星與金星有良好連結，危機處理得宜，在職場獲得獎勵，某些射手座會接一些臨時性的外快，報酬非常豐厚，並且受到高規格的禮遇。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星相位不佳，與喜歡的人溝通不良，雙方價值觀有嚴重落差，吵架的頻率增多，使得你對於目前的情感有些心灰意冷。某些射手座會花很多錢在戀愛對象、小孩、寵物身上，他們的反應卻不如預期。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，當心室內外溫差太大而感冒，造成喉嚨發炎或嚴重失聲。這段時間會有許多例行性的身體檢查通知，經由各種測量，發現自己有許多健康相關的指數過高，要開始注意身體狀況了。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的金星相位良好，與喜歡的人不約而同做了同樣的事情，心有靈犀的感覺讓兩人更加親密。某些摩羯座則是會與另一半領養寵物，雙方在情感上有共同的寄託。

金錢運方面，太陽與水星合相在財務宮位，有投資習慣的摩羯座，投資標的價值有大幅成長，可在適當的時機獲利了結。沒有投資習慣的摩羯座，這段時間會因為過去有穩健的理財習慣，在此時會領回一筆資金，可以繼續維生。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到木星、冥王星、土星影響，家庭正值多事之秋，某些家人會需要你全天候的照顧。某些摩羯座的家族、家宅、居住環境都處在紛擾之中，週遭的人都在爭鬥一些問題，回家就感到很心煩。

健康運方面，在命宮的木星、冥王星、土星受到火星影響，許多事情消耗掉你太多精力，感覺很累，需要好好休息。代謝狀況不佳，嚴重水腫、發福，慢性疾病發作，雖然不至於要你的命，但每天都不舒服。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，太陽與水星合相在感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，對喜歡的人大膽告白，會發現對方也暗戀你很久了。某些水瓶座會被喜歡的對象示愛，請好好接住對方的球，這段時間脫單的機率很高。

工作運方面，在工作宮位的金星與在家宅宮位的天王星有良好連結，暫時不需要進公司上班，留在家中辦公，感覺工作輕鬆很多，節省掉很多通勤時間，也不需要特別為了出門梳妝打扮。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到秘密宮位的木星、土星、冥王星影響，在網路上說話、發言，即便有匿名性，也要格外謹慎，此時容易招惹到麻煩的人物跟你筆戰，甚至因為出言不遜，吃上官司。

健康運方面，金星進入健康宮位，當心室內外溫度落差而感冒，喉嚨嚴重發炎、或是失聲無法說話。在精神宮位的木星、土星、冥王星受到火星影響，睡眠品質不佳，精神狀況不良，甚至有抑鬱的傾向。出門要特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，某個人不經意的體貼，使你感到怦然心動，會覺得自己戀愛了。某些雙魚座則是會突然迷戀某個偶像，或是領養寵物，生活感覺繽紛起來。

工作運方面，太陽與水星合相在工作宮位，在很短的時間之內把長時間累積的一堆工作一口氣做完，工作效率極高。職場上的表現十分亮眼，會受到客戶、上司以及許多同事的肯定。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到木星、冥王星、土星影響，預期外的支出暴增，賺錢的速度無法追上花錢的速度，對於金錢的快速消耗十分焦慮。某些物質逐漸消耗殆盡，無法獲得補充，感到恐慌。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、土星、冥王星受到火星影響，許多業務上的往來都需要幫人先代墊費用，承擔著某些程度的風險，此時會有一些人故意拖欠款項，讓你蒙受損失，也容易發生金錢糾紛。

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