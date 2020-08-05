8月份財運TOP5星座：水瓶偏財運好 雙子意外收穫

全民拼經濟時代一波接一波，消費卷加動滋卷還有高潮迭起的威力彩卷～很多刺激消費與振興經濟的發展不斷出招，面臨經濟防疫全球動起來，那麼重要的大事就跟著小孟老師來一起看看八月份財運最爆棚的五大星座！

第五名-水瓶座

本月份水瓶座的朋友偏財運非常好，工作類型若是業務方面的人容易透過客戶關係不斷幫您帶來新客戶，讓您人迎春風業績也跟著越來越好，使您有機會獲得更多的賺錢資訊或者投資消息，而且懂得發揮經濟最高效益的水瓶座，在八月份可以好好展現人際關係，在人脈間轉介紹的方式去獲得一些投資介紹的抽佣機會或者在朋友飯局中認識到德高望重的人士，讓您未來不止有利人士可以幫忙還可以賺取額外收入喔～

第四名-牡羊座

牡羊座的朋友在八月份正財偏財運勢都很棒，尤其在自己本業上會越來越發光被長官注目，可以在此時好好大展自己的專長，提升自己的價值感，若是有想要去拓展自己事業版圖的牧羊座，在這個月份可以好好去全力衝刺一下，因為很容易在無心插柳的情況反爾促成自己一番新的財富發展，會讓身邊的人都跌破眼鏡羨煞不已～不過建議牡羊座本月也要懂得守財，以免錢去錢來沒有真正賺進口袋喔！

第三名-射手座

喜歡廣結善緣的射手座在八月份會受到身邊很多朋友的回饋與幫助，尤其是過去受過他們幫助的朋友，在今年下半年開始都會紛紛回籠對他們投桃報李，讓射手座的朋友有種莫名好運的感覺，沒有想到的好事偏財都會降臨在他們身上喔！因此建議射手座的朋友在八月份可以多多參加活動，或者規劃理財計畫，因為只要當你們需要第一手消息或者門路時，身邊就會紛紛出現許多可靠又有力的人力資源或管道可以幫助你們喔！

第二名-巨蟹座

在八月份巨蟹座的工作實力會越來越穩扎穩打，而且因為他們平時都會做一些可靠型的投資規劃，所以在本月份他們可以順順利利地獲得很多被動性收入之外，在工作方面也會有很棒的發光機會喔！再加上本月巨蟹座的朋友有機會獲得長輩的提攜與幫助，讓他們不想刻意出風頭都難，建議巨蟹座的你們在這個月份可以好好去跟長官或長輩培養好的關係和交情，有可能好機會與好處都會給你呦！

第一名-雙子座

恭喜雙子座的你們在八月份財運滾滾來，尤其是在人緣方面更是好到爆棚，會因為遇上欣賞你們能力的人給你許多發展機會或者賺錢管道喔！因此建議若是從事創作或者自己當老闆的人，在八月份可以多多留意身邊對你欣賞或者想要投資你的人，有機會因為一個小案子促成未來的大成就喔～在財富方面更會因為平常你們對別人的慷慨而得到很多意外的收穫，例如別人可能會特地和你分享稀奇的珍藏或者高貴難得的禮物都有可能拿來送給你喔！