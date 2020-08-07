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大學指考錄取率91％創下3年新高！3260人落榜

看起來外表愛耍廢！其實根本都在默默努力的3個星座

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【文‧科技紫微網

　

有些人看起來整天逍遙自在，過著吃吃喝喝的享樂生活，但有一天他卻突然光芒萬丈，讓你怎麼也追趕不上他的車尾燈。其實你不知道在這光芒的背後，他付出多大的努力，犠牲多少的事物，才造就了現在的他！快來跟著科技紫微網看看「你是外表愛耍廢，其實默默努力的星座嗎？」

　

雙魚座

雙魚座的人生性浪漫，豐富的想像力在身邊的人看來，會讓人有不切實際的感覺。旁人對他們說過的話，或規畫過的未來，都只是聽聽而已。面對各種冷眼相待，反倒令雙魚的內心積極了起來，他會開始默默行動，比別人更加倍努力，要讓自己成為一個受人敬佩，而不再是被看笑話的人。

　

射手座

射手座的人平時總是嘻嘻哈哈少根筋，好像什麼都不在乎的樣子，其實他們只是在暗中觀察著大家。因為他們很容易看透事情的真偽，卻不想說破，因此就湊合著，跟著演戲耍寶。他們心裡的計畫也不願讓旁人來干擾，只是獨自默默執行著，直到達成目標後別人才會知道。

　

水瓶座

水瓶座的人我行我素，不屑與人競爭，也不輕易展現實力。在別人看起來，會認為他們很跩，但水瓶們並不在意別人的想法。他們按照自己的節奏前進，不會顧慮太多外在因素，只是默默地做好自己想做的事，勇敢嘗試各種他們有興趣的事，最後便能成就自我。

　

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