快訊

美英政要來台外交豁免隔離檢疫 陳時中：出事我負責

最難忘禮物！自閉兒一句「父親節快樂」 他盼了31年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4大星座男超容易讓女友翻白眼？這些星座男有話要說

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

戀人相處，貴在真心。然而，男女的思考模式常常大有不同，女生抱怨男友不懂自己，男生卻不懂女友在抱怨什麼。究竟是女生無理取鬧，還是男生太遲鈍？科技紫微網今天要點名四大星座男，他們特別容易讓女友翻白眼！如果你上榜了，先別急著反駁，一定要看到最後喔！

　

第一名：摩羯男

摩羯男都有些大男人主義，80%的摩羯男根本搞不懂女友為什麼要生氣？為什麼出門拖拖拉拉？口紅夠擦就好，還要買那麼多？很多東西在摩羯男眼裡都是多餘的。兩個人在一起，踏踏實實過日子就好，哪需要那麼多講究。

　

第二名：牡羊男

牡羊男最不喜歡猜，他們覺得反正猜來猜去也猜不明白。當你對著孩子氣的牡羊男發脾氣時，他們還會真誠發問「有事我們就不能好好說嗎？不要怪裡怪氣的行不行？」本來氣快要消了，被他這麼一說，女朋友又開始翻白眼了！

　

第三名：處女男

天生沒有浪漫細胞的處女男，很少有會甜言蜜語的。哄你的話不會說，但是教育你的說辭一套又一套。他們的口頭禪是「我們講點道理好不好？」難怪惹得女友生氣，而處女男還搞不懂發生什麼事。

　

第四名：水瓶男

水瓶男的思路是跳躍式的，嚴格來說他們不是不懂女生，而是非常注重自己的想法。跟水瓶男戀愛，你經常覺得自己好像被敷衍了。是的，因為當他們專注自身的事情的時候，根本沒空搭理其他人。

　

你是這些星座男身旁的伴侶嗎？是否為了他們翻過一次又一次的白眼？雖然吐槽點滿滿，但不代表他們就是「可割可棄」的「渣男」喔！

　

比如說務實的摩羯座不會為你準備驚喜，但是會努力提供無虞的物質生活給你；直腸子的牡羊座雖然說話很衝，卻總是用行動來關心你；很像訓導主任的處女座雖然囉嗦，但是他能帶著你自我提昇；天馬行空的水瓶座雖然不把愛掛在嘴邊，但陪伴是他最溫柔的告白

　

所以，如果你和這些星座男戀愛中，還是多多擔待，與他們好好溝通吧！找出兩人最適合的相處模式，慢慢就能減少翻白眼的次數囉！

　

【延伸閱讀】

兩人契合度有多高？紫微來合盤

分手後他曾後悔？秘術透視真心

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座 科技紫微網 告白

延伸閱讀

羅霈穎59歲未嫁！ 劉德華曾說：照顧妳一生一世

噁！屁孩到大賣場開乳製品偷喝 喝完擺回架上還發文炫耀

他欲挽回與女友感情 卻失控強載至摩鐵性侵

送貨男酒後撞死3環保志工 案外查出性交15歲少女懷孕生子

相關新聞

8月份財運TOP5星座：水瓶偏財運好 雙子意外收穫

全民拼經濟時代一波接一波，消費卷加動滋卷還有高潮迭起的威力彩卷～很多刺激消費與振興經濟的發展不斷出招，面臨經濟防疫全球動起來，那麼重要的大事就跟著小孟老師來一起看看八月份財運最爆棚的五大星座！

4大星座男超容易讓女友翻白眼？這些星座男有話要說

戀人相處，貴在真心。然而，男女的思考模式常常大有不同，女生抱怨男友不懂自己，男生卻不懂女友在抱怨什麼。究竟是女生無理取鬧，還是男生太遲鈍？科技紫微網今天要點名四大星座男，他們特別容易讓女友翻白眼！如果你上榜了，先別急著反駁，一定要看到最後喔！

每日星座運勢／雙子遇困難務必求助  異性緣旺旺日

2020-08-8 牡羊座 甩開精神包袱，好好休息的日子。 整體運：★★★☆☆ 愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。

看起來外表愛耍廢！其實根本都在默默努力的3個星座

有些人看起來整天逍遙自在，過著吃吃喝喝的享樂生活，但有一天他卻突然光芒萬丈，讓你怎麼也追趕不上他的車尾燈。其實你不知道在這光芒的背後，他付出多大的努力，犠牲多少的事物，才造就了現在的他！快來跟著科技紫微網看看「你是外表愛耍廢，其實默默努力的星座嗎？」

像極了愛情的「桃花」！8月3大星座很多人追 卻是假象

人生中難免有許多過客，就像一陣風，來去又回，不是每段感情都能相伴相隨到人生的終點。換個角度想，這樣的情感經歷，或許把他們...

別輕易挑戰！12生肖的「引爆點」大公開

即使平日裡看起來脾氣再好的人，也難免會有失控的時候。其實我們每個人都有自己的情緒引爆點，你對於其他人的「地雷區」瞭解多少呢？下面，科技紫微網即將開啟「掃雷」模式，把12生肖的「地雷」一次說個清楚，讓你跟別人相處時更順利唷！

小孟塔羅：風水輪流轉！測我下半年能扭轉哪種運勢？

俗語說：「瓦片也有翻身日，只爭來早與來遲」，這便是所謂的風水輪流轉。如同股價指數的曲線走勢，沒有人能夠永遠維持在高點，低點有鹹魚翻身的一日。運勢的變化猶如氣候多端，看似晴朗瞬間便風雲變色。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測我下半年能扭轉哪種運勢？

8月最好運3大星座！ 保證能「心想事成」，天秤座衝了啦

8月的開始，就是3個星座的好運開啟時刻，無論在先前發生過多少悲慘事件，也會因為8月的到來，迎刃而解，這樣的好運，要好好珍...

付出多於回報？這些命格不要再當好人！

在這個社會裡，為了想使自己和他人都變得更好，總有人願意先展開溫暖懷抱，先釋出自己的善意跟努力，希望大家都能互相給予關懷和好意。但是後來卻發現對方並沒有伸出熱情的手，期待的回應總是落空。這樣還要繼續努力下去嗎？有些命格的人，特別有這種困擾和感觸，就跟著科技紫微網來看看是哪些人吧！

圖片心測：有人默默守護你？星空圖揭曉答案

當你累了、倦了的時候，卻發現真正關心你的人一直都在，這算得上是人生的一大幸事！想想看，當你覺得自己的狀況糟透了，一切讓你心灰意冷，這時有一個懂你的人在等你，是不是顯得彌足珍貴呢？今天，科技紫微網要透過一組星空圖來測試，你身邊是否有這樣一個默默守護你、關心你的人？讓我們屏氣凝神，去星空中尋找答案吧！

直擊！在感情裡最「自私」的星座TOP 3

有句歌詞說「熱戀的時刻最任性」。在熱戀時，怎麼付出都不嫌多，等到熱戀期過後，大部分人都開始計較起對方只想到自己，太自私！不過有些星座看似「自私」的舉動，其實是一種展現情意的表現哦！到底哪些星座上榜呢？科技紫微網立刻帶你一起直擊！

溫柔才能駕馭殺破狼 主星同位素 - 天相

某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」

熱門新聞

驚！ 日本西之島火山噴發 火山灰影響台灣北部東部空品

「圓仔妹」成長飛快 肉到體重盒都快塞不下

AA制實測！他3個月約19女吃飯 實驗結果超意外

超市香蕉藏劇毒蜘蛛 眼尖網友驚呼：被咬到恐勃起數小時

薔蜜颱風最快今晚形成 下周一至周三全台有雨

颱風明晨恐生成 吳德榮：引進的西南氣流將影響台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。