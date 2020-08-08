4大星座男超容易讓女友翻白眼？這些星座男有話要說

【文‧科技紫微網】

戀人相處，貴在真心。然而，男女的思考模式常常大有不同，女生抱怨男友不懂自己，男生卻不懂女友在抱怨什麼。究竟是女生無理取鬧，還是男生太遲鈍？科技紫微網今天要點名四大星座男，他們特別容易讓女友翻白眼！如果你上榜了，先別急著反駁，一定要看到最後喔！

第一名：摩羯男

摩羯男都有些大男人主義，80%的摩羯男根本搞不懂女友為什麼要生氣？為什麼出門拖拖拉拉？口紅夠擦就好，還要買那麼多？很多東西在摩羯男眼裡都是多餘的。兩個人在一起，踏踏實實過日子就好，哪需要那麼多講究。

第二名：牡羊男

牡羊男最不喜歡猜，他們覺得反正猜來猜去也猜不明白。當你對著孩子氣的牡羊男發脾氣時，他們還會真誠發問「有事我們就不能好好說嗎？不要怪裡怪氣的行不行？」本來氣快要消了，被他這麼一說，女朋友又開始翻白眼了！

第三名：處女男

天生沒有浪漫細胞的處女男，很少有會甜言蜜語的。哄你的話不會說，但是教育你的說辭一套又一套。他們的口頭禪是「我們講點道理好不好？」難怪惹得女友生氣，而處女男還搞不懂發生什麼事。

第四名：水瓶男

水瓶男的思路是跳躍式的，嚴格來說他們不是不懂女生，而是非常注重自己的想法。跟水瓶男戀愛，你經常覺得自己好像被敷衍了。是的，因為當他們專注自身的事情的時候，根本沒空搭理其他人。

你是這些星座男身旁的伴侶嗎？是否為了他們翻過一次又一次的白眼？雖然吐槽點滿滿，但不代表他們就是「可割可棄」的「渣男」喔！

比如說務實的摩羯座不會為你準備驚喜，但是會努力提供無虞的物質生活給你；直腸子的牡羊座雖然說話很衝，卻總是用行動來關心你；很像訓導主任的處女座雖然囉嗦，但是他能帶著你自我提昇；天馬行空的水瓶座雖然不把愛掛在嘴邊，但陪伴是他最溫柔的告白。

所以，如果你和這些星座男戀愛中，還是多多擔待，與他們好好溝通吧！找出兩人最適合的相處模式，慢慢就能減少翻白眼的次數囉！

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