別輕易挑戰！12生肖的「引爆點」大公開

【文‧科技紫微網】

即使平日裡看起來脾氣再好的人，也難免會有失控的時候。其實我們每個人都有自己的情緒引爆點，你對於其他人的「地雷區」瞭解多少呢？下面，科技紫微網即將開啟「掃雷」模式，把12生肖的「地雷」一次說個清楚，讓你跟別人相處時更順利唷！

生肖鼠

生肖鼠最討厭的就是說話說一半，勾起他的興趣後，又沒有下文了。這樣會讓生肖鼠抓狂，然後就會變成一顆炸彈。你要是不把下文交代清楚，他絕對不會放過你！

生肖牛

「牛脾氣」可不是浪得虛名的！所以，盡量不要和生肖牛發生正面衝突，也不要故意用言語去刺激他們，生肖牛被激怒時可是會不計後果的，到頭來倒霉的可能是你自己。

生肖虎

屬虎者的地雷就是別人在眾人面前給他難堪。生肖虎絕對不會允許這種傷自尊的事情發生，一旦有人在他面前做了這件事情，這人可得小心了，老虎發起威來，看你怕不怕？

生肖兔

生肖兔親和力十足，給人的感覺就是很好說話，脾氣也很好。可是，當你一味的否定他做的事情時，生肖兔可是會失去耐心的。你若是想試一下兔子咬人疼不疼，那就試試看！

生肖龍

生肖龍很有個性，也相當自信。你如果想指揮他照你的意思做事情，那就踩到他們的底線了。生肖龍可以接受別人有不同的意見，但不能接受別人指揮他的世界！

生肖蛇

生肖蛇的人很務實，要是有人在他的面前吹牛、說空話，生肖蛇會很反感。與自己無關就算了，要是扯到生肖蛇的頭上，他肯定會不留情面地揭穿。

生肖馬

馬兒天生就屬於草原，你要是企圖束縛他們，那是不可能的！生肖馬最討厭的就是別人跟他說這個不行，那個不可以，這會讓他們很煩躁，甚至情緒失控。

生肖羊

生肖羊雖然友善，卻有一顆玻璃心。你要是在他們面前亂發脾氣，或者開一些無厘頭的玩笑，生肖羊就很容易翻臉不認人，甚至會爆粗口哦！

生肖猴

生肖猴做起事來很專心，喜歡一氣呵成的節奏感，所以一旦被人打斷，就會很煩躁。不管是打斷他說的話、或打斷他做的事，都會踩到他們的雷區。

生肖雞

生肖雞最討厭別人在他的面前拼命炫耀，譬如秀恩愛、炫富之類的。所以當你有好事要炫耀時，最好不要當著生肖雞的面來表現，不然他會默默累積仇恨值，直到爆發！

生肖狗

對於生肖狗來說，無論是當朋友還是當戀人，他都很受不了那種會死纏爛打、或是不乾不脆的人。有什麼話就直接說，如果不是同路人那就分道揚鑣，誰稀罕！

生肖豬

生肖豬大多笑臉迎人，因此很討厭看到別人用撲克臉對著自己。偶爾一兩次心情不好，還可以理解，要是經常這樣，外加態度差，生肖豬會忍不住血壓飆升喔！

記住啦，以上這些生肖的個性「地雷區」，大家千萬別輕易挑戰。如果你明明知道了，還故意刺激對方，小心傷感情喔！

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