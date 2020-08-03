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唐綺陽星座運勢週報：天蠍有偏財運 水瓶這樣做桃花現身

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報8/3-8/9】

重要星象：水、金衝刺&金土150度，水星對分土星，水星進獅子，金星進巨蟹，火、海有相位。

水星、金星衝刺，金星、土星150度，媒體、文藝、教育界感到辛苦，老師、學生和教學系統等相關事件，須要好好應對處理。水星對分土星，週一、週二，苦的感受會更深刻，若能勇敢面對壓力，反而能更加進步。水星進獅子，娛樂產業活躍起來，表演活動、場所迎來消費潮。金星進巨蟹，關注生活、滋養、品嘗美食等事物，凸顯家的價值，年輕人衝撞體制，渴望走出自己的路。火星、海王星有相位，要避免酒駕，注意上癮相關的問題，適逢月牡羊，眾人應避免過於自我。

工作注意：金牛、巨蟹、獅子、雙魚

金牛：注意小細節，別急於達標

巨蟹：接受建議，激發長遠規劃的想法

獅子：眾人意見多又雜，別被掣肘

雙魚：功德圓滿，成果備受青睞

桃花注意：白羊、處女、魔羯、水瓶

白羊：與對方不來電，就誠實做自己

處女：有機會修成正果

魔羯：放輕鬆柔軟些，關係就能回溫

水瓶：給對方一點信心，桃花自然出現

財運注意：天秤、天蠍

天秤：投資運好，要親自做好分配

天蠍：有偏財運，好的合夥不妨嘗試

健康注意：雙子、射手

雙子：照顧好睡眠，讓思慮更清晰

射手：注意刀火燙傷，別太粗心大意

星座運勢 偏財運 每週星座運勢 唐綺陽

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