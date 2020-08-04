溫柔才能駕馭殺破狼 主星同位素 - 天相

在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

(想要知道自己的命盤主星，可以點這裡，紫微斗數免費命盤速算)

天相星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 天相星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

【推薦閱讀】 無可迴避的人生課題 – 人人都有殺破狼

兄弟宮必有巨門: 巨門進入兄弟宮，代表坐命者與手足之間相處的狀況談不上融洽。意見不和、個性不合大概是最輕描淡寫的情況；進而演變成各自為政、各過各的。即便是有心付出，通常也很難得到期望中的回饋。

夫妻宮必有貪狼: 慾望之星進入夫妻宮，也代表坐命者在感情的需求中帶有強烈而難以滿足的慾望。這種慾望可能演變成為數量上的增加，喜歡或交往的對象多多益善，永遠不嫌多。也可能呈現在親密關係中的要求多、不滿足；除了有，還要好，好還要更好。一旦沒有辦法滿足，就可能另尋他途，造成感情的不穩定。而看似四平八穩、保守拘謹的天相，在感情之路的表現與取捨，卻往往是跌破眾人眼鏡的謎團。

子女宮必有太陰: 代表坐命者與子女的關係溫和融洽，而子女多半也對音樂、繪畫、藝術、設計有興趣或是天份。子女的這種興趣或天份，可能源自天相本身對於美感、色彩、美學敏銳的感受與鑑賞力，以及天相為子女所營造的教育環境。

財帛宮必有天府: 身為衣食之星的一員，坐命者必然重吃重穿，但也要有一定的經濟能力，才能支持自己對衣食的喜好與要求品質。天相行事保守、穩重的特質，也充分顯現在其理財與用錢態度。財務力求穩定、低調、不躁進，用錢也較有計畫。

遷移宮必有破軍: 慣於衝鋒陷陣的破軍在遷移宮，代表坐命者常需承受奔波變動之苦，對於環境的適應力也較低。(重吃、重穿、重形象，又會認床的人，對於不同環境的適應力當然不會太高)而遷移宮的另一層意義，也代表潛藏的個性，也就是在受到外力衝擊時的應變反應。破軍不易控制的破壞力、翻臉像翻書的特質，會讓受到衝擊(攻擊)的天相在重形象的包袱下，常選擇「暫時隱忍，伺機報復」的策略，成為人際關係中的不定時炸彈。

福德宮必有七殺: 福德宮有冷硬、剽悍的七殺，代表坐命者有種勞碌、閒不下來、一定要找點事來做的傾向。其實天相的熱心服務(雞婆)與必須承受奔波變動之苦，也常與這種勞碌不得閒的心態有關。再者，天相的思維中常帶有一些暴力傾向，雖然未必表現在坐命者的行為舉止，但在他們獨特、與眾不同的特殊興趣中，多少可以找到一些蛛絲馬跡。

父母宮必有天梁: 雖說天梁在父母宮代表坐命者與父母的相處及關係不至於太差，但是天梁重原則及紀律，也代表父母的管教態度是重理性，與天相重感情的本質大異其趣。而父母近似監察、督導的管教方式(天梁)，以及兄弟宮手足間批判、直言不諱的相處模式(巨門)，其實也造成了天相拘謹、保守、外柔內剛、防衛性甚強的個性。

三種不同的天相

天相星在命盤中的定位原則雖然是跟著天府星連動，但是相關的組合(單星獨坐與雙星組合)卻與紫微列車中的紫微、武曲、廉貞產生密不可分的關係。天相的雙星組合有紫微天相、武曲天相、廉貞天相；由於天相的對宮必有破軍，因此天相獨坐的組合中，對宮便是破軍與紫微、武曲、廉貞的結合，分別是紫微破軍、武曲破軍、廉貞破軍。

對宮是紫微(紫微破軍)的天相

雖說天相並不是我們認知當中的桃花星，但是這個組合的天相卻具備了桃花的特質。主要的原因在於: 對宮紫微破軍以及夫妻宮的廉貞貪狼，都是對於情感與慾望的追求，有著強烈主控與主導的特質。這和人會有錢的邏輯類似: 你必須很愛錢，才有可能變有錢。(你不愛錢，通常錢也不會愛你!)

再加上天相坐命有個令人稱羨的特點 - 凍齡不顯老。這種得天獨厚的特點，讓有些天相坐命者明明是年屆中年，但是外表舉止仍是維持一派青春永駐的模樣。再加上天相注重外表、穿著以及打扮，自然也不會讓自己的身材外型呈現臃腫、邋遢、頹廢的樣子。

因此，整體說來這個組合的天相有著先天內在與外在的優勢，加上後天的努力，永遠讓不知情的外人搞不清楚他們真實的年齡，但又被強烈地吸引。在這種情況下，桃花多也就不是什麼新鮮事了!

但是柔順和氣的外在，永遠都是坐命者最柔軟的一塊。受到對宮紫微破軍的影響，骨子裡總有一股紫微高高在上的氣場，坐命者內在驕傲、霸氣、固執、倔強而且難纏。主觀意識很強，並不見得聽得進別人的建言；但卻容易被他人的意見所影響，在要與不要、做與不做之間來回擺盪、優柔寡斷、猶豫不決。往往最後還是照著自己原本的念頭去做決定，但背後卻沒有強而有力的支撐與理由，常常是為了面子或是賭一口氣，被迫維持自己原來的決定。

內在總有蠢蠢欲動、躁動不安的念頭。但受到天相中庸、平衡、保守、粉飾太平的思考邏輯壓抑，加上重衣重穿偏於安逸的心態，以及對環境變動適應力較差的影響，念頭在多方評估之後，往往仍只是一個念頭。有了平穩的生活卻不甘心，變動辛苦的日子又不太能夠接受，於是 探索人生目標與方向就成了常駐生命中的戲碼。 「你到底要什麼?」、「可我不知道自己要什麼!」，就成了坐命者在探索人生問題時常會浮現的對話。

【推薦閱讀】 雙星組合 – 紫微破軍

對宮是廉貞(廉貞破軍)的天相

受到對宮廉貞的影響，天相該有的重吃穿、挑剔個性樣樣具備，但是多了一分敏銳的心思，用以察言觀色的第六感靈敏度更高。「有恩必報，有仇更要報」的愛恨分明也更為明顯。因此當你意識到這個組合的天相對待自己不似他們對旁人那般溫柔體貼，那麼要優先檢討的是自己: 是不是自己的不懷好意、居心叵測無意間讓坐命者發現了?

福德宮的紫微七殺，讓坐命者不喜歡被管束，倔強與反叛的個性更為明顯。個性中暗藏的進取、爭奪與攻擊性，讓坐命者更具有雙重個性的傾向。機靈時見風轉舵、游刃有餘，但固執時不僅處處與人過不去，也和自己過不去。當面子受損或自身利益受到傷害時，必然會展開猛烈的反擊，讓人見識到什麼叫做「寧可得罪破軍，不可得罪天相」。

財帛宮與福德宮的的強勢組合，讓坐命者重視金錢與物質享受，對於時尚與新奇事物有著高度的興趣。品味與鑑賞力雖高，但也要有堅強的經濟實力作為後盾；否則品味只是滿足自己虛榮與幻想的說辭。

個性中的精明、自負，善於分析與比較利弊得失，如果用在社交應對，難免就會顯示出待人小氣吝嗇的一面。如果用在感情上，對於對象更是精挑細選。除了外貌、身材、氣質要能夠與自己匹配，更要有相同水準的品味，才能共享世間美好的事物。更重要的是，對方也要有和自己一樣的賺錢能力。由於坐命者自身的條件也不差，因此在感情的世界中，常玩起「是獵人，也是獵物」的競逐遊戲，而平添煩惱。

【推薦閱讀】 雙星組合 – 廉貞破軍

對宮是武曲(武曲破軍)的天相

受到對宮武曲破軍的影響，這個組合的天相與其他天相單守的組合頗有不同，可以說是鶴立雞群(或是雞立鶴群也行，就看你認為雞與鶴哪一個有價值?)。對宮武曲的直爽、剛毅、重義氣，重自尊、不輕易低頭認輸的特質，加上破軍毫不掩飾的推波助瀾，坐命者通常少了天相慣有的斯文、保守、含蓄(就算是有，也像是坐命者的化妝品)，取而代之的是豪氣與粗線條。

有錢就花、沒錢就努力賺、不爽就開罵。受到武曲「短慮」的影響，效率、效益、利益是行事判斷的依據；有利可圖就可談，無利可圖則免談。雖然還是有熱心助人的一面，但是在利益導向的思維下，不似其他天相組合那麼顯而易見。

福德宮的廉貞七殺，本就是一個略帶矛盾的組合: 七殺傾向立竿見影、直球對決，但是廉貞又想走省力智取的策略路線。腦中的想法未見整合，急躁、多疑的個性又跑出來瞎攪和，最後常搞得自己不斷地上演衝動、不耐煩的戲碼，苦了別人，也累了自己。看似威猛的外在表現，有時只是掩飾內在缺乏深思熟慮的自信以及安全感。

選擇伴侶的條件頗高，高標準的要求一部份的原因也來自於坐命者認為自己的條件不差；甚至如果可以藉此攀龍附鳳，也頗為符合其要求效率、效益的目標。但是夫妻宮的紫微，也代表配偶大多個性高傲、難纏，氣勢強過於己；想要與其平起平坐，可要先惦惦自己的實力與斤兩。畢竟凡事都要付出代價的，感情也不例外。

【推薦閱讀】 雙星組合 – 武曲破軍

不同天相的指數分析

難纏(機車)指數

天相(對宮廉貞破軍) > 天相(對宮紫微破軍) > 天相(對宮武曲破軍)

異性緣指數

天相(對宮紫微破軍) > 天相(對宮廉貞破軍) > 天相(對宮武曲破軍)

品味指數

天相(對宮廉貞破軍) > 天相(對宮紫微破軍) > 天相(對宮武曲破軍)

好享受指數

天相(對宮廉貞破軍) > 天相(對宮紫微破軍) > 天相(對宮武曲破軍)

勞碌指數

天相(對宮武曲破軍) > 天相(對宮廉貞破軍) > 天相(對宮紫微破軍)

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】