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12生肖智商排行前五名公開！屬蛇聰明、屬猴精明
人的智商、聰不聰明，除了跟天生有關外還有後天的努力學習，但和出生的年份有沒有關係呢，也是讓人相當好奇，專門研究生肖命理「金城風水館」這次也公布了12生肖的「智商排行榜」，看看自己是不是排在前五名的資優生吧！
第五名：猴
每天跳上跳下屬猴的人，說是猴精一點也不為過，屬猴的人從來不吃虧，就算是偶爾的利益讓步也除非是他們心甘情願，否則絕對不可能讓你占到便宜。
第四名：馬
看起來總是很有精神的馬兒們，因為身體健壯所以全身上下所有的位置都非常和諧，大腦的功能自然也不可小覷的全面，想不明白的問題就可以交給馬兒們去想吧，他們還是很中用的。
第三名：牛
通常我們會認為屬牛的人憨厚老實，但其實他們也是非常聰明的，說到謀劃這一項，屬牛的人很懂的為自己謀劃前方未知的出路，所以不要被他們的外表給騙了。
第二名：鼠
屬鼠的人聰明，總是能夠一眼就洞悉事情發展的常理和客觀規律，又能夠世事先發制人，因此屬鼠的人其實是聰明人裡的聰明人，只是會有些陰險的味道。
第一名：蛇
屬蛇的人最大的特點就是很有智慧，而這種智慧還會被屬蛇的人巧妙的偽裝起來，讓他們看起來老實無害，其實實際上是腹中錦繡，因此在所有生肖裡頭，屬蛇的人是最聰明的。
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