快訊

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

心理測驗／該點珍奶還是蘇打？4種飲料看出你的社交著力點

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／Trill
圖／Trill

人際關係上，每個人或許都有不一樣的處理方式，也會產生不一樣的習慣。有時，這些習慣可以幫助雙方之間可以建立出良好的關係，有時卻會因為這些習慣而導致對立和誤解。你的人際關係模式是怎麼樣的呢？日本Trill近期就推出了一則心理測驗，讓讀者能夠透過炎炎夏日最想喝的飲料，看出每個人在人際關係處理上應該特別注意的地方。

A：柳橙汁

B：珍珠奶茶

C：冰咖啡

D：漂浮蘇打

A：給選擇「柳橙汁」者的人際關係建議：保持謙虛

身為團體中心人物的你，在眾人面前常常是最受矚目的，許多人因此會在遇到問題時找你商量。特別是年紀或輩份比你小的人，在他們眼中，你是值得仰慕並崇拜的角色。然而，對於長輩或年紀大的人而言，你卻可能是礙眼的存在。

因此，你應該提醒自己，要時時刻刻注意謙虛，才能夠得到更多人願意著你一臂之力。即使只是表面上，也應該尊敬前輩。

B：給選擇「珍珠奶茶」者的人際關係建議：能收能放

天真爛漫的你，身邊的朋友總是源源不絕，爽朗的性格有時也能融化他人的心，因此備受眾人喜愛。然而，不太穩重的性格和有些性急的個性，或許也會為你招致誤解。放蕩不羈的人有時候會博得大家的喜愛，但是如果放鬆太過頭，恐怕就不是開開玩笑就能帶過去的事了。

有些時候，也讓其他人看看你認真的一面，該動手的時候還是要動手的！

C：給選擇「冰咖啡」者的人際關係建議：時常微笑

你對人際關係或許有點過度拘謹，因此第一印象上總是給人難以相處的感覺。然而，或許是由於非常認真穩健的性格，時間一久了，大家也會對你產生強烈的信賴。

認真的你所給予人們的安心感，可以稱得上是你的魅力。或許在第一次見面的人面前，盡量展現出笑容，會更容易產生好印象喔。

D：給選擇「漂浮蘇打」者的人際關係建議：持之以恆

對什麼事情都抱有好奇心勇於嘗試的你，即使是其他人嫌麻煩的事情，你都會勇於嘗試，這也因此成為了你可愛的地方。

然而另一方面，對事情沒耐性或許是你最大的劣勢。如果能夠養成持之以恆、堅持到底的習慣，對你來說會更加分喔！

人際關係 珍珠奶茶 咖啡 心理測驗

延伸閱讀

心理測驗／平躺還是窩著？4種睡姿 了解你的深層心理

心理測驗／體貼過了頭？一圈4直線 測試你的讀心能力

最狂下午茶！上班爽喝「清涼啤酒」 員工福利羨煞一票網友

他讚「成分超單純紅茶」 網眾推：鮮奶以外加什麼都百搭

相關新聞

心理測驗／該點珍奶還是蘇打？4種飲料看出你的社交著力點

人際關係上，每個人或許都有不一樣的處理方式，也會產生不一樣的習慣。有時，這些習慣可以幫助雙方之間可以建立出良好的關係，有時卻會因為這些習慣而導致對立和誤解。你的人際關係模式是怎麼樣的呢？日本Trill近期就推出了一則心理測驗，讓讀者能夠透過炎炎夏日最想喝的飲料，看出每個人在人際關係處理上應該特別注意的地方。

哪些命格為情所傷，能化作動力勇敢向前？

真心付出感情，未必能得到回應，有時免不了傷痛，徒留遺憾。但情場遇到挫折可不是世界末日，還會成為人生蛻變的原動力！畢竟再怎麼難受，日子還是要過，哪些命格能引導自己走出情傷的黑洞？科技紫微網這就帶大家來瞧瞧。

測字：拉你一把！測你未來有多少貴人？

有人說，讀萬卷書、行萬里路，都不如貴人相助。對於很多人來說，生命中有貴人相助，絕對是一件做夢都能笑醒的事情。有人願意提醒你、欣賞你、重用你、相信你、指點你，真的是人生的一大幸事。所以遇到了貴人一定要好好把握、好好珍惜！那麼，未來你身邊究竟會有多少貴人呢？就讓科技紫微網帶你一起找答案吧！

每日星座運勢／金牛在周圍人找機會 投資可進可退

牡羊座工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有偏財運 水瓶這樣做桃花現身

水星、金星衝刺，金星、土星150度，媒體、文藝、教育界感到辛苦，老師、學生和教學系統等相關事件，須要好好應對處理。水星對分土星，週一、週二，苦的感受會更深刻，若能勇敢面對壓力，反而能更加進步。水星進獅子，娛樂產業活躍起來，表演活動、場所迎來消費潮。金星進巨蟹，關注生活、滋養、品嘗美食等事物，凸顯家的價值，年輕人衝撞體制，渴望走出自己的路。火星、海王星有相位，要避免酒駕，注意上癮相關的問題，適逢月牡羊，眾人應避免過於自我。

殺破狼周運勢／白羊表現蒸蒸日上 獅子小心戀情破局

白羊座工作運方面，在志業宮位的木星、冥王星受到火星影響，在工作領域的表現蒸蒸日上，每天都十分忙碌，幾乎天天加班，工作有過勞的傾向，即便有休假日，也只想宅在家中，不想出門。

12生肖智商排行前五名公開！屬蛇聰明、屬猴精明

人的智商、聰不聰明，除了跟天生有關外還有後天的努力學習，但和出生的年份有沒有關係呢，也是讓人相當好奇，專門研究生肖命理「金城風水館」這次也公布了12生肖的「智商排行榜」，看看自己是不是排在前五名的資優生吧！

心理測驗／平躺還是窩著？4種睡姿 了解你的深層心理

忙了一整天，許多人可能加班到深夜，一回到家就想要躺上被窩睡覺。其實，睡眠姿勢可能跟你的性格也有關喔！大多數人在睡眠時會處於最放鬆的狀態，因此，睡眠時的姿勢可能會呈現出他們無意識的性格。日本媒體Trill近期就推出了一則心理測驗，讓讀者測試看看自己的深層心理。

小孟塔羅：下半年投資運勢如何？

投資顧名思義就是要投入資源， 所謂資源通常是金錢，但廣義來說也可以是時間和能力。如同農夫在土地上辛苦耕耘，無非是為了收穫果實的那天，但萬一碰上豪雨或災害，很可能就會損失慘重。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年投資運勢如何？

這4種「小房必備」的居家擺設 竟有風水隱患？

買房是人生大事，好不容易買了間自己的小套房，總希望視覺空間更寬敞、室內氣氛更溫馨。但是關於物品的擺放其實有著不少講究之處，很多小設計對整體風水佈局起著牽一髮動全身的作用。科技紫微網現在就要來介紹，4種「小房必備」的居家擺設暗藏著不可不知的風水隱患，一起來看看！

8月星座塔羅運勢：射手遇見幸福 雙子迎來幸運

最近是不是被盛夏的太陽曬昏了呢？但是，上半年因為疫情而延宕的大小事，現在還得好好趕趕了進度，所以千萬不要被煩躁不安的情緒所左右，接下來還有很多事情要做呢！這個月的運勢能夠幫你趨吉避凶嗎？科技紫微網馬上來分析。

態度天壤之別！哪些生肖就算中大獎 隔天還是乖乖去上班？

這個世界，有時候還真複雜！有的人連喝汽水中了再來一瓶，都難掩興奮，得上網發個最新動態，跟親友分享罕見的好運氣；有的人彩券中了大獎，卻還要特地挑一件破洞的T恤出門，好掩人耳目，深怕遇到借錢跟綁架。好運臨門，到底是該高興還是恐懼？不同生肖之間的態度有天壤之別喔！科技紫微網今天就帶你一起來看看。

熱門新聞

明天究竟哪裡會下雨？ 1張圖讓你一次看清楚

輕颱哈格比最靠近時刻！增強又擴大為北台帶進強風豪雨

影／哈格比增強為中颱！中部以北雨勢入夜趨緩南部嚴防大雨

因颱風金門乘客飛機上苦等5小時 陳玉珍批官員腦袋進水

抑制露營亂象！玉山塔塔加可停露營車 禁止搭棚野炊煮

獨／台灣稀土你也找得到！專家：有蘇鐵蕨就可能有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。