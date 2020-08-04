心理測驗／該點珍奶還是蘇打？4種飲料看出你的社交著力點

人際關係上，每個人或許都有不一樣的處理方式，也會產生不一樣的習慣。有時，這些習慣可以幫助雙方之間可以建立出良好的關係，有時卻會因為這些習慣而導致對立和誤解。你的人際關係模式是怎麼樣的呢？日本Trill近期就推出了一則心理測驗，讓讀者能夠透過炎炎夏日最想喝的飲料，看出每個人在人際關係處理上應該特別注意的地方。

A：給選擇「柳橙汁」者的人際關係建議：保持謙虛

身為團體中心人物的你，在眾人面前常常是最受矚目的，許多人因此會在遇到問題時找你商量。特別是年紀或輩份比你小的人，在他們眼中，你是值得仰慕並崇拜的角色。然而，對於長輩或年紀大的人而言，你卻可能是礙眼的存在。

因此，你應該提醒自己，要時時刻刻注意謙虛，才能夠得到更多人願意著你一臂之力。即使只是表面上，也應該尊敬前輩。

B：給選擇「珍珠奶茶」者的人際關係建議：能收能放

天真爛漫的你，身邊的朋友總是源源不絕，爽朗的性格有時也能融化他人的心，因此備受眾人喜愛。然而，不太穩重的性格和有些性急的個性，或許也會為你招致誤解。放蕩不羈的人有時候會博得大家的喜愛，但是如果放鬆太過頭，恐怕就不是開開玩笑就能帶過去的事了。

有些時候，也讓其他人看看你認真的一面，該動手的時候還是要動手的！

C：給選擇「冰咖啡」者的人際關係建議：時常微笑

你對人際關係或許有點過度拘謹，因此第一印象上總是給人難以相處的感覺。然而，或許是由於非常認真穩健的性格，時間一久了，大家也會對你產生強烈的信賴。

認真的你所給予人們的安心感，可以稱得上是你的魅力。或許在第一次見面的人面前，盡量展現出笑容，會更容易產生好印象喔。

D：給選擇「漂浮蘇打」者的人際關係建議：持之以恆

對什麼事情都抱有好奇心勇於嘗試的你，即使是其他人嫌麻煩的事情，你都會勇於嘗試，這也因此成為了你可愛的地方。

然而另一方面，對事情沒耐性或許是你最大的劣勢。如果能夠養成持之以恆、堅持到底的習慣，對你來說會更加分喔！