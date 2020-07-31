心理測驗／平躺還是窩著？4種睡姿 了解你的深層心理

忙了一整天，許多人可能加班到深夜，一回到家就想要躺上被窩睡覺。其實，睡眠姿勢可能跟你的性格也有關喔！大多數人在睡眠時會處於最放鬆的狀態，因此，睡眠時的姿勢可能會呈現出他們無意識的性格。日本媒體Trill近期就推出了一則心理測驗，讓讀者測試看看自己的深層心理。

A： 面向天花板的仰睡型 B： 彷彿潛在被子中的趴睡型 C： 像是正在交談的側睡型 D： 如同漂浮在子宮中的胎兒型

選擇A的人：

沒有一絲偏移、以仰臥的姿勢躺在床上、直直盯著天花板的你，可能從平常的生活中就過得相當緊張，即使上了床這樣的緊張也無法消除，始終保持著警戒心。

身為精明幹練、不想讓別人看見自己出糗的類型，在戀愛方面或許也很不擅長表達出自己的心意，而顯得有些笨拙。對你而言，讓自己身處在可以真心放鬆的環境是相當重要的。

選擇B的人：

睡覺時仿若潛水一般潛進被窩裡的你，可能會常常面對疲勞逐漸累積升高而成的精神壓力。

或許你也會為了不要搞砸人際關係，想盡辦法圓滑，而不斷地迎合著他人。但是如果這麼做反而演變成壓力的話，乾脆就誠實的面對自己的心情吧！

選擇C的人：

不管是靠向右側或是左側，以側躺的方式睡覺的你，是非常渴望和其他人有所接觸的人。原本就是社交型性格的你，無論遇到怎麼樣的對象，都會從自己開始積極地接觸，發展出深度交流的關係。

不過要注意的是，這樣的個性可能會容易讓你產生隨波逐流，輕易順從他人意見的傾向。即使跟對方的關係再要好，也必須保有自己的個性，不要輕易迷失。

選擇D的人：

睡覺時將身體蜷縮起來，彷彿在子宮內漂浮的胎兒一般，你或許從出生以來就有很強烈的撒嬌特質，比一般人更渴望愛情。由於你的感受性比起他人更加強烈，纖細的心可能會因為他人無意的言語而深受傷害。

如果強烈地希望自己能夠被愛，還請以超越自己被愛的程度去感同身受對方的心情，不要害怕會受傷，這同時也會讓你的精神越來越強健。