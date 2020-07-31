快訊

陳唐山為SOGO仗義執言十幾年 今因收賄遭到搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／平躺還是窩著？4種睡姿 了解你的深層心理

聯合新聞網 / 綜合報導
睡眠的姿勢可以看出一個人的深層性格。圖／Trill
睡眠的姿勢可以看出一個人的深層性格。圖／Trill

忙了一整天，許多人可能加班到深夜，一回到家就想要躺上被窩睡覺。其實，睡眠姿勢可能跟你的性格也有關喔！大多數人在睡眠時會處於最放鬆的狀態，因此，睡眠時的姿勢可能會呈現出他們無意識的性格。日本媒體Trill近期就推出了一則心理測驗，讓讀者測試看看自己的深層心理。

A： 面向天花板的仰睡型

B： 彷彿潛在被子中的趴睡型

C： 像是正在交談的側睡型

D： 如同漂浮在子宮中的胎兒型

選擇A的人：

沒有一絲偏移、以仰臥的姿勢躺在床上、直直盯著天花板的你，可能從平常的生活中就過得相當緊張，即使上了床這樣的緊張也無法消除，始終保持著警戒心。

身為精明幹練、不想讓別人看見自己出糗的類型，在戀愛方面或許也很不擅長表達出自己的心意，而顯得有些笨拙。對你而言，讓自己身處在可以真心放鬆的環境是相當重要的。

選擇B的人：

睡覺時仿若潛水一般潛進被窩裡的你，可能會常常面對疲勞逐漸累積升高而成的精神壓力。

或許你也會為了不要搞砸人際關係，想盡辦法圓滑，而不斷地迎合著他人。但是如果這麼做反而演變成壓力的話，乾脆就誠實的面對自己的心情吧！

選擇C的人：

不管是靠向右側或是左側，以側躺的方式睡覺的你，是非常渴望和其他人有所接觸的人。原本就是社交型性格的你，無論遇到怎麼樣的對象，都會從自己開始積極地接觸，發展出深度交流的關係。

不過要注意的是，這樣的個性可能會容易讓你產生隨波逐流，輕易順從他人意見的傾向。即使跟對方的關係再要好，也必須保有自己的個性，不要輕易迷失。

選擇D的人：

睡覺時將身體蜷縮起來，彷彿在子宮內漂浮的胎兒一般，你或許從出生以來就有很強烈的撒嬌特質，比一般人更渴望愛情。由於你的感受性比起他人更加強烈，纖細的心可能會因為他人無意的言語而深受傷害。

如果強烈地希望自己能夠被愛，還請以超越自己被愛的程度去感同身受對方的心情，不要害怕會受傷，這同時也會讓你的精神越來越強健。

心理測驗 睡眠 社交

延伸閱讀

心理測驗／體貼過了頭？一圈4直線 測試你的讀心能力

最狂下午茶！上班爽喝「清涼啤酒」 員工福利羨煞一票網友

5理由說服「女人別當家庭主婦」？ 網掀論戰：老公有錢當然想

「新竹花生醬」超香眾人一致讚爆 網分享超邪惡隱藏版吃法

相關新聞

心理測驗／平躺還是窩著？4種睡姿 了解你的深層心理

忙了一整天，許多人可能加班到深夜，一回到家就想要躺上被窩睡覺。其實，睡眠姿勢可能跟你的性格也有關喔！大多數人在睡眠時會處於最放鬆的狀態，因此，睡眠時的姿勢可能會呈現出他們無意識的性格。日本媒體Trill近期就推出了一則心理測驗，讓讀者測試看看自己的深層心理。

每日星座運勢／射手工作得上司肯定 多與異性交流

2020-07-31 牡羊座 保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。 整體運：★★★★☆ 伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響

小孟塔羅：下半年投資運勢如何？

投資顧名思義就是要投入資源， 所謂資源通常是金錢，但廣義來說也可以是時間和能力。如同農夫在土地上辛苦耕耘，無非是為了收穫果實的那天，但萬一碰上豪雨或災害，很可能就會損失慘重。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年投資運勢如何？

這4種「小房必備」的居家擺設 竟有風水隱患？

買房是人生大事，好不容易買了間自己的小套房，總希望視覺空間更寬敞、室內氣氛更溫馨。但是關於物品的擺放其實有著不少講究之處，很多小設計對整體風水佈局起著牽一髮動全身的作用。科技紫微網現在就要來介紹，4種「小房必備」的居家擺設暗藏著不可不知的風水隱患，一起來看看！

8月星座塔羅運勢：射手遇見幸福 雙子迎來幸運

最近是不是被盛夏的太陽曬昏了呢？但是，上半年因為疫情而延宕的大小事，現在還得好好趕趕了進度，所以千萬不要被煩躁不安的情緒所左右，接下來還有很多事情要做呢！這個月的運勢能夠幫你趨吉避凶嗎？科技紫微網馬上來分析。

態度天壤之別！哪些生肖就算中大獎 隔天還是乖乖去上班？

這個世界，有時候還真複雜！有的人連喝汽水中了再來一瓶，都難掩興奮，得上網發個最新動態，跟親友分享罕見的好運氣；有的人彩券中了大獎，卻還要特地挑一件破洞的T恤出門，好掩人耳目，深怕遇到借錢跟綁架。好運臨門，到底是該高興還是恐懼？不同生肖之間的態度有天壤之別喔！科技紫微網今天就帶你一起來看看。

相愛不一定要結婚？這4個星座舉雙手贊成

在這個戀愛、婚姻自由的年代，越來越多的人只想享受浪漫的戀愛，不想用結婚來套牢自己。你的愛情婚姻觀也是這樣嗎？科技紫微網今天來為大家分析，哪些星座只想戀愛，卻未必想結婚？

心理測驗／體貼過了頭？一圈4直線 測試你的讀心能力

世上有些人，能夠輕鬆地察覺到其他人的心情，甚至做出恰到好處的對應，卻可能沒有自覺自己有這樣的能力。日本網路媒體Trill日前就貼出一篇心理測驗，讓網友可以測試自己在照顧其他人的心情時，處於什麼樣的角色。

慧眼識英雄！哪些命格擅長看出一個人的潛力？

許多人有英雄本色，也具備傲人本領，但偏偏就沒有發揮的舞台。這些人常用「懷才不遇」為自己的平凡與壓抑找了通俗易懂的理由，畢竟「千里馬常有，而伯樂不常有」啊！然而，能識英雄的慧眼在哪裡呢？看來只有祭出天下第一神術──紫微斗數，才能讓此人現形了。跟著科技紫微網一起看看，誰能稱得上現代伯樂？

唐綺陽星座運勢週報：白羊對理財別太固執 射手能遇見正桃花

水星衝刺期，和魔羯星群對分相，關注安全感、家園、飲食等話題，在限制與改變中，找到自處的方法。金星衝刺期，與媒體有關的事情做出調整，有利於聽說讀寫等行業，教學系統的改變也會成效顯見。天王星開始停滯，天王星金牛，改變價值觀、貨幣、金融體系等常態，過去的理財開始收成，後續效應值得觀察。月亮強化魔羯星群，週末事情繁多，要注意親子間的關係。

殺破狼周運勢／雙子桃花盛開跡象 天蠍、獅子偏財運旺

雙子座感情運方面，金星持續在命宮行進，身邊有些條件不錯的對象，會對你表達好感，桃花有盛開的跡象，卻也因此難以做出選擇，只能持續跟每個人保持曖昧的關係。

放假只想賴在家的4大星座 巨蟹不是冠軍、天秤也上榜

工作的疲累，是最令人難受的一件事情，身心俱疲，根本只想賴在沙發上，嗑著零食，安靜享受屬於自己的時間。許多人在周休二日的時...

熱門新聞

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

李登輝12根心臟支架不是最厲害 56歲的他10年裝67個

頭頂有企鵝、12米巨型水族箱！XPARK「13個展館」曝光

新莊宏匯廣場試營運首日 狂吸逾2萬人進場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。