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小孟塔羅：下半年投資運勢如何？

聯合新聞網 / 小孟
圖／ingimage
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投資顧名思義就是要投入資源， 所謂資源通常是金錢，但廣義來說也可以是時間和能力。如同農夫在土地上辛苦耕耘，無非是為了收穫果實的那天，但萬一碰上豪雨或災害，很可能就會損失慘重。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年投資運勢如何？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Ciro Marchetti, Barbara Moore(Gilded Tarot Royale)




A：小心詐騙。(聖杯七正位)

牌面的天空有七個杯子，分別裝著不同的東西。

這張牌表示下半年，你會在看似前景美好的事物上充滿期待，但要小心你看見的可能僅是幻象。例如：有人告訴你一個海外的項目，它是國家授予民間單位的建設，投入後每月還能再拿到百分之十的紅利等等。小孟老師在此提醒你，要培養明辨真假的能力，才不會別把辛苦的賺來的錢賠上了。

B：孤芳自賞。(權杖侍者正位)

牌面的男子拿著發光的權杖，站在陽台眺望遠方。

B：孤芳自賞。(權杖侍者正位)
B：孤芳自賞。(權杖侍者正位)

這張牌表示下半年，你很有獨樹一幟的眼光，特別欣賞與眾不同的東西。倘若沒有要拿來做生意的話，買來犒賞自己是個不錯的主意。但若是想要做投資的話，最好要再三思而行才好，畢竟買賣仍需足夠的消費巿場。小孟老師在此提醒你，別被自己的感覺牽著鼻子走。

C：判斷失準。(錢幣八正位)

牌面的男子坐在椅上，專注端詳著手上的東西。

C：判斷失準。(錢幣八正位)
C：判斷失準。(錢幣八正位)

這張牌表示下半年，你可能會出現判斷失策的狀態。例如：你瞄準看好某檔股票，並選擇在低點時進場，接著只要等到它上漲便可賣掉賺價差。但你萬萬沒有想到，它不僅沒往你設想的路發展，反而往相反的方向下降。小孟老師在這裡提醒你，有些因素不在你預想到的範圍內。

D：貴人相助。(寶劍六正位)

牌面的女子划著船槳，讓船朝著目的地前進。

D：貴人相助。(寶劍六正位)
D：貴人相助。(寶劍六正位)

這張牌表示下半年，會有貴人接二連三幫助你。例如：你投資自己成立一間工作室，也許是親朋好友情義相挺，幫你介紹了許多人前來，或是自己運氣好碰到好客人，讓你的生意能夠愈來愈好。小孟老師在這裡提醒你，把提升自己設為目標，事情便會往好的方向發展。

E：命中帶財。(聖杯侍者正位)

牌面的男子手上拿著杯子，站在陽台眺望遠方。

A：小心詐騙。(聖杯七正位)
A：小心詐騙。(聖杯七正位)

這張牌表示下半年，你的感受能夠為你帶來財富。例如：你感受到某個東西的好，於是乎你購買了許多囤貨，結果有天它突然斷貨、絕版了，巿場供不應求價格反漲，你若賣出便能因此賺到錢。小孟老師在這裡提醒你，除了自身要有好的眼光外，平常也要多做善事累積好的福報。

塔羅牌 運勢 小孟塔羅

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