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態度天壤之別！哪些生肖就算中大獎 隔天還是乖乖去上班？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

這個世界，有時候還真複雜！有的人連喝汽水中了再來一瓶，都難掩興奮，得上網發個最新動態，跟親友分享罕見的好運氣；有的人彩券中了大獎，卻還要特地挑一件破洞的T恤出門，好掩人耳目，深怕遇到借錢跟綁架。好運臨門，到底是該高興還是恐懼？不同生肖之間的態度有天壤之別喔！科技紫微網今天就帶你一起來看看。

　

生肖鼠

這個敏感而警戒性高的生肖，每遇到大事情，總以安全為最高指導原則。他們會告誡自己千萬先別聲張露餡，以免好事者從中做梗，或是有心人趁機瓜分好處。為了擔心人財兩失，他覺得越少人知道秘密越好，有時候甚至連另一半可能都會暫時被他蒙在鼓裡。

但是，先別急著說他無情喔！他未必想獨吞，只是想整理心情，等待最佳時機。比方說，家人在閒聊中提到想搬家換屋的時候，他看到時機適合，才會娓娓透露祕密。

　

生肖狗

低調本來就是生肖狗的常態。低調不但是適合各種環境的保護色，何況不做作才能讓人過得輕鬆自在。所以生肖狗在錢財和各種生活習慣上都不招搖，連穿衣服都不愛把品牌秀出來。中大獎照樣上班，對他來說一點都不奇怪。

對生肖狗來說，讓他決定離職的不是錢，而是心情。況且，莫名其妙曠職與離職，往往是頭彩得主興奮到極致的衝動表現，那可不是生肖狗的風格。他可能會等到風聲已過，才優雅轉身離開職場，開始享受做自己的悠閒。

　

生肖牛

踏實又戀舊的牛兒，不管本身經濟狀況如何，都不太會做出斷然脫離職場的決定，就算他中了大獎，他可能還是喜歡原本的工作環境與同事。在他來說，要嘛就是出資跟老闆買下部份股份，當個幕後股東。要嘛就是裝作沒這回事，繼續當個小螺絲釘。

勞碌命是生肖牛的真實個性，提早退休反而讓他覺得若有所失。有道是「流水不腐，戶樞不蠹」，繼續勤勞工作，保持固定進帳，不只讓他感到快樂，更能守住他的財產。

　

生肖豬

家庭意識強烈的生肖豬，為了保護家人不受打擾，不管是出了大事，或中了大獎，都要裝得沒事。他們擔心鄰居好奇打探，連買了台好車都不敢停放在家門口，怕會引起騷動跟揣測。

豬兒中大奬後，最有可能的應變之道就是先不動聲色，繼續上班。然後等買了新房子，才會編個好藉口離職。然後用迅雷不及掩耳的速度空降在陌生的環境，讓過去被塵封，順理成章的過著有錢的新生活。

　

國情不同，外國的得獎者幾乎都是全家大方現身媒體，但以上這幾個生肖恐怕很難突破心理障礙。這不算壞事，畢竟財不露白、安全至上是不變的真理，就算得了大獎，日子還是得過。如果沒有遠慮，只管無止境的花錢，很快就會山窮水盡了，不可不慎！

　

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