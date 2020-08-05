圖片心測：有人默默守護你？星空圖揭曉答案

【文‧科技紫微網】

當你累了、倦了的時候，卻發現真正關心你的人一直都在，這算得上是人生的一大幸事！想想看，當你覺得自己的狀況糟透了，一切讓你心灰意冷，這時有一個懂你的人在等你，是不是顯得彌足珍貴呢？今天，科技紫微網要透過一組星空圖來測試，你身邊是否有這樣一個默默守護你、關心你的人？讓我們屏氣凝神，去星空中尋找答案吧！

準備好了嗎？測試馬上開始！

請先沉澱30秒，

然後從下面四幅圖中，

選出你最喜歡的一幅！

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

選擇圖1

你選的這片星空，看上去唯美而平靜，這也說明，你的內心世界其實也是很嚮往安寧的。你不喜歡熱鬧的場合，也不熱衷於戴著面具的各種應酬。你的身邊會有兩三個真正關心你的人存在，雖然不多，但他們都是很懂你、瞭解你的人。

有時候，你會太沉浸在自己的小世界裡而疏於聯繫這些朋友；但只要你有事，他們永遠都會伴著你。能擁有這樣的一份感情，何嘗不是一種幸福呢？

選擇圖2

你選的這片星空，夢幻而浪漫，劃過的流星已替你許下了心願哦！你的個性有一些些優柔寡斷、又有一些些敏感，所以能走進你心裡的人並不多。這也是你常常會感到孤單的原因。其實，想要別人都跟你感同身受真的很難，能夠做到真正理解，已經算是一種關心了。

真正關心你的人並不是沒有，比如最愛你的父母，他們或許不善於表達，但總是無怨無悔的為你默默付出著。不要吝嗇自己的感情，懂得表達感恩，會讓你擁有更多。

選擇圖3

你選的這片星空，個性中帶著動感，這也暗示著你是個喜歡追求時尚潮流、個性開朗不做作的人。喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡，你總能直接而明確的做出自己的選擇。而身邊那些和你相處久了的人，也多是被你的率真所打動的。

雖然你並不能讓所有的人都喜歡你，接受你，但你身邊總會圍繞著五六個真正關心你的朋友。而且這樣的關係經得起時間的考驗，這可是別人求都求不來的事情呢！

選擇圖4

你選的這片星空璀璨而奪目，這映射出你是一個善良和樂觀的人，總能帶給大家一股向上的動力。若是朋友有難，你會竭盡所能的出手相助，家人需要你的時候，你也會想盡辦法陪在他們身邊。雖然平日大家對你沒有太多熱情的話語，但你的善良早已經被大家記在心裡。

這樣的付出也引來同等的回報，真正關心你、在乎你的人很多，不僅有你最親的家人，還有你最知己的朋友。盡情擁抱屬於你的暖心時刻吧！

只要有人真正關心你，就是一件很幸福的事情。好好珍惜那個主動關心自己的人吧！

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