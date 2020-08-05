付出多於回報？這些命格不要再當好人！

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在這個社會裡，為了想使自己和他人都變得更好，總有人願意先展開溫暖懷抱，先釋出自己的善意跟努力，希望大家都能互相給予關懷和好意。但是後來卻發現對方並沒有伸出熱情的手，期待的回應總是落空。這樣還要繼續努力下去嗎？有些命格的人，特別有這種困擾和感觸，就跟著科技紫微網來看看是哪些人吧！

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天機：欲拒還迎

天機個性和善，喜歡得到別人認同，把別人的需求放在自己的意願之前。為了融入團體當中，往往會委屈自己去配合大家。即使吃力不討好，他也不敢公開宣洩或表示不滿，只能獨自黯然神傷。

這種容易「內傷」的個性，通常要等到年紀漸長、累積相當人生資歷後，才懂得多愛自己一點，逐漸調整付出的比例。話雖如此，當別人開口表示需求時，天機多半還是難以拒絕啊！

破軍：廣結善緣

破軍熱情大方、頗有主見，為了廣結善緣，他們經常會自告奮勇、不計代價地為人付出。但是破軍星很重視互動的熱誠度，不喜歡用熱臉貼冷屁股。若是對方過於高傲冷淡或隨意應付，破軍就會知趣地保持距離。

尤其是資深的破軍，在看盡人生百態後，早已練就火眼金睛，知道來人的分量，更懂得該對誰溫柔，該對誰強硬！

天同：不願自私

天同個性柔順、重視和諧相處。因為害怕冷漠與衝突，他們往往會先主動示好，若是對方是上司長官，天同一定服務周到、有求必應；若是心儀對象，天同的討好獻殷勤更是無底線。

他們信奉助人為快樂之本，所以無需理由，也不求回報，以單純的赤子之心付出到底。直到歷經人事滄桑，才會多了些自私，學會自我保護，知道自己對人的付出是需要取捨的。

天相：心如明鏡

天相善於應對、斯文有禮，相當注意他人感受。所以在人際往來時，會格外貼心，更懂得讚美鼓勵。這種互動的效果不錯，相當討人歡喜，所以面對具有身分地位的對象時，不明就理的外人很可能會錯認為天相是在刻意討好拍馬屁。其實，這些人不過是眼紅忌妒這些他們學不來的招術罷了。

天相很懂得看場合說話，步入熟齡後更是厲害，很清楚知道自己是在禮讓，還是逢場作戲、言不由衷。再怎麼說，天相還是個陽性主星，要是付出太多而讓自己吃虧了，他一樣會勇敢保護自己的權益喔！

以上四種命格的人，天生個性使然，容易先做出善意的付出，如果你接收到了這樣的訊息，請給出相對的回饋，他們就會死心塌地一直對你好。這種討好，有的是真有其目的，但是無可厚非，畢竟，沒有人想要對老闆惡言相向吧？只會怕自己蜂蜜喝太少，說的話不夠甜啊。如果你不善此道，向他們學學，人緣也會越來越好！

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