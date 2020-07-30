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8月星座塔羅運勢：射手遇見幸福 雙子迎來幸運

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖／Stocksnap
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【文‧科技紫微網

　

最近是不是被盛夏的太陽曬昏了呢？但是，上半年因為疫情而延宕的大小事，現在更要好好趕進度了，所以千萬不要被煩躁不安的情緒所左右，接下來還有很多事情要做呢！這個月的運勢能夠幫你趨吉避凶嗎？科技紫微網馬上來分析。

　

牡羊座

塔羅牌：力量（逆位）

抽到這張牌，說明本月你的信心和耐心都有些不足。感情上，不要思慮太多，好好享受當下，更易獲得幸福；工作中，只要多點細心與耐心，你也能逆風翻盤，獲得肯定。所以，好好加油吧！

8月事件預測：

1、因工作關係結識到不錯的異性；

2、羨慕別人的愛情而忽略伴侶的好；

3、上司派下充滿挑戰的新任務；

4、學習時被人干擾，思緒難以集中；

5、臨時起意的購物慾，花掉不少錢財。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

金牛座

塔羅牌：戀人

這是一張對愛情特別友善的牌。進入八月後，你會收穫到愛情美滿、家庭幸福的歡喜結局，在戀愛氛圍的影響下，生活品質也會明顯提升。同時職場上的晉陞空間也很大，只要付出就一定會收到回報哦！

8月事件預測：

1、遇到顏值不錯的追求者；

2、約會時收到戀人贈送的小禮物；

3、在出公差時收穫新友誼；

4、因生病買藥而花費錢財；

5、同學聚會增多，造成學習心態鬆懈。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

雙子座

塔羅牌：世界

世界這張牌是在告訴你，屬於你的美麗新世界的大門已經打開，本月的整體運勢會非常強哦！單身者能在轉角就遇到命中注定的緣分，趕快行動起來吧！工作上，本身的良好狀態會讓工作效率大大提高，而投資理財上，只要思路清晰，也能傳來好消息。

8月事件預測：

1、桃花朵朵開，有不少異性主動示好；

2、伴侶間的溝通變好，以往衝突得以化解；

3、工作上獲得展示才幹的機會；

4、之前購入的理財產品，本月得到收益；

5、在參加戶外活動時，解鎖新的學習方法。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

巨蟹座

塔羅牌：月亮（逆位）

這張牌說明你本月的行動力有些不足，心情也變得有點低落。本月愛情的法寶就是溝通，否則將會遇到阻礙哦！工作會比感情輕鬆不少，完成度提高，只要按部就班，就不易出差錯，但若想更上一層樓，還得多思考如何創新。

8月事件預測：

1、面對追求者，態度變得冷淡；

2、因生活小事與戀人發生爭執；

3、工作情緒不穩定，時常犯迷糊；

4、花錢態度隨意，錢包縮水嚴重；

5、對戶外方面的領域，產生較大的學習興趣。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

獅子座

塔羅牌：高塔

高塔象徵著想要掙脫束縛、渴望改變的心。本月你的想法很多，但這也會成為困擾的來源，因為無論是感情還是工作都需要互相體諒才能夠朝著好的方向走。想要把你內心的想法落實，首先得好好面對實際情況哦！

8月事件預測：

1、在感情上被人潑冷水；

2、心急而對戀愛對象失去耐心；

3、在同事的幫助下迅速解決困難；

4、新投資的項目得到貴人幫助；

5、家長開始盯緊你的學習進度。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

處女座

塔羅牌：太陽

這是一張充滿希望的牌，抽到這張牌，說明你心底的近程目標將會實現，恭喜恭喜啦！不過，計劃趕不上變化的事情仍然時有發生，需要及時做好調整哦！錢財上的收益會成為你本月最開心的事，多和家人商量，成功的機率會更大。

8月事件預測：

1、結識優質的單身對象；

2、與戀人分享工作中的趣事；

3、無法按合約進度交付工作，嚴重影響進度；

4、獲得一筆令人羨慕的獎金；

5、觀賞一部勵志電影後正能量大增。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

天秤座

塔羅牌：隱士

隱士這張牌是在告訴你，此刻的你需要學會反省和沉思，才能夠讓局面好轉。感情方面，不信任感上升，唯有冷靜溝通才能避免衝突升高。值得提醒的是，本月會在吃喝玩樂上花費不少，想要月底能留有結餘，就必須控制開支，合理規劃。

8月事件預測：

1、被家中長輩催促著去相親；

2、戀人對其他人告白，出現危機感；

3、工作忙碌，毫無頭緒，致使成效不佳；

4、對高風險高收益的項目產生興趣；

5、為找不到合適的學習模式而苦惱。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

天蠍座

塔羅牌：戰車

本月的運勢表現趨向平穩，這主要得益於你不怕困難。迎難而上的勇氣，為你的運勢加了不少分。感情上，若想要吸引到更多桃花，請保持樂觀的心態哦！工作方面，優秀的表現將會為你帶來更多勇氣與信心。

8月事件預測：

1、親密好友為你物色不錯的對象；

2、情緒失控，言語重傷另一半；

3、職場魅力突顯，能力被肯定；

4、家中一件用了很久的電器突然罷工；

5、在技能比賽中結識到不錯的朋友。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

射手座

塔羅牌：皇后

進入交友、戀愛的好月份，與有氣質懂禮貌的異性特別有緣，慢慢去瞭解對方，就會逐漸接近你想要的幸福喔！工作熱忱高，但壓力也隨之而來，需懂得適當自我調節，會更有利於提高效率。另外，再忙也要注意身體，記得控制工作時間哦！

8月事件預測：

1、在休息閒聊中聞到愛情的氣息；

2、與另一半聚少離多，思念情緒高漲；

3、因情緒波動大而鑽牛角尖；

4、月底獲得加薪的好消息；

5、急著趕暑假作業，學習效率不高。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

摩羯座

塔羅牌：節制

進入這個月的你，很容易被物慾蒙蔽了真心，節制這張牌是在提醒著你結束過去、保持平衡。就算一時迷惑，記得跟著自己的心走就對了。此月的桃花會開得很旺，不用主動出擊也能吸引異性，記得多去熱鬧的地方走走哦！

8月事件預測：

1、在新開幕的商場買到合適的物品；

2、另一半主動為你分擔生活上的憂愁；

3、上半月加班的時間增多；

4、寫作業的時候精力不夠集中；

5、外出辦事時遺失貴重物品。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

水瓶座

塔羅牌：女祭司

抽中這張牌的你在此月將展現出滿滿的自省和非凡的洞察力。雖然感情上會有些許失落，易陷入「落花有意，流水無情」的境況，但你在工作上的發揮卻絲毫不受心情影響呢！你那新穎的思路、和創造性的激情，會讓工作夥伴對你刮目相看。

8月事件預測：

1、新認識不錯的異性，可對方對你沒感覺；

2、與戀人拌嘴，但會很快和好如初；

3、參與心儀的工作案件；

4、短線投資在本月獲得收益；

5、在學習中發掘到意料之外的快樂。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

雙魚座

塔羅牌：魔術師

恭喜你，抽中了一張充滿魔力的牌，這預示著你將度過一個精彩的月份哦！單身者的魅力大增，有望脫單成功；事業上也會得到眾人支持，進步明顯。除此之外，魔術師這張牌也在告訴你，想要讓運勢錦上添花，還需掌握溝通的藝術。

8月事件預測：

1、因在社交活動中展現自我而吸引到桃花；

2、戀情有明顯進展；

3、在會議討論中展現獨特的工作魅力；

4、追劇使你唸書變得懶散；

5、股票和基金得到了翻倍的收穫。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

　

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