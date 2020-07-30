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這4種「小房必備」的居家擺設 竟有風水隱患？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

買房是人生大事，好不容易買了間自己的小套房，總希望視覺空間更寬敞、室內氣氛更溫馨。但是關於物品的擺放其實有著不少講究之處，很多小設計對整體風水佈局起著牽一髮動全身的作用。科技紫微網現在就要來介紹，4種「小房必備」的居家擺設暗藏著不可不知的風水隱患，一起來看看！

　

1、鏡子太多

鏡子具有反射的特性，常運用在小坪數的房室內，透過鏡面反射來延伸視覺，能舒緩小空間帶來的壓迫感。但是在風水文化中，鏡子既是招邪之物又是化煞之物。若是擺放在床頭對面，長期下來會使人元神渙散，精神緊張，有損健康。擺放在陽台等外露的位置，則容易把家裡的財運發射出去。

如何正確的擺放鏡子呢？不妨選擇床的兩側、玄關、客廳等位置，有招財聚財之意。然而關於鏡子的擺放位置還是有諸多爭議，因此鏡子終歸不宜過多。也可以善用櫃中鏡等方式，將鏡子裝設在衣櫃中，使用後關上衣櫃門，也是一項阻擋煞氣的作法。

　

2、花瓶過多

為了美觀，很多人喜歡在家裡擺放花瓶，展現自己的品味。跟鏡子一樣，花瓶的擺放在風水中也大有講究，從花瓶的顏色、形狀、到擺放朝向都需注意。最好配合與主人五行屬相相生的顏色或朝向；花瓶的擺放數量也不宜過多，以免亂了氣運，不利生財。

另外，花瓶中的花盡量選擇真花，並應勤於換水。擺放的花瓶不能是空花瓶，否則不利於夫妻和睦，單身的人容易招致爛桃花。

　

3、陽台阻塞

陽台是家裡最接近自然的位置。它承接著陽光、雨露和空氣，也是吸納外來財氣的主要通道。有的人喜歡在陽台堆積雜物，或是用來養寵物，這會使福氣無法進入，穢氣無法排出。長此以往，家中氣運衰退，容易招致小人，招惹是非，導致破財。

陽台應該保持乾淨通風，並勤於打掃。可以種植一些綠色植物作為點綴，增加生氣，但不宜太過茂盛密集，不然也容易阻擋財運。另外也不建議為了讓客廳寬敞而打掉陽台，有損貴人運喔！

　

4、家具與房間大小要匹配

風水最講究平衡，家具的大小最好根據房間大小來搭配。過大的家具會讓整個格局看起來非常壓抑，堵塞家中氣運的流通。若想購入較大的家具例如按摩椅、跑步機，一定要考量與周邊擺設是否相符，不得過於突兀。

許多人喜歡開放式廚房的空間感，尤其小坪數的房子，很可能一開門就見到瓦斯爐、冰箱，這些都是有害財運的擺設。最好利用拉門、屏風等方式隔絕油煙廢氣，在科學上也是有利健康的唷！

　

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