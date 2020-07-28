心理測驗／體貼過了頭？一圈4直線 測試你的讀心能力

世上有些人，能夠輕鬆地察覺到其他人的心情，甚至做出恰到好處的對應，卻可能沒有自覺自己有這樣的能力。日本網路媒體Trill日前就貼出一篇心理測驗，讓網友可以測試自己在照顧其他人的心情時，處於什麼樣的角色。

上圖是Trill所提供的題目，請問網友們，這張圖片看起來像什麼呢？

1.西瓜

2.排水溝

3.印章

4.鐵窗

將圖片看成西瓜的人，個性上或許較為隨性，不太考慮別人的心情。但這樣不太在意別人的想法，反而讓您的周遭醞釀著輕鬆愉快的氣氛。因此，和你在一起時，周圍的人或許也會因此放鬆下來，變得較為隨性。這種類型的人不太注重細節，傾向大而化之，也因此對於周圍的情況較少過度反應。

不過也或許因為個性較為遲鈍，不太擅長先發制人。這樣的人藉由自身所散發出來的特殊氣氛，大家都會跟著放鬆下來，心情也較不受拘束。您或許擁有著即使不特別照顧別人的心情，卻也能讓對方感覺輕鬆愉悅的才能。

將圖片看成排水溝的人，較為容易顧慮到他人的心情，甚至可能有點太過於在意對方，而讓自己容易感到疲勞。這或許是原本的個性較為隨性自在，卻太過強迫自己去關心他人所導致。這種類型的人，因為顧慮別人的想法，所以不太常做出積極主動的高調行為；但另一方面因為想要幫助他人，所以奉獻精神相當強烈，即使無法成為領導者，也會讓自己成為他人的助力。

為了顧慮周遭旁人的心情、努力支援對方，反而容易讓自己精疲力盡。當事情進展不順利的時候，又會認為是自己的問題，但事實上，因為您的努力而被幫助到的人，或許其實不少呢。

將圖片看成印章的人，您可能是照顧別人心情的專家。總是在不被對方注意到的情況下，得心應手的照顧著其他人的心情，甚至可能很少讓別人為自己操心。這種類型的人原本觀察力就相當強，視野也非常寬廣，擅長觀察周遭眾人的特徵和狀態。

也因此，比起其他人都更早察覺到眼前所需要的行動。照顧別人的同時，還會刻意表現出只是舉手之勞的樣子，讓人不會有欠了人情的感覺。但當對方回想起來的時候，才會知道，當初其實是您幫了大忙。

將圖片看成鐵窗的人，其實對於周圍的情況觀察力足以和專家並駕齊驅。但由於內向的性格，往往沒辦法踏出關鍵的一步。這種類型的人可能原本便因為害羞而略顯笨拙，當遇到被感謝的場面時，總會不知道該擺出什麼樣的表情。

因此雖然知道現在需要照顧到對方的心情，卻無法出手相助，結果什麼也沒有完成。只能默默守護在需要幫助的人身邊，祈禱著有其他人能夠出手相救。