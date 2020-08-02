殺破狼周運勢／白羊表現蒸蒸日上 獅子小心戀情破局

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，最近會花很多錢買新傢俱、整修房子，清理居家環境，有搬家需求的白羊座會找到理想的物件。某些白羊座一有時間就宅在家中耍廢，盡情放空休息。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與命宮的火星有良好連結，對於喜歡的人積極表態，對方會被你的心意所感動，兩人的關係明朗化。某些白羊座最近會花許多錢在追星、寵物、小孩，以及買動漫週邊商品上，內心感到滿足。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星、冥王星受到火星影響，在工作領域的表現蒸蒸日上，每天都十分忙碌，幾乎天天加班，工作有過勞的傾向，即便有休假日，也只想宅在家中，不想出門。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與某些人鬧得不愉快，會在此時退出一個社群，斷絕不必要的人際關係往來。感覺被世界孤立，像是沒有朋友的邊緣人。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，進入新的學習領域會有貴人幫忙，受到引薦，往更理想的殿堂進修。某些金牛座會交到來自異國的新朋友。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會利用許多優惠到附近的城市旅遊，可享受較為高級的食宿，同時發現原來國內也有令人驚艷的景點。某些金牛座終於有機會到某個嚮往的地方朝聖，拼命打卡拍照，絕不漏掉重要的風景。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，受到命宮天王星的影響，對於上司的不滿已經到達臨界點，容易在此時撕破臉，丟了辭呈就走人。某些金牛座職務突然被調動，到一個非常陌生的單位工作。

感情運方面，在心靈宮位的火星受到遠行宮位的木星、冥王星影響，與喜歡的人遠距戀愛，容易因為對方一時沒回覆你的訊息就胡思亂想，造成猜忌。某些金牛座在失去喜歡的人後，才覺得過去的日子很美好，內心悔恨不已。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的海王星脫離不良相位的影響，職場上麻煩的障礙與小人都清除掉了，在職場感覺神清氣爽，心情非常舒暢。某些雙子座會開始單人工作的模式，雖然週遭沒有可以對話的同事，但也會顯得比較放鬆。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，工作表現良好，會被上司或老闆調薪，收入增加。某些雙子座終於有餘裕的資金或補助入帳，經濟狀況穩定下來，會比較捨得吃些好東西犒賞自己。

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的木星、冥王星受到人際關係宮位的火星影響，朋友以及戀愛對象的身體界線要劃分清楚，如果對每個人都表現得很麻吉、很親密，會被喜歡的人認定你是個隨便、輕浮的人。

交通運方面，在交通宮位的太陽受到天王星與滿月的影響，賴以維生的交通工具故障頻頻，必須要換新車了，當心發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，需特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，會得知很好的朋友或是喜歡的人會一起進入同一個學校，更加確定自己的選擇是正確的。目前在學的巨蟹座，會與許多同學分組合作暑假作業，感覺很充實有趣。

感情運方面，金星進入命宮，感覺到有人對你有好感，會收到小禮物或是有些貼心的小叮嚀。感情已經穩定的巨蟹座，與對方論及婚嫁，不過由於工作也日漸忙碌，有些重要的儀式完全沒有時間好好去思考。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到天王星的影響，一時失心瘋，分期付款買了一份十分昂貴的東西，每個月的經濟壓力倍增，積蓄見底，這段時間花錢要特別考慮再三。

工作運方面，在志業宮位的火星受到木星與冥王星影響，許多同事與上司會把新的業務推給你接手，工作量暴增，還得承擔更多責任。必須學著拒絕他人的請託，才不會因為一時心軟，養成他人的惰性。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，偏財運不錯，對發票的中獎率高，也可以買張彩券試試手氣。某些獅子座投入的副業會開始產出額外的收益，永續經營下去，財庫會不斷有進帳。

學業運方面，火星持續在學業宮位行進，優異的成績表現，會吸引許多學校爭取入學。在學的獅子座，雖然正值暑假期間，卻還是有許多作業與研究報告在馬不停蹄地執行，這些努力都一定會有收穫。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，受到天王星的影響，另一半和你的心情都不太好，一件小小的事情也容易無限上綱，造成不可收拾的傷害，嚴重的話會使得戀情破局。注意情緒管理。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的滿月影響，某個同事或上司在此時離開目前的職務，使你需要接手更多的工作量。一起工作的夥伴比較神經質、情緒化，職場氣氛不是太愉快。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，人緣極佳的時期，會收到一些朋友們貼心的小禮物，感覺很歡喜。交際應酬的邀約特別多，與朋友們常常一起聚會，並在一些活動中認識新朋友。

工作運方面，滿月落在工作宮位，階段性任務在已經完成，許多工作進入收尾狀態。會想休息一陣子，把年假都用完。某些處女座會辭掉工作，充電一陣子，好好思考下一步的動向。

本週須注意的部分

健康運方面，在疾厄宮位的火星相位不良，注意血光之災，容易發生意外傷害，同時當心罹患急性疾病，一旦受傷或生病，會需要花很長的時間復健，體質較為燥熱，容易中暑、嘴破、長痘痘，飲食要特別留意。

感情運方面，木星、土星、冥王星齊聚在戀愛宮位，受到火星的影響，與另一半的親密關係無法協調，某一方會有肉體出軌的狀況產生。已經懷孕，或是有小孩、寵物的處女座，孩子的狀況不太理想，需注意他們的身體健康與安全。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，會接任一個十分光鮮亮麗的職務，在職場的表現也因此受到眾人矚目。某些天秤座會因為一個事件，在工作領域一夕間突然爆紅，許多邀約也會紛紛上門。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與太陽齊聚，這段時間交際應酬以及各種活動的邀約較多，會認識許多新朋友，建立起重要的人脈，可遇到重要的貴人。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位受到慾望宮位的天王星影響，對方或你在情慾上往來太過複雜，使得戀情破局。某些天秤座會發現自己淪為他人眼中的小三，甚至會被對方的正宮找上門理論。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到滿月的能量影響，投資理財不是賭博，一旦起了貪念，在一夕間會把所有的身家都敗光。某些天秤座會花許多錢打點戀愛對象、小孩、寵物、人際關係，財庫見底，對經濟狀況開始感到焦慮。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，金星進入學業宮位，參加升學考試的天蠍座，成績出爐，會吊車尾進入理想的學校與科系，讓你喜出望外。在學的天蠍座，暑假作業會與許多同學到外地訪查，順便旅遊，會是感覺很有趣的功課。

旅遊運方面，金星進入遠行宮位，會在這段時間選擇較為特殊的旅遊方式，在國內的島嶼遊覽，享受偽出國的感覺。某些天蠍座會利用各種優惠，在旅遊時體驗高級的食宿待遇，享受奢華的服務。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到家宅宮位的滿月影響，職務會面臨調動，使你必須要搬家或離家，到很遠的單位工作。某些天蠍座家庭與工作兩頭忙，甚至需要請假回家處理一些瑣事。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到滿月影響，家人對你的情感關係或另一半有很多意見，使你的戀情發展面臨考驗。單身的天蠍座會被親戚介紹相親的對象，讓你很困擾。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運佳，可買彩券試試手氣。消費參加抽獎活動，會獲得非常優惠的折扣。某些射手座善用許多優惠活動，出門消費、購物，會以非常划算的價格獲得高級的服務。

學業運方面，水星與太陽齊聚在學業宮位，暑假作業會以非常有效率的方式完成精彩的報告，剩下的許多時間可以盡情做自己想做的事。參加升學考試的射手座，選填志願也需要使用一些小策略，可進入理想的學校或科系就讀。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到金錢宮位的木星、冥王星影響，會砸許多金錢討喜歡的對象歡心，但對方似乎並不領情，讓你有些失望。某些射手座會花許多錢在小孩、寵物、追星、玩樂上，有些開銷其實蠻浪費的。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的滿月影響，有些人只出一張嘴，就把努力許久的心血全荒廢掉了，一切都要砍掉重練，對於老是光說不練的人感到憤怒。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，雙方都有交往的意願，不過在戀愛宮位的天王星與慾望宮位的太陽相位不良，兩人對於親密關係的接受程度不一，需要一些時間磨合。

工作運方面，在面試宮位的海王星脫離不良相位的影響，尋求新工作會有好消息傳來，可望進入理想的領域工作。工作穩定的摩羯座，與同事溝通順暢愉快，會覺得目前的職場氣氛特別融洽。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到木星與冥王星影響，與家人關係緊繃，有許多問題爭執不下，難以取得共識。這段時間要特別注意居家爐火與電器的使用，門戶安全也要留意，當心宵小入侵。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到天王星影響，一時失心瘋，分期付款買了某個昂貴的物品，每個月的經濟狀況被壓縮。某些摩羯座的小孩、寵物身體狀況不佳，會花很多醫療費用在孩子身上。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，手上的工作都執行完畢，工作狀態會比較清閒，常常有時間可以溜出門喝喝下午茶。某些水瓶座會休假好一陣子，讓自己的身心靈狀態調整好再回到職場。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，突然發現很久沒穿的外套口袋有一筆遺忘很久的私房錢，足以讓你過好一陣子好日子。或是偶然發現家中某個看似不起眼的物品價值不斐，變現可以賺到不少零用錢。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，受到天王星影響，與喜歡的對象因為某個突發事件，關係戛然而止，情緒受到衝擊，一時難已接受。單身的水瓶座會被家人介紹相親對象，內心感到很排斥。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，相位不良，容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高，交通工具常常擦撞到不明物體，修車費用可觀，這段時間要特別注意交通安全，即便走在路上也要注意各方來車。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，沈浸在被愛、被寵的戀情中，不論遭遇多麻煩的困難，能與對方一起廝守，任何事都覺得值得。某些雙魚座會有懷孕的跡象，或是在此時收養寵物。

人際關係方面，在命宮的海王星與人際關係宮位的木星、冥王星有良好連結，雖然貴人很重要，但此時你卻是許多人想巴結的貴人。不過，真正的好朋友，總是彼此相互關照的，最近會充分體會出誰才是真正值得往來的關係。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到木星、冥王星影響，預期外的支出太多，存款見底，對於經濟狀況會產生嚴重的焦慮感。某些雙魚座交際應酬的花費太多，還可能收到紅色炸彈，但這些人情義理的錢是無法省下來的。

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月與天王星的影響，工作表現受到議論，有些批評令你感到心寒，倦勤感特別嚴重，萌生辭意。某些雙魚座健康狀況不佳，需要休一段時間的長假療養。

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