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唐綺陽星座運勢週報：白羊對理財別太固執 射手能遇見正桃花
唐綺陽星座運勢週報7/27-8/2
重要星象：水星衝刺期，金星衝刺期，天王星開始停滯，月亮強化魔羯星群
水星衝刺期，和魔羯星群對分相，關注安全感、家園、飲食等話題，在限制與改變中，找到自處的方法。金星衝刺期，與媒體有關的事情做出調整，有利於聽說讀寫等行業，教學系統的改變也會成效顯見。天王星開始停滯，天王星金牛，改變價值觀、貨幣、金融體系等常態，過去的理財開始收成，後續效應值得觀察。月亮強化魔羯星群，週末事情繁多，要注意親子間的關係。
工作注意：雙子、獅子、水瓶、雙魚
雙子：有女性貴人，應主動爭取表現
獅子：勇敢表達創意，能凸顯工作能力
水瓶：先別急著簽約，多觀望協商一下
雙魚：有異議還是要勇敢表達、提出
桃花注意：金牛、天秤、天蠍、射手
金牛：需要獨處，安靜的魅力很加分
天秤：來自前任的煩惱，要採取行動去處理
天蠍：盡情做自己，展現風格更迷人
射手：能遇見正桃花，有突破性進展
財運注意：白羊、魔羯
白羊：旁人給的意見，值得參考看看
魔羯：別太固執，要調整作法突破困境
健康注意：巨蟹、處女
巨蟹：工作量大，請適時反應避免過勞
處女：當心筋骨損傷，運動前要先暖身
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