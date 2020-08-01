快訊

涉收賄施壓營建署 立委趙正宇「外套蓋頭」送北檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／雙魚愛情順心花怒放 財富回收時刻

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-08-1

牡羊座

清楚了解自己想要的後再付諸行動。

整體運：★★★☆☆

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

愛情運：★★☆☆☆

別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。

事業運：★★★☆☆

做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！

財運：★★★☆☆

小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

金牛座

沒事少湊熱鬧。

整體運：★★★☆☆

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

愛情運：★★★☆☆

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

事業運：★★★☆☆

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

財運：★★★★☆

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00瑪瑙黑

開運方位：正北方向

雙子座

有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★☆

單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人能感受到激情與歡樂，浪漫、甜蜜的滋味讓你激動不已，想結婚的念頭強烈。

事業運：★★★★☆

運勢佳，無憂無慮，做起事來也感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。

財運：★★★☆☆

莫讓貪念作祟而去貪污或逃漏稅，否則恐因財而引來官司是非。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00祖母綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

整體運：★★★★★

閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。

事業運：★★★★☆

遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。

財運：★★★★★

投資運較好，可考慮短線型投資項目，比如股票或外匯，快速買進賣出，賺取差價。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00古銅青

開運方位：正南方向

獅子座

感情路上晦暗不明。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。

愛情運：★★☆☆☆

單身者選擇對象眼光頗高，即使有主動示愛的異性也不輕易心動，表現得理性而鎮定！

事業運：★★★★☆

運勢頗順，有機會表現優秀的口才，說話很有說服力與感染力，容易獲得掌聲。

財運：★★★☆☆

有中獎的機緣，不妨多參與。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00鉑金灰

開運方位：西北方向

處女座

今天運氣不錯，對自己相當自信。

整體運：★★★★☆

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

愛情運：★★★☆☆

愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！

事業運：★★★★☆

與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。

財運：★★★★☆

在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

天秤座

愛情有新情況出現哦！

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

愛情運：★★★★☆

夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。

財運：★★☆☆☆

莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00葡萄紫

開運方位：正北方向

天蠍座

心情舒暢，在平淡中體會快樂。

整體運：★★★★☆

今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

愛情運：★★★★☆

夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。

事業運：★★★☆☆

特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。

財運：★★★★☆

理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00秋葵綠

開運方位：西北方向

射手座

多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

愛情運：★★☆☆☆

適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。

事業運：★★☆☆☆

有鑽牛角尖的傾向，思緒打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。

財運：★★★☆☆

容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

摩羯座

對生活充滿自信，春風滿面的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！

事業運：★★★★☆

你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

水瓶座

親情是你堅實的後盾。

整體運：★★★☆☆

偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。

愛情運：★★★☆☆

你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。

財運：★★☆☆☆

財運弱，理財上還需理智一點。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00青金石藍

開運方位：正東方向

雙魚座

愛情平順，心花怒放。

整體運：★★★★★

戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。

愛情運：★★★★★

桃花運很強，極具魅力，易吸引異性的目光。有伴侶者遇到問題可以請對方協助，易獲得助力。

事業運：★★★★☆

閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的還要多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00可可棕

開運方位：正東方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／雙魚愛情順心花怒放 財富回收時刻

2020-08-1 牡羊座 清楚了解自己想要的後再付諸行動。 整體運：★★★☆☆ 兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，

心理測驗／平躺還是窩著？4種睡姿 了解你的深層心理

忙了一整天，許多人可能加班到深夜，一回到家就想要躺上被窩睡覺。其實，睡眠姿勢可能跟你的性格也有關喔！大多數人在睡眠時會處於最放鬆的狀態，因此，睡眠時的姿勢可能會呈現出他們無意識的性格。日本媒體Trill近期就推出了一則心理測驗，讓讀者測試看看自己的深層心理。

小孟塔羅：下半年投資運勢如何？

投資顧名思義就是要投入資源， 所謂資源通常是金錢，但廣義來說也可以是時間和能力。如同農夫在土地上辛苦耕耘，無非是為了收穫果實的那天，但萬一碰上豪雨或災害，很可能就會損失慘重。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年投資運勢如何？

這4種「小房必備」的居家擺設 竟有風水隱患？

買房是人生大事，好不容易買了間自己的小套房，總希望視覺空間更寬敞、室內氣氛更溫馨。但是關於物品的擺放其實有著不少講究之處，很多小設計對整體風水佈局起著牽一髮動全身的作用。科技紫微網現在就要來介紹，4種「小房必備」的居家擺設暗藏著不可不知的風水隱患，一起來看看！

8月星座塔羅運勢：射手遇見幸福 雙子迎來幸運

最近是不是被盛夏的太陽曬昏了呢？但是，上半年因為疫情而延宕的大小事，現在還得好好趕趕了進度，所以千萬不要被煩躁不安的情緒所左右，接下來還有很多事情要做呢！這個月的運勢能夠幫你趨吉避凶嗎？科技紫微網馬上來分析。

態度天壤之別！哪些生肖就算中大獎 隔天還是乖乖去上班？

這個世界，有時候還真複雜！有的人連喝汽水中了再來一瓶，都難掩興奮，得上網發個最新動態，跟親友分享罕見的好運氣；有的人彩券中了大獎，卻還要特地挑一件破洞的T恤出門，好掩人耳目，深怕遇到借錢跟綁架。好運臨門，到底是該高興還是恐懼？不同生肖之間的態度有天壤之別喔！科技紫微網今天就帶你一起來看看。

相愛不一定要結婚？這4個星座舉雙手贊成

在這個戀愛、婚姻自由的年代，越來越多的人只想享受浪漫的戀愛，不想用結婚來套牢自己。你的愛情婚姻觀也是這樣嗎？科技紫微網今天來為大家分析，哪些星座只想戀愛，卻未必想結婚？

心理測驗／體貼過了頭？一圈4直線 測試你的讀心能力

世上有些人，能夠輕鬆地察覺到其他人的心情，甚至做出恰到好處的對應，卻可能沒有自覺自己有這樣的能力。日本網路媒體Trill日前就貼出一篇心理測驗，讓網友可以測試自己在照顧其他人的心情時，處於什麼樣的角色。

慧眼識英雄！哪些命格擅長看出一個人的潛力？

許多人有英雄本色，也具備傲人本領，但偏偏就沒有發揮的舞台。這些人常用「懷才不遇」為自己的平凡與壓抑找了通俗易懂的理由，畢竟「千里馬常有，而伯樂不常有」啊！然而，能識英雄的慧眼在哪裡呢？看來只有祭出天下第一神術──紫微斗數，才能讓此人現形了。跟著科技紫微網一起看看，誰能稱得上現代伯樂？

唐綺陽星座運勢週報：白羊對理財別太固執 射手能遇見正桃花

水星衝刺期，和魔羯星群對分相，關注安全感、家園、飲食等話題，在限制與改變中，找到自處的方法。金星衝刺期，與媒體有關的事情做出調整，有利於聽說讀寫等行業，教學系統的改變也會成效顯見。天王星開始停滯，天王星金牛，改變價值觀、貨幣、金融體系等常態，過去的理財開始收成，後續效應值得觀察。月亮強化魔羯星群，週末事情繁多，要注意親子間的關係。

殺破狼周運勢／雙子桃花盛開跡象 天蠍、獅子偏財運旺

雙子座感情運方面，金星持續在命宮行進，身邊有些條件不錯的對象，會對你表達好感，桃花有盛開的跡象，卻也因此難以做出選擇，只能持續跟每個人保持曖昧的關係。

放假只想賴在家的4大星座 巨蟹不是冠軍、天秤也上榜

工作的疲累，是最令人難受的一件事情，身心俱疲，根本只想賴在沙發上，嗑著零食，安靜享受屬於自己的時間。許多人在周休二日的時...

熱門新聞

台新銀行員工中15.6億威力彩 今天傳獨吞

新莊宏匯廣場試營運首日 狂吸逾2萬人進場

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

等了十多年！ 捷運民汐線第二期通過環評 拚2年後動工

獨吞15億彩金逃離台灣？ 網曝難度高「曾有人私吞被判刑」

今年第3號颱風恐明晨生成 周日起花東、南部整天有雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。