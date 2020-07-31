每日星座運勢／射手工作得上司肯定 多與異性交流

2020-07-31

牡羊座

保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來的生活，是結婚的好時機。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的互動，以免因為溝通不良而引發後遺症。

財運：★★★☆☆

進財狀況不穩定，卻有散財的跡象；趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00石榴紅

開運方位：正西方向

金牛座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生徬徨，渴望改變卻沒有方向。

財運：★★★★☆

眼光很不錯，可添置居家物品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00湖水綠

開運方位：正西方向

雙子座

心情不錯，注意外出安全。

整體運：★★★★☆

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

愛情運：★★★★☆

桃花盛開，單身者有機會與成熟類型的異性結緣，對方的細心關懷讓你很感動。

事業運：★★★★☆

這是你展現不凡見識的大好時機，你對管理提出的新穎理念，可望獲得公司高層的接受。

財運：★★★☆☆

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00香檳金

開運方位：正東方向

巨蟹座

適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

整體運：★★☆☆☆

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！

事業運：★☆☆☆☆

遇到突發事件機率高，容易暴露固執的一面，應聽聽上司和同事的意見才會有進步。

財運：★★★☆☆

注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00羽絨白

開運方位：東北方向

獅子座

需多留意粗心大意的毛病。

整體運：★★★☆☆

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

愛情運：★★★☆☆

單身者有不錯的機緣，給突然想起的異性朋友打通電話，會有意外驚喜唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是卻有勞而無功的徵兆；勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★★★☆☆

投資前應多加考慮，以免因小失大。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00冷泉藍

開運方位：西南方向

處女座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

事業運：★★☆☆☆

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

財運：★★★☆☆

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00艷棗紅

開運方位：正北方向

天秤座

靜心等待，可迎來時來運轉。

整體運：★★☆☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！

事業運：★★☆☆☆

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

財運：★★☆☆☆

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00蘭花紫

開運方位：正東方向

天蠍座

運勢有所下滑。

整體運：★★☆☆☆

愛情極待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。

財運：★★☆☆☆

小心不遵守交通規則被開罰單！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠

開運方位：西北方向

射手座

精神抖擻，很有進步的動力。

整體運：★★★★★

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳；伴侶之間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動。

事業運：★★★★★

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以此提升工作效率。

財運：★★★★☆

今日有機會獲得分析之財，對於操作股票的人來說，易因判斷準確而獲利。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00金桔綠

開運方位：正南方向

摩羯座

不說出來別人不會知道你的想法。

整體運：★☆☆☆☆

當另一半的行為令你惱怒時可別用沉默來懲罰對方，只有冷靜後告訴他哪裡做得不對，這樣他才可能愉快接受你的批評；今天不能投資過多集中於單一產品，導致風險過於集中、虧損率高；多與父母進行互動溝通，他們能給你在生活、為人處事方面做出提點。

愛情運：★★☆☆☆

感情帶給人短暫的歡愉，卻也讓人產生疲乏。單身者千萬別玩愛情遊戲，容易引火上身。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，心態不夠穩定，有偷懶的傾向。可別不辦正事而蹉跎光陰，否則日後要趕進度就很吃力囉！

財運：★☆☆☆☆

降低些吃喝玩樂的費用以備不時之需！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00淺海藍

開運方位：東北方向

水瓶座

愛情走到盡頭，應學會放手。

整體運：★★★★☆

苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題。可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙魚座

內心平靜，適合化解誤會的一天。

整體運：★★★☆☆

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

事業運：★★★☆☆

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00杜鵑粉

開運方位：正東方向





