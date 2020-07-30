每日星座運勢／金牛太固執讓人不滿 財氣一團混亂

2020-07-30

牡羊座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

不適合作大投資，保守為宜。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀

開運方位：正南方向

金牛座

太過固執讓同事不滿。

整體運：★☆☆☆☆

情人間易因小問題而引發摩擦，單身者能在一些慶典類活動中找到相談甚歡的異性；工作容易因固執而犯錯，愛根據喜好來做事，表現謙虛方能減小阻力；情緒有些低落，古典民族音樂特別適合此日的你。

愛情運：★★☆☆☆

很心疼另一半，很多事情都攬到自己身上，雖然能取悅對方，卻委屈了自己！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不順，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著明天再來解決吧！否則做錯決定，日後就很麻煩囉！

財運：★☆☆☆☆

財氣一團混亂，保守者殺傷力較小，貪心者易有大筆錢財損失。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00竹葉青

開運方位：西南方向

雙子座

壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

愛情運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

事業運：★★☆☆☆

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

財運：★★★☆☆

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00瑪瑙黑

開運方位：正北方向

巨蟹座

切忌將工作與生活畫上等號。

整體運：★★★☆☆

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

事業運：★★★★☆

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00蘭花紫

開運方位：西北方向

獅子座

要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

整體運：★★☆☆☆

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

財運：★★★☆☆

得財費力，所得與期望有落差！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00葡萄紫

開運方位：正東方向

處女座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00淺海藍

開運方位：正北方向

天秤座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

事業運：★★★☆☆

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

財運：★★★★☆

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00墨玉綠

開運方位：東北方向

天蠍座

適當控制脾氣。

整體運：★★★★★

在另一半面前有些耐性不足，若不收斂，有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者不易得到對方的關心，互動較少，易感失落；單身者桃花不多，想戀愛得加把勁。

事業運：★★★★★

今日是個奮鬥挑戰的日子，不妨提起勇氣接觸陌生的領域，或許會產生壓力，不過呢，在壓力中你一定會有進步！

財運：★★★★★

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅！商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

射手座

情緒沒有太大波動，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可參加抽獎活動。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00玳瑁棕

開運方位：正南方向

摩羯座

期望不要太高哦！

整體運：★★★★☆

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

愛情運：★★★★★

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧；單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

事業運：★★★★☆

要注意工作細節，特別是對外的公文、要件；不要因為一時的疏失，讓競爭對手有機可乘，導致事務進展出現變故。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收入，可是對賺錢有關的事充滿興趣，理財花用上出現大膽、海派作風。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00葡萄紫

開運方位：正南方向

水瓶座

遇到麻煩時切忌急躁，以免影響判斷。

整體運：★★☆☆☆

今天別聽信讒言，小心被小人惡語中傷或是挑撥離間，讓你跟伴侶產生嫌隙和矛盾。遇事多跟伴侶溝通協商，千萬別被周圍人的言行所影響。學習、工作遇到更大的挑戰，容易引起身體疲憊，要注意作息規律。

愛情運：★☆☆☆☆

單身者有機會遇到桃花，但多是爛桃花。對伴侶別輕易允諾，如果不能兌現會影響彼此的感情。

事業運：★★★☆☆

工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。

財運：★★☆☆☆

破耗之運，易有財務危機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00琥珀橙

開運方位：西北方向

雙魚座

有利溝通協調，化解矛盾。

整體運：★★★★☆

工作的事情可以先放一邊，懂得休息才能順利地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明澄清，心結解開你自然覺得豁然開朗。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合一個人安靜獨處，做些分析、推理的工作。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向；提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00艷棗紅

開運方位：東南方向





