每日星座運勢／水瓶翻書聊天增靈感 事業佳且充實

2020-07-29

牡羊座

工作壓力較大，造成思緒混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。

事業運：★★☆☆☆

不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。

財運：★★☆☆☆

錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

金牛座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

財運：★★★☆☆

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00墨玉綠

開運方位：正西方向

雙子座

運勢平順，心細者可發現機運。

整體運：★★★☆☆

今天對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

愛情運：★★★★☆

適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。

事業運：★★★☆☆

思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果與周圍的朋友和同事進行適當的交流，對人、對己都會有新的認識。

財運：★★★☆☆

賠錢時，恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00羽絨白

開運方位：正北方向

巨蟹座

喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

事業運：★★★☆☆

工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00艷棗紅

開運方位：正南方向

獅子座

運勢走俏，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

事業運：★★★★☆

有強烈的直覺和分析力，在遇到重大決策時，要充分相信自己在工作上的判斷力。

財運：★★★☆☆

投資運不錯，可先了解市場，看好投資項目、做好充分準備再投入。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00碧空藍

開運方位：正南方向

處女座

盡心盡力才能問心無愧。

整體運：★★★☆☆

易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，追逐愛情猶如「逆水行舟，不進則退」，想戀愛還得積極爭取才行！

事業運：★★★★☆

有許多不錯的想法都可以向長官提出，即便有些觀點不會被上級採納，但你積極的工作態度能夠獲得認同並留下好的印象。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭。想想就好，不要有大的動作！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00薔薇粉

開運方位：西北方向

天秤座

運勢普通的一天，情緒比較低落。

整體運：★★☆☆☆

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

財運：★★★☆☆

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

天蠍座

稍做改變，會讓你收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。

愛情運：★★★★☆

今日是花招百出的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★☆☆

工作不夠積極，多與創造力、行動力強的同事互動，可調動起你的工作企圖心。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意的是，受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的敗財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00杜鵑粉

開運方位：西南方向

射手座

固執的人很難有進步。

整體運：★★☆☆☆

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

愛情運：★★★☆☆

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

事業運：★☆☆☆☆

業務繁重，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，易白忙一場。要理清頭緒，虛心請教。

財運：★★★☆☆

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00萊姆黃

開運方位：東北方向

摩羯座

易沉浸於過去的時光。

整體運：★★★☆☆

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

愛情運：★★★★☆

已婚者雖常小吵小鬧，但增添了不少生活情趣，感情生活多姿多彩；單身者戀愛機會多。

事業運：★★★☆☆

腦袋瓜千頭萬緒理不清，對未來產生不確定感，內心不停尋求精確的答案。

財運：★★☆☆☆

賺錢不容易，當省則省。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00深茄紫

開運方位：西南方向

水瓶座

順其自然，好財運沒那麼容易跑掉。

整體運：★★★★★

今天更易體會到等待難熬的滋味，已婚者獨守空房會覺得生活太平淡，有尋求刺激的強烈想法；得天獨厚的好財運，與合作者的默契可望達到最高點，求財輕鬆；工作辛苦反而覺得充實，很有幹勁。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，只要把你的幽默感和活力展現出來，就不難吸引到心儀的對象注意。

事業運：★★★★☆

事業運佳，有利文書往來，或是技術型的工作。思路受阻時，翻翻書、聊聊天可增加靈感。

財運：★★★★★

今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾望；順利的財運，對於增資有正面幫助。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00蘋果綠

開運方位：正南方向

雙魚座

事業上有困難最好求助他人。

整體運：★☆☆☆☆

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

愛情運：★☆☆☆☆

今日易被伴侶潑冷水，還在醞釀中的計劃別急著說出來。單身者桃花不強，示愛需謹慎。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★☆☆☆☆

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，金錢上保守為宜，切忌大筆投資。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00青金石藍

開運方位：正西方向





