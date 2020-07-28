每日星座運勢／獅子撥開烏雲見天日 工作獲得肯定
2020-07-28
牡羊座
情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。
整體運：★★★★☆
單身者桃花旺盛，出門易邂逅美麗愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。
愛情運：★★★★☆
找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟發。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，能夠積極、主動地去執行預定之事，在穩定中緩慢發展。
財運：★★★☆☆
與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：23:00-24:00玳瑁棕
開運方位：正北方向
金牛座
感覺壓力很大。
整體運：★★☆☆☆
感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。
愛情運：★★☆☆☆
與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。
事業運：★☆☆☆☆
今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！
財運：★★★☆☆
求財宜以智取，略為勞心！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00檸檬綠
開運方位：西北方向
雙子座
顯得急躁，做事缺乏耐性。
整體運：★☆☆☆☆
不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。
愛情運：★☆☆☆☆
易感孤獨寂寞，可主動安排聚會，約朋友一起參加戶外活動，可提升愛情運。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要喔！
財運：★★☆☆☆
小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-23:00墨玉綠
開運方位：正北方向
巨蟹座
精神狀態不佳，多關心身體健康。
整體運：★★☆☆☆
很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。
事業運：★★★☆☆
人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！
財運：★★☆☆☆
財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅
開運方位：正東方向
獅子座
撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。
整體運：★★★★★
工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。
愛情運：★★★★☆
伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。
事業運：★★★★☆
談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！
財運：★★★★☆
得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-07:00硃砂紅
開運方位：東南方向
處女座
減壓是你今天最需要做的事情。
整體運：★★★☆☆
今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。
愛情運：★★★☆☆
容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！
事業運：★★☆☆☆
職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。
財運：★★★★☆
財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00瑪瑙黑
開運方位：西北方向
天秤座
生活重心有所偏移，要小心兼顧！
整體運：★★★★☆
把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，與戀人溝通交流時，少說挑剔、埋怨的話，以免引發口角。
事業運：★★★★☆
遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約時，也容易得到異性的助力。
財運：★★★★☆
會因為人脈廣而較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-09:00深海藍
開運方位：西南方向
天蠍座
心情起伏變化，多愁善感的一天。
整體運：★★★☆☆
看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻效果甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。
事業運：★★★★☆
需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。
財運：★★★☆☆
手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀
開運方位：東北方向
射手座
貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。
整體運：★★★☆☆
今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。
愛情運：★★☆☆☆
遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。
事業運：★★★★☆
工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。
財運：★★★☆☆
投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：13:00-14:00琉璃銀
開運方位：西南方向
摩羯座
面面俱到不如擇重突破。
整體運：★★☆☆☆
單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。
愛情運：★☆☆☆☆
對另一半不信任，有點疑神疑鬼，喜歡捕風捉影，伴侶間易產生矛盾。
事業運：★★☆☆☆
很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。
財運：★★☆☆☆
對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-13:00芒果黃
開運方位：正東方向
水瓶座
從不同的角度思考，你會有更多新發現。
整體運：★★★★☆
有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。
愛情運：★★★★☆
感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。
事業運：★★★★☆
工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。
財運：★★★☆☆
小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-15:00芒果黃
開運方位：東南方向
雙魚座
做的和說的一樣好。
整體運：★★★☆☆
能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。
愛情運：★★★★☆
單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。
事業運：★★★☆☆
適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。
財運：★★★☆☆
做好錢財規劃，小心入不敷出。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-13:00水晶紫
開運方位：正東方向
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