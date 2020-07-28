每日星座運勢／獅子撥開烏雲見天日 工作獲得肯定

2020-07-28

牡羊座

情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。

整體運：★★★★☆

單身者桃花旺盛，出門易邂逅美麗愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。

愛情運：★★★★☆

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟發。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠積極、主動地去執行預定之事，在穩定中緩慢發展。

財運：★★★☆☆

與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

金牛座

感覺壓力很大。

整體運：★★☆☆☆

感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。

事業運：★☆☆☆☆

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

財運：★★★☆☆

求財宜以智取，略為勞心！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00檸檬綠

開運方位：西北方向

雙子座

顯得急躁，做事缺乏耐性。

整體運：★☆☆☆☆

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

愛情運：★☆☆☆☆

易感孤獨寂寞，可主動安排聚會，約朋友一起參加戶外活動，可提升愛情運。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要喔！

財運：★★☆☆☆

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00墨玉綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★☆☆

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

財運：★★☆☆☆

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

獅子座

撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。

整體運：★★★★★

工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。

愛情運：★★★★☆

伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。

事業運：★★★★☆

談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！

財運：★★★★☆

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00硃砂紅

開運方位：東南方向

處女座

減壓是你今天最需要做的事情。

整體運：★★★☆☆

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

愛情運：★★★☆☆

容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！

事業運：★★☆☆☆

職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。

財運：★★★★☆

財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

天秤座

生活重心有所偏移，要小心兼顧！

整體運：★★★★☆

把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，與戀人溝通交流時，少說挑剔、埋怨的話，以免引發口角。

事業運：★★★★☆

遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約時，也容易得到異性的助力。

財運：★★★★☆

會因為人脈廣而較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00深海藍

開運方位：西南方向

天蠍座

心情起伏變化，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻效果甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。

事業運：★★★★☆

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

財運：★★★☆☆

手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀

開運方位：東北方向

射手座

貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。

事業運：★★★★☆

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

財運：★★★☆☆

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00琉璃銀

開運方位：西南方向

摩羯座

面面俱到不如擇重突破。

整體運：★★☆☆☆

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

愛情運：★☆☆☆☆

對另一半不信任，有點疑神疑鬼，喜歡捕風捉影，伴侶間易產生矛盾。

事業運：★★☆☆☆

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00芒果黃

開運方位：正東方向

水瓶座

從不同的角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。

財運：★★★☆☆

小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00芒果黃

開運方位：東南方向

雙魚座

做的和說的一樣好。

整體運：★★★☆☆

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

財運：★★★☆☆

做好錢財規劃，小心入不敷出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00水晶紫

開運方位：正東方向





