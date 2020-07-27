每日星座運勢／天秤工作配合有默契 易獲不錯商機
2020-07-27
牡羊座
不要冷落了另一半，感情要多加呵護。
整體運：★☆☆☆☆
已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不合而分手。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就好。
財運：★☆☆☆☆
財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-07:00和闐玉白
開運方位：正西方向
金牛座
得到愛情的滋潤，人也顯得精神十足。
整體運：★★★☆☆
情人對你百依百順，讓你有種幸福的滿足感，你也要多為對方付出哦。書到用時方恨少，工作上除了實戰經驗，理論基礎也不能差，雙管齊下才能讓難題更快、更好的妥善解決。
愛情運：★★★★☆
桃花運佳，有異性主動示好，如果覺得不來電，就別去招惹對方，小心惹來麻煩！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，頗有一點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會變得快樂。
財運：★★★☆☆
情緒不佳會使你化身為散財童子，尤其是感情上的波動，更容易影響你對金錢的判斷力。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：22:00-24:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
雙子座
有受束縛的感覺，心境要平和些。
整體運：★★☆☆☆
工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
愛情運：★★★☆☆
容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。
事業運：★★☆☆☆
隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。
財運：★★☆☆☆
為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：23:00-24:00瑪瑙黑
開運方位：正東方向
巨蟹座
別把自己的想法強加於人！
整體運：★★★★☆
對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。
愛情運：★★★☆☆
愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！
事業運：★★★☆☆
容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。
財運：★★★★★
有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-06:00琥珀橙
開運方位：東北方向
獅子座
釋放下感情的壓力。
整體運：★★★☆☆
兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。
愛情運：★★★★☆
可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！
事業運：★★☆☆☆
要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。
財運：★★☆☆☆
今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：06:00-07:00鈦晶金
開運方位：正東方向
處女座
運勢較差，情緒混亂的一天。
整體運：★★☆☆☆
工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。
愛情運：★★★☆☆
倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！
事業運：★★☆☆☆
有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。
財運：★★☆☆☆
財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-07:00芥末黃
開運方位：東北方向
天秤座
心靈的交流能讓彼此更加充實。
整體運：★★★★★
今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。
愛情運：★★★★☆
正緣要來臨的好日子。緣份很奇妙，好桃花最有可能在你即將轉彎或者放棄時遇到。
事業運：★★★★★
今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫，對於生意人、業務工作者、需要對外社交的人特別有利。
財運：★★★★☆
多到股票或證券市場了解行情，易獲得不錯商機，應善加把握。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕
開運方位：西南方向
天蠍座
事業、愛情都順利的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。
愛情運：★★★★☆
異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。
事業運：★★★☆☆
工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。
財運：★★☆☆☆
財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-10:00睡蓮紫
開運方位：東北方向
射手座
有苦有樂的一天。
整體運：★★★★☆
今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情，可能會突然夭折；今天有破財的風險，不宜投資。
愛情運：★★☆☆☆
別太鬱卒，事情沒有你想的嚴重；發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！
事業運：★★★★★
事業運頗優，工作上會有很好的進展，尤其在部門之間的協調上。今日容易感受到人緣好的優勢喔！
財運：★★★☆☆
想死守著錢不花很痛苦，不如開開心心去玩一趟，買點喜歡的東西犒賞自己。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00竹葉青
開運方位：正南方向
摩羯座
克制衝動的脾氣。
整體運：★★☆☆☆
工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。
愛情運：★★★☆☆
佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。
事業運：★★☆☆☆
很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。
財運：★★★☆☆
收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-08:00檸檬綠
開運方位：東南方向
水瓶座
愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。
愛情運：★★★★☆
對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放輕鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！
財運：★★★☆☆
別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠
開運方位：正東方向
雙魚座
幸運的一天，目標也很明確。
整體運：★★★★☆
今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。
愛情運：★★★★★
今日你能全程掌握兩人間的微妙變化，雖然彼此若即若離，卻從不會出差錯，更不會把關係搞砸了。牢牢鎖定目標，終會如願以償。
事業運：★★★★☆
會有出色表現！可以清楚依據長期觀察的心得，找到自己的工作志向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。
財運：★★★★☆
機會與挑戰同在，有賺錢的機運！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-09:00琉璃銀
開運方位：正西方向
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