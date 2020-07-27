每日星座運勢／天秤工作配合有默契 易獲不錯商機

2020-07-27

牡羊座

不要冷落了另一半，感情要多加呵護。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不合而分手。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就好。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00和闐玉白

開運方位：正西方向

金牛座

得到愛情的滋潤，人也顯得精神十足。

整體運：★★★☆☆

情人對你百依百順，讓你有種幸福的滿足感，你也要多為對方付出哦。書到用時方恨少，工作上除了實戰經驗，理論基礎也不能差，雙管齊下才能讓難題更快、更好的妥善解決。

愛情運：★★★★☆

桃花運佳，有異性主動示好，如果覺得不來電，就別去招惹對方，小心惹來麻煩！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，頗有一點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會變得快樂。

財運：★★★☆☆

情緒不佳會使你化身為散財童子，尤其是感情上的波動，更容易影響你對金錢的判斷力。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

雙子座

有受束縛的感覺，心境要平和些。

整體運：★★☆☆☆

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

愛情運：★★★☆☆

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

事業運：★★☆☆☆

隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★☆☆☆

為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

巨蟹座

別把自己的想法強加於人！

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！

事業運：★★★☆☆

容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。

財運：★★★★★

有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00琥珀橙

開運方位：東北方向

獅子座

釋放下感情的壓力。

整體運：★★★☆☆

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

愛情運：★★★★☆

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

事業運：★★☆☆☆

要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00鈦晶金

開運方位：正東方向

處女座

運勢較差，情緒混亂的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

愛情運：★★★☆☆

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

事業運：★★☆☆☆

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00芥末黃

開運方位：東北方向

天秤座

心靈的交流能讓彼此更加充實。

整體運：★★★★★

今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★★☆

正緣要來臨的好日子。緣份很奇妙，好桃花最有可能在你即將轉彎或者放棄時遇到。

事業運：★★★★★

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫，對於生意人、業務工作者、需要對外社交的人特別有利。

財運：★★★★☆

多到股票或證券市場了解行情，易獲得不錯商機，應善加把握。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

天蠍座

事業、愛情都順利的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

事業運：★★★☆☆

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

財運：★★☆☆☆

財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

射手座

有苦有樂的一天。

整體運：★★★★☆

今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情，可能會突然夭折；今天有破財的風險，不宜投資。

愛情運：★★☆☆☆

別太鬱卒，事情沒有你想的嚴重；發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上會有很好的進展，尤其在部門之間的協調上。今日容易感受到人緣好的優勢喔！

財運：★★★☆☆

想死守著錢不花很痛苦，不如開開心心去玩一趟，買點喜歡的東西犒賞自己。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00竹葉青

開運方位：正南方向

摩羯座

克制衝動的脾氣。

整體運：★★☆☆☆

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

愛情運：★★★☆☆

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

事業運：★★☆☆☆

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

財運：★★★☆☆

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00檸檬綠

開運方位：東南方向

水瓶座

愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

愛情運：★★★★☆

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放輕鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

財運：★★★☆☆

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

雙魚座

幸運的一天，目標也很明確。

整體運：★★★★☆

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

愛情運：★★★★★

今日你能全程掌握兩人間的微妙變化，雖然彼此若即若離，卻從不會出差錯，更不會把關係搞砸了。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

事業運：★★★★☆

會有出色表現！可以清楚依據長期觀察的心得，找到自己的工作志向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

財運：★★★★☆

機會與挑戰同在，有賺錢的機運！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00琉璃銀

開運方位：正西方向





