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測字：拉你一把！測你未來有多少貴人？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

有人說，讀萬卷書、行萬里路，都不如貴人相助。對於很多人來說，生命中有貴人相助，絕對是一件做夢都能笑醒的事情。有人願意提醒你、欣賞你、重用你、相信你、指點你，真的是人生的一大幸事。所以遇到了貴人一定要好好把握、好好珍惜！那麼，未來你身邊究竟會有多少貴人呢？就讓科技紫微網帶你一起找答案吧！

　

請在接下來的四個字中，選一個你第一眼看中的字。

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選擇「貴」字：

「貴」字頭上一個「中」字，腳踩一個「貝」字，這表示貴人會出現在你事情的行進途中，而且多會給你帶來錢財上的直接收益。此人或許是陪伴你的家人，也可能是你很要好的朋友，總之會是你生活中密切相關且經常出現之人，可得好好把握住喔！

　

選擇「人」字：

一撇一捺即為人，雖然看似簡單，卻蘊含深意。選擇這個字，其實與你簡單、爽朗的個性有關係。你身邊的朋友很多，你也很容易相信他們，但能在關鍵時刻給你幫助的人並不多，所以你的貴人運滿普通的。想要在這方面得到提升，你首先得學會識人，知道什麼人值得交往，什麼人應該遠離，慢慢的你身邊的貴人才會越來越多。

　

選擇「相」字：

「相」字為左右結構，此字拆開來，左邊起筆有「木」字之象，右邊則由「目」字收筆。這預示著你做事穩重且眼光精準，你很清楚自己要什麼，也能分得清貴人跟損友的區別。只不過，有時候你行事過於嚴謹，造成交際圈變窄，這也成為阻礙你貴人運的主要因素。若是不想錯過命中的貴人，先讓自己的生活「熱鬧」起來吧！

　

選擇「助」字：

「助」字的字面意思是幫助、協同與輔佐。選中這個字，說明你的貴人運很不錯。「助」字的收筆為「力」字，也意味著你平日裡多得男性朋友或者長輩的照顧，更進一步說，你身邊的貴人可能多是年紀比你大的男性。每當你遇到困難的時候，他們總會對你伸出援手，幫你度過難關。想要讓這樣的好運維持得更久，那就常懷感恩之心，用心對待他們吧！

　

預測出未來的貴人，接下來你該做的就是好好規劃自己的人生。讓貴人給你的幫助發揮到極致。就像「吸引力法則」所說的，越是把自己的心境穩定下來、狀態調整好，貴人自然會被你吸引，甚至小人也會變成貴人！

　

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