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小孟塔羅：上半年超不順？抽牌秒測未來三個月能破除什麼厄運

聯合新聞網 / 小孟
圖／ingimage
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俗話說「人無百日好，花無百日紅」。我們無不希望心想事成，然而在現實生活中，人生不如意十之八九。不過這其實是有原因的，因為挫折能磨練心志，讓人從幼稚走向成熟。加上時間是不斷流動的，壞的厄運終會過去的。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，未來三個月能破除什麼厄運？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Pamela Chen(Crystal Unicorn Tarot)




A：做白日夢。(魔術師正位)

牌面上的獨角獸嘴巴叨著雙頭箭，準備將它放到前方的桌子上。

A：做白日夢。(魔術師正位)
A：做白日夢。(魔術師正位)

這張牌表示當你想要做跟創造有關的事情時，很容易遇到許多阻攔。也許是親朋好友唱衰你，或是你身上沒有足夠的資金等等。小孟老師請你不用擔心，未來三個月你可以把東西放在網路上，它會漸漸吸引到欣賞的群眾。當然也可用群眾集資的方式，累積到足夠成行的資金。

B：互動停滯。(節制牌正位)

牌面上的獨角獸展開牠的雙翅，用嘴杯中的水倒向草地上的杯子。

B：互動停滯。(節制牌正位)
B：互動停滯。(節制牌正位)

這張牌表示你跟另一半或心儀的對象，容易出現關係失衡的現象。例如：兩人之間有心事說不開，導致相處愈來愈冷淡，或是其中一方總是退讓，壓抑到極致就會火山爆發，會出現更多的口角爭執。小孟老師請你不用擔心，未來三個月當你用好的態度釋放善意，互動就會變的自然許多。

C：倒霉不順。(皇后牌正位)

牌面上的獨角獸頭戴美麗的皇冠，慵懶的趴在粉紅色的沙發上。

C：倒霉不順。(皇后牌正位)
C：倒霉不順。(皇后牌正位)

這張牌表示工作上會發生許多狀況，衰事一個接一個發生，不禁懷疑自己是否被卡到。可能是正在談的case莫名飛掉，或是流程頻頻出問題，甚至遺漏東西被客訴等等。小孟老師請你不用擔心，未來三個月你只需找時間到廟裡拜拜，向神明祈求好的貴人與運氣，即可逢凶化吉運勢翻轉。

D：無法掌控。(力量牌正位)

牌面上的獨角獸頭髮別著三朵紅色小花，並跟趴在地上的雄獅對望。

D：無法掌控。(力量牌正位)
D：無法掌控。(力量牌正位)

這張牌表示容易發生計劃趕不上變化的事情。例如：你下定決心要好好控制體重，卻出現各種吃飯的邀約，抑或是受不了誘惑貪吃，導致體重上下摇擺不定，自己也會愈做愈沒自信。小孟老師請你不用擔心，未來三個月你會找到合適的方法，只要堅持下去終能一點一點往你要的目標前進。

E：夢幻泡影。(聖杯侍者正位)

牌面上的獨角獸嘴裡叨著杯子，杯裡有一條小魚在跟牠對話。

E：夢幻泡影。(聖杯侍者正位)
E：夢幻泡影。(聖杯侍者正位)

這張牌表示最近請你要留意，是否在某件事上花費太多心力與時間，但遲遲沒有等到你所希望的回報呢？如果你正在等待著某個對象，你是否有跟對方表明心意，以及對方是否有給你正面的回應呢？小孟老師請你不用擔心，未來三個月你將會看到結果，無論是好是壞那都是真相。

塔羅牌 運勢 魔術師 火山爆發 小孟塔羅

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