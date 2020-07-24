8月生命靈數運勢分析：再三的蹉陀 讓你們即將再度錯身

引用四數的指引做為八月的開端：）

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最壞的都已經發生了，在你選擇避險、自以為聰明的那一刻，此刻。

你所恐懼的，都是最好的，而它們從未降臨在你的生命，

你與它們，未曾相識，如此陌生，再三的蹉陀，讓你們即將再度錯身。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢：混亂而諸事難有所成的八月，對一號人來說，更需要家人、朋友、或同樣立場的伙伴支持，才能安然的度過這個月，想靠一己之力去釐清問題，可能陷入思考的盲點，在原地糾結難以前進，也可能看似找到切入點，但在快速出手之後就發現問題重重，不如在局外看的那麼容易，因為生活中有比平常更多障礙、紛雜的訊息需要整理，所以找人討論，會比一個人埋頭空想來得實際，你得跟人有更多互動，方能保持好這一個月的心情安穩、清醒。

工作／學習狀況：在專業上，若要分成行動跟思考，那麼這段時間，顯然對於用腦工作者是相當困難的一段時日，思緒本身的紛亂、難以靜心，以及外來資訊的混亂、參差不齊、真偽難辨，都會是一號人需要一一去解決的問題，得先跨過這一關，後面才有機會論到「讓工作順利」；

所以第一段所述的「隊友」，對一號人是絕對必要的，若在團隊當中，那麼當然就得多借重同事者的能力，不要太過獨斷，也需要放下與他人一較高下、競爭的意識，才能順利「借到」，讓工作順轉，

即便是個人工作者，也會需要先找好備援，無論是專業上的，或是情緒上的都好，至少得事先找好求救、幫你舒緩情緒或工作壓力的幫手，也要注意跟人的溝通細節（可能有缺或是誤傳），合約的簽訂也容易出錯，若允許可以考慮延期、或是多複核幾次，來避開這段時間高於平日的風險。

愛情：單身者在尋覓伴侶上，得慎防他人有其它意圖，或許是你已經呼喊太久，真出現了對象，也不宜快速發展，多保留一點空間去看看對方為何「突然」出現了，「突然」要了（適用於有喜歡對象卻沒發展的），多一點延遲，對你一定更有保障，通常也會隨著時間拉長，一號人就會修改第一時間的答案，因為你「在這段時間發現了更多事」，或許對方無意欺騙，這種第一時間跟後續實際相處的落差，我們通常也逃不了一些責任。總之急不如緩，慢慢來，比較快，如果是對的，不會因為慢一點就錯過。

有伴侶者得學會跟伴侶示弱的重要性，在關係中若感到緊繃、氣氛低落，通常是在告訴你「你太用力維持自己的完美了」，比起完美，在關係中更重要的是坦誠與交付弱點，若你感到八月的關係難以前行、在盛夏中卻溫度過低，那麼得好好的看一下自己，是否老是戴著面具、苦撐著、不要麻煩對方自以為很貼心，這個貼心，或許根本不是對方要的呢！

比起不麻煩對方，交付弱點與真心，才是讓關係重回正軌的良方。

訊息指引：18.Impatiens

緩步才能前行，比起快速的虛擲光陰，

你顯然更需要的是務實的看清，那關於生命的全貌全境。

★生命靈數2

整體運勢：消極而混亂，想維持穩定，得比平常用更多力氣的八月，二號人們得有意識的避免在這段時間，做一些重大決定，來將生活中可能的混亂機率降低；

外在環境部份，舊有的關係、人事物的死去或離開，都可能是讓上述的情緒混亂更加劇的催化劑，財務上易有不平衡的狀態，得事先做好分配，並且不能用得過且過、自欺的態度混過去，得對自己更嚴格一點，否則很快的將在月中過後，就得承受前面矇混過關的惡果，與人的交際跟溝通恐懼也將在這段時間被放大，得先調整好心態，並在過程當中時時注意自己所言所行，方能保得八月的寧靜。

工作／學習狀況：在專業上，新的事情不易推展，所以大概只能先就著手邊現有的工作繼續下去，若從事研究或學習，那麼舊的項目還有很多待釐清的地方，不能因為這邊已經混亂不可收拾，就半途而廢、貿然跳到另一個新的項目，如果沒有選擇全都看清，只是另闢新的起點，那麼新的起點很可能只是另一個戰場，而不是你想像中、可以聰明避開風險的蹊徑；

對於原有的工作事務，也會有需要超時工作的問題，因為情緒的不穩，需要更多時間去處理原本只需短時間就能做完的事，這時候若你願意，其實找人幫忙，一定會比自己蒙著頭做，來得更好、並且能省下繞遠路、錯誤嘗試的浪費時間，但總歸一句，無論工作或是學習，八月都是很需要重新盤整，需要耐性去一一把糾住的結解開，才能前進的一個月，在態度上，直接觸及跟處理問題，雖然討厭，卻是唯一解。

愛情：單身者在關係中，因為生活的雜事、負載低落的情緒過多，很難發光，或是被看見，所以桃花不佳的你，在這段時間能遇到的，其實是幫助你過關的同事跟同學朋友，如果你原本暗戀的就是這些可以幫你的人，而你也有勇氣跟對方求助，大方接受幫助，那麼或許有些感情增溫的空間，至於對象完全為零的二號人，可能就得再等等，把生活都打理好，再來考慮新對象的尋覓，會是更實際的。

有伴侶者，這段時間在關係中也將面臨一段低潮期，你得看懂對方的冷淡，背後的原因是什麼，如果只是因為對方態度轉冷，你也「很識時務、很貼心」的跟著退開，那麼關係勢必只會往更冷的地方去，難以回溫，若你看懂對方的消極所為何來，那麼就是你主動出面調整的時候，只是等待而不處理，時間會磨掉所有可用的東西，但不會帶來正面的進展，八月是二號人運用智慧，與伴侶坦然以對的時候，請直球對決，不要逃避問題才能留住屬於你的幸福。

訊息指引：30.Sweet Chestnut

是該緩步，停下來，是看清楚的時候，虛耗的已經浪費了太多。

別為了節省時間而虛擲光陰與氣力，

迷茫總被安排在前進之前，時間的長河中，我們難免停停走走。

★生命靈數3

整體運勢：需要對外發聲，就能讓運勢由逆轉正的八月，三號人顯然需要說更多話、有更多人際互動、並且主動去把不適合的人送走，該找來的人找齊，在這樣的基本調性下，你會發現很多關係正一一死去；

爭吵、關係嘎然而止、突然失聯沒有互動、在某些圈子被徹底除名或刪去，都是上述「良好狀態來臨之前的鋪陳」，你會在這些失去的過程中看懂更多事，以及當下該往哪裡去、過去生命中的誤區等等，的確過程有些讓人傷感，但是得先破壞才有建設，想到新生就在這一連串的汰舊之後，你將明白，這是機會，不只是命運，真正的命運是可以操之在你的。

工作／學習狀況：在專業上，一樣如第一段所言，所以舊的東西、在手邊尚未結案的，你可能在這段時間就會發現，它們再也沒有可以挽救的空間了，如果你明白那是必要結束的，最省時省事的方式，當然就是快速放生，即便你不放，可能也會發現與此事件相關的人跟事，都越來越不可理喻、難以溝通、沒有共識，不想太費力或消耗心神的話，其實由你自己主動來畫下句點，會是比被動被結束太好的；

在月中之前，大概都是整肅的氣氛，也建議三號人可以在八月的上半，快刀斬亂麻，因為過了月中，就能陸續因為清空原有不適合的合作、工作進程，而有餘裕的空間、時間，可以接進新的案子，開展下半年的美好，依照進度，不要摻雜太多情緒，就會感受到這些低潮中有深深的祝福。

愛情：單身者在這段時間情緒翻覆，你會看見自己對感情有很多的抗拒、過往的傷口、包括童年的陰影、過去曾被傷害的那些記憶重現，而這段時間是好好處理與面對的時候，如果你沒有逃開，選擇一次看個清楚，那也會發現自己一直以來面對關係的盲點，開始處理它們，你就會離新的戀情又更近了一步。

有伴侶者，在關係中也到了期中考的時候，對於現有關係，沒有好好溝通的問題、之前略過、跳開不處理的黑暗情緒、抱怨、責備，可能都在八月份浮上水面，再也不能被忽略，一樣是危機中有轉機，當然最好的方案，就是坦誠，當你可以真心誠意，一一細數，即便對方沒說的、你只是猜測的，也適合說出口、問出口，來為關係找到更多調整的空間跟機會，這是一個只要願意開口，就可以獲得答案，找到更好的辦法的月份，若想為關係努力，讓品質更好，就不能略過「開口說」，跟他談談吧～

訊息指引：7.Chestnut Bud

重新檢視所有曾經發生的，或愉悅或傷感，

再來都只為讓你再確認，是否真要丟棄？或希望那些重新發生。

★生命靈數4

整體運勢：因為不想有作為的心情，還有刻意省略許多必須改變的事物，讓四號人的八月，延續著七月的開低，持續走低中；

或許你也發現這一兩年的時間裡，四號人的運勢總是低迷，但必須要說，所謂的「運」是公平的，所有人都在同一時間共享某個流運，但不順、處處受阻，這是性格與選擇所帶來的結果，你的理解可以只在膚淺的「運勢低迷」，但你更能選擇深入的「解決根本問題、面對深層恐懼、自我挑戰」，這將為同一個流運，帶來全然不同的發展。

如果四號人仍選擇自己一肩扛起的逞強，那麼八月，你也將只有自己，選擇變通、宣洩、不壓抑、示弱與坦然，則是一說再說、無須再講的基本守則。

工作／學習狀況：在專業上缺乏開拓的空間，只能就舊有的事項、專案、或是原本在手邊的學細狀態繼續下去，因為多數四號人，仍會在這段時間繼續告訴自己，某些舊的做法是可為的，即便已經察覺不太對勁，或是得換個做法的態勢顯然已在眼前，依舊在賭最後一把「可能不會那麼糟」的可能性；這會讓多數的事情都變得有做、但是沒有太太實質效益，空轉時間居多，就算有做出部份成果，也很難得到如預期中的滿足感。

如同前述，你能做的就是積極的開創新的、捨棄已經老舊不適用的做法，業務方向、市場佈局，都來到一個需要重新調整的時間點，別再想著還能回到過去，過去早就回不去，新的嘗試與做法是必然要的，而你可以選擇繼續卡住，或是及早認清事實，做出那個你覺得害怕，但是務實的改變。

愛情：對單身者來說，通常四號人很難是「完全沒有選單」的，通常是永遠在等，等什麼也不知道的狀態，那麼延續這一兩年、這個月的基調，仍舊是你必須主動去推進關係，而不是等關係自然的演化，你得先面對自己的確心中有人選這件事，然後主動去做點積極的行動，而不是老是先推托「就沒有對象」來搪塞自己；

若你真的完全沒有選單，那麼也該面對自己到底為何無法列出心中想要的，當你可以明確的一一列舉，就會發現其實方向與人選，都大致底定，離脫單的目標，其實很近。

有伴侶者，買買東西、表現殷勤、說說好話，如果你習慣了用這些看似「對伴侶有效」的安撫招術，在關係中賣乖，過往可能有用，但在這個月若只有這些表面功夫，那大概也很難讓關係在令人滿意的狀態下繼續下去，如果你感受到伴侶的持續冷淡、視而不見，大概得回頭去看自己是不是也對對方的感受「視而不見」很久，所以才得到眼前這樣的同等對待。總論，你對現況的不滿，很可能就是你伴侶一直以來承受的，那麼想要怎樣被對待，就先誠心的自己做好做滿，對方在本階段大概也很懶得再說、再要求，想扭轉局勢，就得自己來。

對於未有狀況的四號人也恭喜，但仍不可忽略自己是否有上述的傾向，只是累積不夠多，尚未爆發的問題，如果有，不要自欺，預防永遠勝於治療。

訊息指引：20.Mimulus

最壞的都已經發生了，在你選擇避險、自以為聰明的那一刻，此刻。

你所恐懼的，都是最好的，而它們從未降臨在你的生命，

你與它們，未曾相識，如此陌生，再三的蹉陀，讓你們即將再度錯身。

★生命靈數5

整體運勢：因判斷失準所帶來的財務混亂，將會在八月大量發生，對五號人而言，守緊荷包是這段時間最該關注的焦點，三思而後行，能用最嚴格的方式去節制消費慾望的話，到了月末的你，會感謝自己月初的每一個住手；當然對應此運勢的，就是這段時間會有比日常更多的開支機會，有些金額還不小，即便預算很緊縮，你卻仍會告訴自己「這很有必要呀」，但在下手後後悔的機率卻相當高，尤其是它們會壓縮掉很多日常更該開銷的空間，讓你的手頭更顯拮拘，如果想輕鬆的度過這個月，那就從降低物慾、關掉各種購物網站及APP開始準沒錯，這可以有效的讓你的腦袋維持在比較冷靜的狀態下，進一步讓生活較為順利。

工作／學習狀況：在專業上會遇到難以傳達、溝通失效的狀況，討論或是談判的不順、價格談不攏，在這段時間都是家常便飯，最好的辦法就是避開、延後談；

會遇到殺價不合理的人、做超過原有技術或責任範圍要求的人，你很容易在當下一個不小心就自願被殺、妥協，在事後才來後悔、感到不可收拾，若無法延後，那麼必須先想好立場跟價格、條件等，就不在當下再多做變動，踩穩底線，才能預防損失擴大，或是忙而無得的狀況發生，不想做白工，請好好維持情緒的平穩，不被撩動。

無論是談條件價格、或是專業上的討論，在八月皆容易受到挑戰（有時甚至會到挑釁的程度）但只要五號人能把情緒抽離一些，通常問題也不會擴得太大，能夠止血，只是過程中、整體氣氛上的確不好，你得看淡些，才不會讓風暴擴及生活中其它層面。

愛情：單身者在尋覓新伴侶方面，難有所成，對應到現實生活需要處理面對的事，也是夠多，即便有新的可能，也不建議在這段時間做出決定，在這段時間有發展的，通常也都短暫，很難撐到九月十月，不過如果你只是想玩玩倒是沒問題的（喂XD）夏日戀情短暫且嚴峻，不輕易涉足，會省錢又省時間。

有伴侶者，在關係中也會遇到溝通失效的問題，對方可能「非～常～」的有所堅持，在這段時間若想有好一點的關係品質，那可能放棄抵抗、順從的態度，會是比較省力的；

硬要溝通也溝通不出一個成果，建議要講清楚這種事，還是得挑一下時間，以和為貴，不吵就是最好的發展，至於更積極的作為並不建議，即便是正在熱戀中的情侶，也是少做少錯，做太多可能還被掛上一個自以為的罵名，想給對方驚喜之前，弄清楚對方的需求再做，可能會比驚喜更實際，至少對方後來的反應不會嚇壞你。

訊息指引：29.Star of bethlehem

收攏情緒，沒有更糟的會發生，除非你主動喚來它們，

別召喚，別放聲。

★生命靈數6

整體運勢：心情上莫名的失落跟低迷，會讓你看不見外界投來的善意，建議也都成了批評的八月，如果你感到被肯定、被看見、被認同的比例低得可憐，它很可能只是你的主觀認定，而非事實，如果六號人不想被捲入這樣失衡的心情之中，那麼最好的辦法就是「去問出你覺得不對勁的地方」，用務實的行動去取代揣測，才是讓前述「莫名失落」止血，並且能往正向發展的好辦法；

如果六號人擱置行動，任想像無限的漫延卻不做單刀直入的驗證，那麼就很難從低潮的情緒中爬出，去看到生活中實際可為的空間，事實上，身邊的人很願意給你建議、跟你一起做點積極的事，就等你跟上，主動詢問、不要自以為的猜，是讓八月平順的重點。

工作／學習狀況：在專業上很容易陷入迷茫狀態，手邊正在進行的事，就這樣麻木的做著、持續著機械化的動作，很容易讓你在原地停滯過久、沒有實質的產出，值得關注的是，這段時間將有人「主動介入」去指點你哪邊出了問題，因為這些指點，或許是你未曾預期的人提出，或是沒想過的問題、觀點，難免會讓六號人心生防禦、下意識的抗拒，而這些建議卻是中肯、實用的，如果你感到被挑戰，那至少先釐清對方是否真的意在引戰，或只是直快了點，若六號人能恢復理智做好確認，通常也就能得到順利改善工作模式的方案，而在這個月中過後，感到工作、或是研究進度的開展跟順利。

愛情：單身者想追求新關係，八月可以靠介紹，先釋出訊息，無論是對你的同事或同學、平日生活圈有往來的朋友，都可以好好的說出需求，雖然不會快速在這個月就成局，但至少先為自己種下機會，便能提高後續發展的可能性，這段時間是否有奠下好的基礎，就看六號人的積極程度，只能說這是段適合「播種、耕耘、釋出善意需求或訊息」的時間，只要有做，就不會是白工，想脫離單身，多點積極準沒錯。

有伴侶者，在關係中會發現一些「覺得怪怪的」地方，這部份是得由你自己問出口的，去把心裡的揣測、疑慮一一消除，並且先丟掉預設立場，那種「我覺得他根本不會跟我講啊」的想法跟說法，就暫且先丟到一邊，比起預設立場，你該做的是實際行動，當你不再只是想，就能順利的丟開沮喪的心情、或在關係當中低迷的氣氛，你會發現，只要有明確的詢問，就能得到比預期更好的答案，而無限在腦中延伸的小劇場，經常是你關係中的敗筆。

訊息指引：27. Rockwater

那太多的戒律，不是通往自由的門，那太多的規矩，困你在方寸之間，

那你該放手，才能轉身，

關於自由，我們最缺的，始終不是更多努力，而是靈活與彈性。

★生命靈數7

整體運勢：大量的金錢支出，很難存到錢，在現實生活中物質的不安定感，可能讓七號人心中大感困擾，情緒起伏大，而難以有動力去處理現實中的瑣事，但要提醒，若越試圖偏離軌道，無論是逃避處理情緒，或是放任自己因為情緒而做出更多不當的消費，那麼煩心與現實生活中的困擾，將會形成一個越來越難逆轉的負面循環，不可不慎；在八月，最重要的功課，是不能放任自己的情緒、負面的感受無限漫延，你得正面迎戰，才能逆轉局面。

如果七號人能選擇比較積極的態度，不閃避壓力，通常就能發現在壓力之餘，也有生機，壓力雖有，卻也可在限制中看見可為之處，難行卻能行，當你主動解決問題並跨越，仍有機會在一片逆勢中，找到自己的順境。

工作／學習狀況：在專業上需要重整方向，之前累積一段時間的成果可能被推翻、並且毫無合理的理由（或不被 通知、沒被事前交待、大幅被修改方向等等），會讓七號人感到難有動力繼續，如果堅持，可能還得背上一點黑鍋，對於在學習狀態中的人也是一樣，無來由的轉折，都會讓你有種「難道之前都是白忙、都在玩假的？」的挫敗感；

但換個角度切入，其實若抽掉「突然」跟當中產生的情緒，把時間拉長，客觀來看，都會發現有新的、更好的、更有利益的新路出現，現況的突然停止，通常只是為了讓出空間給新的發展，即便它們之間可能並非無縫接軌，會有「先中斷、走到死路、後面才又突然柳暗花明」的戲劇性轉折，所以工作或正在進行的研究，可能終止沒錯，但若把焦點放在後續的可能性，就可以幫你在心情上，免除一些失落感。

愛情：單身者有機會做過往戀情，或是童年舊創的回顧，當然不會是太舒適的過程，但藉由重新跟過去的人、事、物或相關回憶接觸的機會，你能從當中看到自己在過程中的謬誤、少做的、逃避的，都將有機會重現在眼前或心底；

這樣的過程，並非為了讓你再貼自己一次失敗的標籤，而是重新檢視、並得到前進鑰匙的契機。

雖然光是情緒的翻攪，可能就讓你感到厭世而不想交際，但這些整理都相當重要，若你能直面它們，通常就會知道自己接下來，在伴侶關係的追求中，應當如何再出發，往前邁進。

有伴侶者，在關係中會得到對方不少「以愛為名的指點」，為了關係更好，對方可能主動跟你溝通，但溝通的方式顯然是沒有經過太多思考，所以會讓七號人感到對方找麻煩、有點受傷；

當你感到不適，也建議你不要眼淚往肚裡吞，一方面是累積幾次，你就會爆發，另一方面是這是最慢的溝通方式，你在忍耐，對方卻渾然未覺，者對雙方而言都是毫無意義的虛耗情緒，不如在第一時間就反應自己的種種感受，你將發現完全不同的氣氛，通常對方也能立刻停下那些讓你不舒服的行動跟言語，在當下就扭轉談話氣氛。

直快、不要考慮做能力以外的情緒承擔，是本月讓關係融洽的最高方針。

訊息指引：Clematis

別試圖轉移壓力，把注意力分散，讓眼神迷茫失去焦點，

壓迫從不會隨著失焦而不見，壓迫總是用加倍的方式，直到你終於看見。

★生命靈數8

整體運勢：八月份將會經歷許多失落，在生活實際面、以及心境上，應該都能看見這樣的態勢，唯有財運是看漲的；

八號人嘴上最愛主張的「現實面顧到，一切就沒問題」的論調，將在這個月被自己的境遇狠狠打臉，你會發現，原先以為有錢萬事OK的，事實上卻不然，你更在意的是虛無飄渺的感覺、更在意獨特性、更在意自己有沒有成就感、被看見，這都是你以為透過錢就會有，但實際上卻沒有必然關聯的東西。

這樣的失落，協助你去看見「什麼才是你最在意的」並且把焦點從金錢、表面的成就上移開，幫你不再逃避去承認內在更深層的渴求，用一種....物質無虞的方式。

工作／學習狀況：在專業上，雖有成功卻無人和，也會讓八號人在成功之餘感到深深的寂寞與失落，讓原本該有滿分的快樂打滿大的折扣，既然沒有共享、獨自一人的感覺不好，那麼八號人顯然可以當那個改變眼前局勢的人，當你把功勞平均的與他人同享時，便能把那些被折扣掉的快樂找回來，也可以幫你贏得不少人際上的美名。

整體來說，八月運勢很好，但如何讓實質上的好，跟心情上的好畫上等號，才是這個月的學習重點，八號人也會發現，並不是只有逆境才會「卡住」，順境的「卡住」更需要一點智慧跟覺察才能跨越，多數八號人在外境的「好」都能因為做到相當的努力，而有所成，如果你追了許多都感到還好、無意義，那麼這個月順境中的逆境，顯然就是為你安排的進階考題了。

愛情：單身者追求者眾，跟前述的基本調性一樣，你不缺人追，可是，你想要的是什麼呢？是最好的？越好的？還是其實都不是，你從來沒想過自己要什麼，只是想「站在勝利者的位置」呢？

如果你仍舊主張「這個月還是一樣無聊」那你就很可能是從來沒有清楚想過，自己喜歡、舒服、想要的是什麼，只是依著這世界給你的「成功樣板」去追求感情，若你已經厭倦這種既表面、又庸俗無聊的氣氛，那麼顯然是好好整理自己需求，換個姿態看待自己主張的條件的時候了，當你願意轉換視角，才能幫現況的無聊生活，注入一泉活水。

有伴侶者在關係中，也會感受到關係相處的空泛，該做的、覺得快樂的，一樣不少，可是你總覺得少了點什麼，缺少的那一點，除了問問自己、也能問問對方，在經過誠實的討論之後，或許你們就能發現自己眼前所做選擇的荒唐，關係的美好從不是演給誰看，若你能將問題提出，這將是你與伴侶一起往前、往自由的相處，關係深化的重要發現，別錯過這樣的溝通良機，做獨特的你們，而不是眾人期待、眾所囑目的幸福範本吧！

訊息指引：3.Beech

完美顯然不是最佳解，也非最終解，最舒適的或許不完美，

但，誰需要完美？那太無聊的完美。

★生命靈數9

整體運勢：放下重擔的八月，對九號人來說，那些重擔除了實質上的負擔之外，更多指的，是心理上沉重的負擔，你終於能在這裡跟它們正式分手了；雖然不免失落，因為這些心理上的沉重，很可能是你的不肯承認失敗、不肯放下控制，在之前就很難繼續的那些事，在八月也將順著你心境的成長，逐一放下，是好事，不過是帶著一點點哀傷與心死的那種，不得不，但你也明白，只要放下控制，留出空白，新的才會來。

在財務上平盤，倒不用擔心有什麼物質跟金錢的損失，財務生活仍是相當穩定、看好，是一個快樂中帶著淡淡哀愁的月份，若你能不迷失在事情的表面，看得見後面的祝福，那這個月會是安靜、緩慢、但平順的一段時光。

工作／學習狀況：對專業上來說，七月那些「很麻煩的」「很狀態不明」的合作狀態、伙伴或業主顧客，都將遠離，換上新的一批「明快、方向精確」的消費族群，對獨立工作者是如此的案源，對於在團隊內工作的九號人，也會發現身邊伙伴、老闆在七月的鬼打牆，終於告一段落，他們都終於變回有理智、可溝通的人類了，該放一串鞭炮來好好慶祝一番的此時，你只要不要被前一個月那種迷霧感跟情緒困住，重新看待這個月，那通常就會發現之前在工作或研究、學習上的那種卡住不前進，好像要又好像不要的不上不下，早已煙消雲散像沒發生過，八月是全新的氣氛，請準備好新的心情，快樂迎接它的到來即可。

愛情：對曾有過交往經驗、但現況單身者而言，是把過去犯的錯誤總結算、正式跟過去告別的一段時間，若你未曾有過對象，那這段時間處理的，會是童年自我價值低落，被禁言、限制言論的方向，你將在生活的其他地方，看到「原來我很在意這些事、在意他人評論、在意別人的標籤」這些察覺的確會帶來一些不適，但在這些不適當中，你也會了解到「現在的你」是怎樣的，丟掉舊的、不再適用的價值跟信念，你會在這段時間重新接納自己、愛上自己，然後變成那個更迷人的人，在八月中後段，也會幫你開創一些新的、可接觸的對象到來。

有伴侶者，在關係中若有不滿，通常已能做出決定，該放生就放生，無論你希不希望關係續存，都勢必少不了「丟掉、丟出去」的動作，至於對方會不回自己爬回來，若你能放下控制，事情都會朝著對你最好的版本發展，即便舊的不回，也能很快因你明快的斷捨離而有新局；

仍在關係中的九號人，則是有深度與對方溝通、坦誠心意的機會，當你願意放下控制、或是做得太多、為對方著想太多的堅持，通常也能幫關係順利的轉換氣氛，差別在於不須經過撕裂的過程，當你願意放手，讓事情不是依著「你想像的」發展，而是依著「自然的」方向發展，就能看到讓關係轉往更好境地的契機，就在你的放下控制當中。

訊息指引：17.Hornbeam

那反覆而漫長的考驗，無趣卻饒富意義，

層層疊疊，是迷宮更是指引，得一層層剝去，關於那些煩躁的，

親自動手是你最終、也是唯一該遵照的指引。

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