威力彩25億是你？4星座「偏財運爆發」幸運數字、最佳購入時間曝光

威力彩連續槓龜46期，下一期將於23日晚間開獎，頭獎上看25億，如1注獨得，單注獎金為今年最高，民眾躍躍欲試，熱度也不斷提升，彩券行預期，將再現集資、包牌熱。中華民國星相學會副理事長小孟老師也替大家整理出23日「偏財運」最好的星座，以及財神方位、財運能量最強時間、幸運生肖，購買之前先參考看看吧。

Top4：射手座

今日木星落入射手座財庫宮位，顯示射手座財運爆發力十足，但美中不足木星呈現逆行位置，代表在選號時會錯過不錯的數字，建議憑著第一直覺是最準的。

除此之外木星也代表紅色力量，因木火相生，若能在今日找到紅包袋或紅色色紙，在外面寫下財神速速來，再攜帶紅包袋到投注站，說不定能引來過路財神讓你中到大獎。

幸運數字：

1.4.0.2

Top3：雙子座

水星落入巨蟹座並在雙子座的財帛宮放大，顯示雙子座投資運勢很旺盛，水星引力可以幫你招來財氣，小孟老師建議您可以在腰帶上，用食指劃9個錢幣的符號，代表九五至尊，腰藏萬貫，讓你在下注後可以富甲一方。

幸運數字：

1.4.5.0

Top2：牡羊座

天王星落入金牛座並且在牡羊座的二宮，顯示牡羊座突發橫財運勢表現亮眼，小孟老師建議你可以用一張白紙，再白紙上畫一個金元寶，並且可以在金元寶下方寫下自己的名字與生日，然後帶著畫好的金元寶到投注站下注，元寶的能量就能讓你全身上下充滿財氣。

幸運數字：

1.7.0.8

Top1：巨蟹座

太陽若入巨蟹二宮財帛宮，因此巨蟹座財運能被財神加持，加上巨蟹座二宮太陽入獅子座，因此求財衝動更為驚人，

建議你下注前冥想森林之王獅子，獅子能量能撼動不動的財帛宮位，讓你的財庫再度點燃。

幸運數字：

5.9.1.4

財神：

正西方

建議尋找住家或工作地西方的投注站能讓你財庫飽滿。

財運能量最強時間：

中午11：00-15：00

晚上17：00-19：00

幸運生肖：

兔.牛.狗.蛇