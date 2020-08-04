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哪些命格為情所傷，能化作動力勇敢向前？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

真心付出感情，未必能得到回應，有時免不了傷痛，徒留遺憾。但情場遇到挫折可不是世界末日，還會成為人生蛻變的原動力！畢竟再怎麼難受，日子還是要過，哪些命格能引導自己走出情傷的黑洞？科技紫微網這就帶大家來瞧瞧。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

　

破軍：找新目標，重拾希望

破軍是天生的前鋒部隊，認為生活就是一場又一場的挑戰，太安逸的生活會讓他們覺得枯燥乏味。即便為情所傷，破軍也能很快找到下一個投注心力的目標，哪怕是一個月多存一萬塊，還是跳瘦身操狂瘦三公斤，就是要在新的行動中找回自信，方能繼續對未來充滿希望。

　

武曲：換個方向，扳回一城

向來有些孤僻性格的武曲，受了情傷多半只能默默承受，難以找人傾訴。不過他們並不會過度沉浸在負能量中，而是打起精神，投入事業或財富的追尋，就算情場摔了一跤，也能在職場扳回一城，再怎麼說，至少錢不會背叛自己。透過這些方式整理情緒，重新出發的力道相當強勁。

　

巨門：勇敢蛻變，過得更好

巨門的個性是「不疑處有疑」，善於捕捉蛛絲馬跡，很可能在感情問題爆發前，早已猜個八九不離十，降低了情傷帶來的衝擊。即便情已逝，巨門也不會忘記約上三五好友聊聊，宣洩內心壓力。另外巨門覺得最實際的報復，就是過得比之前更好，將情傷視作前進的動力，讓人刮目相看才滿意。

　

緣份盡了，要瀟灑轉身談何容易，但每一段挫折何嘗不是生命的養分，再厚重的烏雲終會迎來雨過天晴。或許下一次做的決定更正確，又或者下一段戀情更幸福，敞開心胸感受每個瞬間，為自己而活，方能在很久很久以後，相信這一切都是值得的。

　

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