相愛不一定要結婚？這4個星座舉雙手贊成

【文‧科技紫微網】

在這個戀愛、婚姻自由的年代，越來越多的人只想享受浪漫的戀愛，不想用結婚來套牢自己。你的愛情婚姻觀也是這樣嗎？科技紫微網今天來為大家分析，哪些星座只想戀愛，卻未必想結婚？

射手座

嚮往自由，不受束縛

射手座是標準的活在當下，把快樂看得最重要。他們追求自由自在，不想受到任何束縛，所以比起結婚，他們更希望一直處於戀愛階段。在他們看來，戀愛無須負責，不會給生活帶來太大的壓力，比較像是使生活豐富的一個因素，讓人能夠得到快樂與享受；而一旦結婚，則需要肩負太多的家庭責任，會讓他們感覺處處受限。

雙魚座

浪漫感性，喜歡幻想

魚兒的情感細膩，喜歡幻想。在他們看來，愛情應該是充滿羅曼蒂克的。他們的內心深處對愛情有著無限的遐想與憧憬，認為愛情應該有很多很多的美好和驚喜……想像戀愛的種種，就足以讓魚兒深深沉醉。但是婚姻則不同，有太多的現實問題需要面對，他們不再能沉浸在幻想中那充滿浪漫的戀愛。去掉了玫瑰與紅酒，只剩下柴米油鹽的平淡與辛苦，會讓他們想要逃避。

水瓶座

愛玩愛鬧，追求新鮮

水瓶的腦中充滿創意，追求新鮮與刺激。他們喜歡獨立、自由的個人空間，不喜歡受限制。談戀愛可以享受到甜蜜與浪漫，但不一定要接受對方的約束。而結婚後不僅要承擔家庭責任，還要面對各種生活瑣事，幾乎沒有個人空間。所以，相較於結婚，他們會更希望能一直自由自在的談戀愛，繼續保有自我。

獅子座

事業心重，婚事可緩

獅子通常一心追求事業成功，容易忽略愛情和婚姻。既然連戀愛都不太有空，更不會急著結婚了。如果事業尚處於初期或是上升期，在還沒有遇到一個能夠在事業上互相扶助、並肩奮鬥的伴侶之前，獅子都不會想結婚。比起結婚，獅子喜歡的其實還是一頭扎進工作中，但容許自己偶爾談個戀愛，放鬆緊繃的神經，身邊有個人安慰、陪伴就足夠了。

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