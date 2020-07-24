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心痛誰人知？直擊12星座內心「脆弱不安」的瞬間

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

無論什麼星座，什麼性格的人，內心深處都會有一些不為人知的痛點，一旦觸發，那些敏感、不開心的情緒就會從暗處探出頭來。今天，科技紫微網就帶大家看一看，每個星座內心深處最脆弱也最柔軟的地方，好讓彼此之間的誤會和辜負都能因此減少一些！

　

牡羊座

牡羊重情重義，甚至有時「膽大包天」，總是以一副「who怕who」的霸氣行走江湖。偏偏牡羊常會單純地認為，身邊都是非常好理解、好親近的人，因此牡羊座最大的脆弱點，就是身邊的人誤會他們的時候。想解釋，但又不知道該怎麼說。這種情況總是讓他們心裡留下傷痕。

　

金牛座

金牛的核心個性充滿了固執與強大，永遠不會輕易動搖。然而，牛兒又特別愛挑戰自己的底線，遇到那種亂七八糟的情況，沒有一套標準做法的時候，牛兒會對自己失去信心，惶惶不安。這時候的金牛會完全失去安全感，就像行走在沙漠又沒了導航的車，沒方向、沒動力、感到氣餒。

　

雙子座

性格最是爭強好勝的雙子，在哪裡都想成為主角，因此，雙子最大的痛就來自於被忽略。如果有人把雙子當成透明人，雙子內心那個敏感、多疑、自我否定的人格就會浮現出來。在那個當下，他體內全部的負能量、痛苦都會如潮水般的湧上來，再也想不出任何快樂的理由。

　

巨蟹座

巨蟹算是玻璃心的高危險族群，常常別人的一句話就能讓巨蟹情緒崩潰。雖然能打擊到他們的狀況不計其數，但「受冷落」應該是其中最致命的打擊了。因為巨蟹很敏感，無法忽略任何小的訊號，再小的訊號，在他們來說就像巨雷一樣，總是能把巨蟹從快樂中拉回現實。一旦發現受到冷落，巨蟹的心會像被撕裂一樣痛。

　

獅子座

別看獅子座成天一副樂呵呵的陽光模樣，其實很多時候他們是打腫臉充胖子。獅子最大的脆弱點就是遇到失敗的情況。他們可以承受打擊、可以被排擠或傷害，但是絕對不能失敗。獅子會時常回想起自己各種曾經做錯的事，說錯的話，自己暗暗後悔，久久不能平息。有時候他們甚至會因為一次的失敗，很久都撿不回鬥志，找不到信心。

　

處女座

作為一個完美主義者，處女座天生就是異於常人的，就是孤單的！正因為處女座自己各方面都能做得游刃有餘，有時很難換位思考，去了解「別人為什麼做不到？」於是，他們常常會落入急著想說服別人，卻又沒有力量喚醒或辯贏對方的困境。當他們在這種場合落敗的時候，就是處女座最脆弱不安的時候。

　

天秤座

天秤會把自己脆弱的一面掩飾得很好，就算心碎了一地，在人前也會裝成無所謂的樣子。越是這樣愛面子的人，越受不了被人看低。沒錯！天秤內心最大的痛點就是被人看低，看低他的人格、看低他的能力、看低他引以為傲的一切！這簡直就會變成壓垮駱駝的最後一根稻草，讓天秤感受到凌遲之痛。

　

天蠍座

天蠍的內心深處一直覺得自己是最精明、最理智的人，如果讓天蠍知道，其實他們始終都被人玩弄於股掌，他們會立馬就崩潰！體會到受騙的天蠍，會出現大腦空白的情形，一向以理性著稱的他可能會歇斯底里的咆哮，一面說著「我不信」、「不可能」之類的獨白，一邊聽自己心碎的聲音！

　

射手座

射手座的人很會調節自己的情緒，所以很難聽到射手講太多負能量的話。但稍微細心一點的話，你就會發現，射手的玩笑話裡也會夾雜著些許憂傷。再開朗樂觀的人也會有孤獨的時候，而害怕孤獨就是射手座的軟肋，也是傷害射手最致命的毒藥。

　

摩羯座

摩羯最擅長的就是死撐，就算是內心感到壓抑無比，也會選擇咬牙堅持下去。但是，當摩羯覺得一件事沒辦法繼續，必須放棄的時候，他會感受到五雷轟頂般的衝擊。這種不在計畫之內的打擊，最能令摩羯措手不及，對他非常有毀滅性。畢竟過程再艱辛也可以忍受，若是連堅持的機會都沒有了，他的精神就失去支撐點，很容易就垮掉了。

　

水瓶座

天王星守護的水瓶座，個性很獨立，也最能抵抗孤獨，更有一顆嚮往自由的心。一旦水瓶座沒了自由，沒了話語權，甚至於沒了獨立思考和做決定的權利時，水瓶座就會像沒有澆水的花一樣逐漸枯萎。水瓶座最害怕的就是內心受到壓抑，這樣抓心撓肝、無處釋放自己的情緒，對他們來說無異於對靈魂的綁架

　

雙魚座

雙魚座最簡單，卻也最複雜。雙魚為人處世間總帶著一股子小聰明。如果讓雙魚發現，他的小聰明已經為別人所看穿時，他就像武士失去了盔甲，變得完全沒有招架之力。而且，雙魚心中的全部脆弱都來源於一種絕望感──那種感覺自己後路都沒了，之前的準備都付諸東流的絕望。

　

看完以上內容後，希望能讓你更加瞭解12星座內心的真實世界，願大家的生活都能夠少一些誤會與傷害，多一些體諒與包容！

　

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