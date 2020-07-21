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威力彩狂飆25億！ 3生肖被點名吉星照射「財運紅到發紫」

聯合新聞網 / 綜合報導
週四威力彩頭獎上看25億，有三個生肖被知名生肖運勢分析專欄點名「財運紅得發紫」。圖／聯合報系資料照
週四威力彩頭獎上看25億，有三個生肖被知名生肖運勢分析專欄點名「財運紅得發紫」。圖／聯合報系資料照

威力彩連續槓龜46期，下一期將於23日晚間開獎，頭獎上看25億，如果一注獨得，單注獎金為今年最高，讓不少民眾躍躍欲試。而專門分析生肖運勢的搜狐號《星川麻衣坊》就指出，有「三個生肖」運勢大開，財運紅得發紫。

生肖牛

屬牛的人做事穩重、邏輯性強，且能夠腳踏實地做事情，直到達成目標。自7月20始，命宮吉星照射，可能會有貴人相助，事業蒸蒸日上，財運紅得發紫。在接下來的時間，如果能抓住機會，一定可發揮自己的價值。

生肖龍

7月20日開始，屬龍的人得到吉星照射，運勢大開。他們的財運紅紅火火，喜事天天來，能得到貴人指點，財運成一鳴驚人之成效。特別是屬龍的年輕人，若能抓住機會，提升自己，能讓事業更上一層樓。

生肖虎

屬虎的人7月20日開始迎接好運，整體運勢大開，身邊吉星高照，財運會達到一個小高峰。屬虎的人需要隨時調整好自己的狀態，尤其是工作方面，需要腳踏實地，多費工夫，努力得到主管認可，業績也會不斷提升。

財運 生肖運勢 威力彩 頭獎

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