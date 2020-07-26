殺破狼周運勢／雙子桃花盛開跡象 天蠍、獅子偏財運旺

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，金星持續順行在旅遊宮位，出門逛街會迷失在某個商場中敗家，買了很多沒有實質意義的小廢物回家，卻很舒壓。某些白羊座需要到另一個城市出差，會意外發現令你驚喜的景點。

學習運方面，金星持續在學習宮位行進，受到海王星的影響，學習如果遇到瓶頸，不妨讓自己腦袋放空一陣子，停滯一段時間後，會檢視出自己的盲點在何處，感覺更有收穫。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星、冥王星、土星受到命宮的火星影響，生活十分緊湊忙碌，容易過勞。正在求職的白羊座，由於面試宮位的金星受到海王星影響，洽談新工作會覺得與職務欄寫的待遇落差很大，感到被欺騙。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到金錢宮位的天王星影響，為了喜歡的人，不惜砸下重本，購買昂貴的東西討對方歡心。某些白羊座，為了追星、迷偶像，花錢買了很多周邊商品，或是為了寵物或小孩有許多預期外的支出。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，花在吃喝玩樂的費用很可觀，會想嚐嚐較為昂貴的餐廳，或是購買一些好東西犒賞自己。花在交際應酬的費用很可觀，和朋友一起出門逛街很容易手滑敗家。

旅遊運方面，在旅遊宮位的水星受到天王星影響，需要到另一個城市短暫停留，會快閃當地某個知名景點打卡，雖然能遊玩的時間不多，但至少會買個有象徵意義的土產，使你感覺不虛此行。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的火星受到木星與冥王星以及水星影響，和喜歡的人冷戰並不會讓自己好受，有許多事覺得不能妥協，但拒絕溝通會造成雙方除了走向分離沒有別的可能性。

工作運方面，在面試宮位的水星受到專業宮位的木星、冥王星以及秘密宮位的火星影響，面試新工作，會覺得某些公司用非常污辱人的態度與待遇來聘請高度專業的人才，會對職場以及工作領域感到心寒。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，身邊有些條件不錯的對象，會對你表達好感，桃花有盛開的跡象，卻也因此難以做出選擇，只能持續跟每個人保持曖昧的關係。

工作運方面，在志業宮位的海王星與木星、冥王星有良好連結，雖然懶洋洋的沒有心思工作，不過一直都有一些資金與資源進駐，需要你的能力，此時請特別謹慎挑選合作對象。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星與人際關係宮位的火星以及財務宮位的木星、冥王星相位不良，與人容易發生財務糾紛，某些投資與合作會被佔便宜，造成金錢大量損失。某些雙子座則是太多預期外的花費，對經濟狀況感到焦慮。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到財務宮位的木星、冥王星以及金錢宮位的水星影響，容易捲入麻煩的人事鬥爭中，甚至因此惹上官司。沒有人願意挺你，感到孤立無援。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，太陽持續在金錢宮位行進，手頭比較寬裕，花錢較為大方，不過容易因此被某些人佔便宜。交際應酬的花費較多，需要買禮物打點一些人際關係，送禮要送到心坎裡，了解別人的需要，才不會浪費自己的心意。

學業運方面，海王星持續在學業宮位行進，與水星有良好連結，以目前的成績表現，有許多理想的學校與科系可以做選擇，不過海王星同時受到金星的影響，此時也容易感到選擇困難，不知該如何選擇自己的未來。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星、冥王星受到火星以及命宮的水星影響，工作太過於忙碌，必須要取消重要的約會。單身的巨蟹座，在職場會邂逅心動的對象，但要當心被同事八卦而破局，低調為佳。

工作運方面，在志業宮位的火星受到在夥伴宮位的冥王星、木星的影響，被豬隊友拖累，造成工作量暴增。某些巨蟹座處在充滿敵意的職場環境之中，找不到可以信任的夥伴，有許多事務必須靠自己完成。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星與水星有良好連結，偏財運佳，對發票中獎率高，或是因為在消費時運用許多策略，獲得許多划算的折扣。不過由於海王星受到在人際關係的金星影響，此時也容易被朋友凹請客。

感情運方面，在慾望宮位的海王星與水星有良好連結，與暗戀的對象會有許多肢體碰觸的機會，甚至會以肉體關係確認彼此的感覺。然而海王星同時受到金星影響，遇到對你沒興趣的人，不要苦苦糾纏，會被視為喜歡性騷擾的爛桃花。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到命宮的太陽影響，在職場上人紅招忌，特別是面對上司或老闆，容易功高震主。學著低調與謙卑，避免成為箭靶，或是某些小人的代罪羔羊。

健康運方面，木星、冥王星、土星齊聚健康宮位，相位不良，代謝狀況不佳，不但身材走樣，還容易罹患慢性疾病，這段時間會有較嚴重的病癥浮現。較為年輕的獅子座，有工作過勞的傾向，注意心血管與肝功能方面的問題。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，目前都在收穫先前努力的成果，許多競爭贏得輕鬆，不過職場有一堆豬隊友也跟著沾光，在享受榮耀的同時，也同時感覺到盛名之累。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星與海王星有良好連結，在同儕之間會發現與某些人有共同的嗜好或默契，同一時間經歷了相同的事件，在很短的時間內會熱絡起來。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星、冥王星受到人際關係宮位的水星以及慾望宮位的火星影響，無意間發現自己目前喜愛的人已經有穩定的交往對象，自己很可能是第三者。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到子女宮位的木星、冥王星，以及人際關係宮位的水星影響，家中寵物或小孩的身體狀況令你擔憂，會花許多金錢在醫療費上，某些處女座則是和朋友吃喝玩樂花費太多，收到信用卡帳單時感到震驚。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，太陽持續在人際關係宮位行進，會與很多重要的名人交流，但花出去的交際費用也比較可觀。此時會受到貴人的提拔與賞識，多參加活動也能認識重要的人脈。

學業運方面，金星在學業宮位持續行進，需要選填志願的天秤座，成績可進入人人稱羨的學校與科系。然而金星同時受到海王星影響，對於未來會有些迷惘，其實自己對冷門的科目比較有興趣。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星受到夥伴宮位的火星以及家宅宮位的木星、冥王星影響，很努力在工作崗位上打拼，卻不斷有人扯你後腿，找些麻煩讓你疲於奔命，這些小人可能是必須要密切合作的同事，甚至是最重要的家人。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到太陽影響，投資理財或購物，千萬不要聽信他人讒言，會使得資產瞬間蒸發，血本無歸。此時尤其要當心朋友想拉你進入直銷、宗教與保險系統，成為日後金錢的無底洞。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，對發票會中到比以往還多的號碼，偏財運頗佳。然而金星受到海王星影響，有投資習慣的天蠍座，切勿以小博大，玩高風險的金錢遊戲，會全盤皆輸，賠光血汗錢。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星與水星有良好連結，大膽對喜歡的人告白示愛，被接受的程度頗高。但由於海王星同時受到金星影響，某些天蠍座會由性而愛，雙方情感的基礎建立在肉體關係上，會覺得心靈契合程度不夠穩定。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到水星以及在溝通宮位的木星、冥王星影響，在職場需特別謹言慎行，容易惹上口舌是非。在志業宮位的太陽受到夥伴宮位的天王星影響，與同事溝通不良，雙方對事情的認知有極大落差。

健康運方面，在健康宮位的火星受到交通宮位的木星、冥王星影響，注意血光之災，尤其要特別要當心交通事故，發生意外傷害的機率也比較高，一旦受傷會需要花很長的時間復健。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與水星有良好連結，家人會在經濟方面給予支持，幫忙還清負債，或是處理麻煩的財務問題。某些射手座會收到家人贈送的昂貴禮物，是一直很想買，卻捨不得花錢買的東西。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，在曖昧階段的戀情總是最美，對於進入穩定關係會顯得膽小。感情穩定的射手座，這段時間親密關係頻繁，懷孕的機率較高，但自己可能沒有心理準備要迎接新的小生命。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星、冥王星受到水星以及在子女宮位的火星影響，寵物與小孩的狀況不佳，會需要花很多醫療費用在孩子身上。某些射手座會為了追星、購買動漫週邊商品、手遊課金，不惜傾家蕩產，嚴重敗家。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到太陽影響，在專業領域上受到質疑，許多案子突然撤案，造成你金錢與時間上的損失。某些射手座必須要用第二種語言能力與外國人對話，表達能力不足，無法與對方充分溝通。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，太陽持續在財務宮位行進，記得對發票，中獎率頗高。也可買彩券試試手氣，不過由於太陽受到在玩樂宮位的天王星影響，輕易到手的財富很容易敗在玩樂上，無法存下來。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與水星有良好連結，如果想出門走走，不妨找個旅伴帶著你，從對方的觀點會看到另一種風景，旅行也會變得有樂趣起來。某些摩羯座則可能在另一個城市巧遇老朋友，旅程充滿驚喜。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到太陽影響，與喜歡的對象在親密關係上無法協調，可能導致某一方有肉體出軌的問題。某些摩羯座的小孩或寵物身體狀況不佳，令你十分擔憂。

工作運方面，在工作宮位的金星受到海王星影響，在職場上無事可做，也要假裝忙碌，才不會被同事說閒話。某些摩羯座在工作領域上深受口舌是非之擾，被不實的流言攻擊，卻找不到可以反駁的管道。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與水星有良好連結，工作會有額外的獎金或是加給，手頭變得比較寬裕。然而海王星同時受到金星影響，此時腦波極弱，容易被業配或廣告吸引，購買許多不實用的東西。

感情運方面，太陽持續在感情宮位行進，突然被某個人告白，但內心還沒準備好進入新的關係，會暫時與對方保持曖昧的距離。某些水瓶座會砸許多金錢在小孩、寵物、偶像、動漫周邊產品上，內心感覺滿足。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到木星、冥王星，以及在溝通宮位的火星影響，職場中長期累積的問題，壓力已經到達臨界點，容易與同事或上司大吵一架，在盛怒之下丟出辭呈。

健康運方面，在健康宮位的水星受到交通宮位的火星以及心靈宮位的木星、冥王星影響，注意交通安全，即便坐大眾運輸工具通勤，也可能受到推擠而受傷。精神狀況不佳，工作壓力較大，常常睡不好，會有抑鬱的問題產生。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會很徹底地把家中不需要的傢俱、生活用品換新，居家生活更為舒適。某些雙魚座最近嗜睡又懶洋洋的，甚至會請特休卻什麼事都不做，只想好好宅在家裏放空。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到工作宮位的太陽影響，會被公司派到外地出差，差旅待遇蠻不錯的，食宿很高級，不過由於本次的任務較為重大，會比較沒時間在當地遊覽。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到在溝通宮位的天王星影響，這段時間需特別謹言慎行，即便在自己的社群媒體上發言都要小心，容易被主管找碴。某些雙魚座與工作領域的人溝通不良，許多事情的發展難以掌控。

感情運方面，在戀愛宮位的水星受到在人際關係宮位的木星、冥王星影響，情感關係被小三介入，或是無意間成為別人眼中的第三者。某些雙魚座會花許多錢討好戀愛對象、小孩、與寵物，但你的付出卻被視為理所當然，感覺心寒。

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