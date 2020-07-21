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你可以選擇吃或不吃！人生抉擇的兩難與必然

聯合新聞網 / 普羅米修士
圖／pixabay
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無事不登三寶殿的Alex前兩天又傳了訊息，希望能碰個面聊聊。根據我對他的瞭解，應該是又碰到了人生難解的問題，想要找人商量一下。

果不其然，一見面就看到Alex苦著一張臉，一付神情落寞的模樣。

「你記不記得七、八年前我向你詢問婚姻大事時，你勸我要早一點結婚這件事?」Alex一開始就提了一個讓人摸不著邊際的問題。況且，根據我的職業敏感度來判斷，這個問題絕對不像問題表面那麼單純。

「我先澄清一下，當年我並沒有勸你要早一點結婚。你當時已經有正在交往的女友，但是不確定是否要結婚。我的回覆是: 『如果你現在決定不結婚，可能要等到四十幾歲以後才有機會結婚。』」

「對對對，你是這樣說的，沒錯! 後來是我自己決定要儘快結婚的!」Alex總算恢復記憶了。

命理之象必然兌現

當年Alex因為婚姻大事和我談了很久。雖然有個正在交往的女友，但是他自己並不確定當時的女友是不是最好的人選，以後會不會遇見更好的對象。同時，Alex也是家中的獨子，背負著父母對於傳宗接代深切的期望。

當時Alex問了一個假設性的問題: 「如果我現在決定不結婚，將來還有機會結婚嗎?」畢竟，結婚是兩個人的事，你想要結婚時，並不一定有人願意配合。

因此，我分析了命盤之後，給了Alex一個答案: 「如果你現在決定不結婚，可能要等到四十幾歲以後才有機會結婚。」但是，我也提醒Alex: 如果決定結婚，夫妻之間仍有許多需要磨合、各自調整的地方，需要投入心力。

和我談完的一個月後，Alex就決定要和當時的女友結婚。

「你還好嗎? 發生了什麼事?」專家常說，要能夠洞見問題背後的問題。(The Question Behind The Question)

「沒有想到結婚這麼辛苦.....」Alex開始大吐苦水: 婚後一切看似平靜；但是有了小孩之後，太太變得比較強勢，真實的個性和他想像中的不太一樣。再加上太太與母親之間的婆媳問題，常讓他夾在當中裡外不是人，苦不堪言。

我既不是婚姻專家，也不是兩性關係的權威，大部分的時間我只能靜靜地聽著Alex敘述宛如八點檔的劇情。

「為什麼當年你會說我四十幾歲才有可能結婚? 如果我當初決定不結婚，現在就不會有婚姻中的困擾，也不會有令人傷神的婆媳問題，不是嗎?」事隔多年，Alex的假設性問題再度出現；天機畢竟是天機，遇到了難題也不會限制他天馬行空的想像力。

「一般來說，大限的夫妻宮有化祿或化權，那麼在這個十年之中的確就有機會結婚。不過有機會歸有機會，它並不是一種必然。這也就是為什麼你在三十二歲之前有機會結婚的主要原因。

但是從三十二歲到四十出頭，你的大限夫妻宮並沒有呈現有機會結婚的要件。同時，大限的夫妻宮與本命的父母宮重疊，意味著你的婚姻感情與父母之間有著很深的連結。

你結了婚，婆媳問題就是這種連結的具體表現。你如果沒有結婚，身為家中的獨子，什麼時候婚、和什麼人結婚必然是父母關注的焦點，甚至是您和父母之間發生衝突、爭吵的主要原因。

無論你是否結婚，婚姻感情與父母之間有著很深連結的『象』(意象)必然存在與發生，只是課題不同，這就是命理準確的基本邏輯。」

Alex用略帶懷疑的眼神看著我，很快地又提了另一個假設性的問題。(看來我無法像公眾人物一樣，用瀟灑、率性的口氣說: 「我不回答假設性的問題!」)

「你不是說我四十幾歲以後也有機會結婚嗎? 那麼我現在已經結婚了，這個『象』又要怎麼解釋?」

「四十幾歲以後，你的大限夫妻宮有化祿、化權，如果仍是未婚的狀態，在這個十年當中結婚的機率就變高了。

但是，化權代表爭執、力量、管理，也代表數字的二(主雙)，化祿也代表數量增多、慾望增強。

如果你是已婚，而婚姻中又有許多難解的問題、衝突與麻煩，在不堪負荷的情況下，難保你不會向外發展，尋求其他婚姻以外的感情慰藉或是避風港.....」

只見Alex瞠目結舌，一副難以置信的表情。

我突然意識到: 如果繼續討論下去，那可能就要進入探人隱私的風暴圈了!

面對人生，你永遠都有選擇

在論命的過程中，有些當事者會覺得命理師的答覆不夠精確，甚至是模稜兩可，正反兩面怎麼說都通。但是遇到自己不喜歡的答案時，又會千方百計地提出各種假設性的問題，試圖從命理師的口中逼問出他(她)心中完美的答案。

某個當事者在工作不順之際來問下一個大限的工作運勢。由於下個大限的官祿宮是廟旺的太陽化權，也代表不錯的工作運勢。我建議他可以趁早準備，找個自己有興趣的領域，開始培養一技之長；甚至行有餘力，也可以發展不同領域的興趣或技能。

這位當事者問了一個非常經典的問題: 「既然我下個大限的工作運勢還不錯，那麼如果現在什麼都不做，也不用特別準備，到時候它也應該還是不錯的，不是嗎?」

我點點頭，面帶微笑地回答: 「化權主雙，太陽底下沒有不流汗的工作；如果什麼都不準備，屆時您可以同時找兩份兼職打工的工作，也挺不錯的!」

我們一方面標榜命運是操之在己、拒絕宿命；但是另一方面又期望未來是可以預期、預測的。這種矛盾源自人性中的任性與不理性: 希望好事一如預測、預期，對於不好的事就期望能夠改變，甚至戰勝命運。

面對人生，你永遠都有選擇!

只是面對人生的選擇，大部份的人所想像的，是如同Buffet般的上百種選擇。但實際上就像那個老掉牙的笑話所揭露的: 你的選擇不在於菜色，而是你有「吃」與「不吃」的選擇。

你不是沒有選擇，而是無力去面對選擇之後的難題與麻煩!

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

結婚 工作運 婚姻

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