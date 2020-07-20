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威力彩頭獎上看20.8億！4星座「偏財運旺爆」開運時辰、方法公開

聯合新聞網 / 小孟
威力彩頭獎已經連續45期摃龜，頭獎估上看20.8億，將挑戰史上第3高單注頭獎紀錄。 本報系資料照
威力彩頭獎已經連續45期摃龜，頭獎估上看20.8億，將挑戰史上第3高單注頭獎紀錄。 本報系資料照

威力彩頭獎已經連續45期摃龜，頭獎估上看20.8億，將挑戰史上第3高單注頭獎紀錄，彩券行也表示最近包牌，集資購買情形增加不少，加上三倍券發行，買氣將更熱烈，中華民國星相學會副理事長小孟老師也揭曉了今日偏財運最強的四個星座，大家買彩券的同時也可以參考看看，說不定就由你中下大獎！

Top4:牡羊座

7月20日凱龍星落在牡羊座，顯示牡羊座財運過人，偏財運旺盛，若想要抱得頭獎建議下午3：00到5：00喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面「陰」代表是冷水，冷水也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。

開運數字:

1，2，3，0

Top3:魔羯座

木星落入魔羯座，顯示魔羯座今日能大發橫財，偏財機率很旺盛，若想更加強偏財運勢，建議你可以準備一個碗，這個碗裡面加粗鹽、綠豆、紅豆，然後再加水，再用一小片樹葉沾碗裡的水，就可以幫你淨化、而且可以提升你下注的靈動力。

開運數字:

2.1.3.5

Top2:水瓶座

水瓶座今日財星籠罩，財氣可望一飛沖天，小孟老師建議，下注前可列印一張蝴蝶圖案或使用蝴蝶造型的擺飾，帶這它去下注，為什麼要用蝴蝶造型？因為蝴蝶象徵的是「福疊」、象徵的是福氣層層堆疊，很快地你就會招來四方的貴人，可讓你的偏財運亨通。

開運數字:

1.7.6.9.0

Top1:金牛座

金牛座今日能有突發財運產生，財氣能夠灌注全身，建議金牛座今日加強偏財運的方法就是在下注前準備紅包袋，且紅包袋上方用簽字筆畫上五個三角型，象徵五路財神，然後再放入3顆石頭，放進去之後就把紅包袋摺起來，帶到投注站下注，五三角象徵五福臨門，3顆石頭代表三陽開泰，另外5加3等於8，也代表今日一定要發發發。

開運數字:

0.1.2.4

12星座參考

開運時辰：

下午3：00-晚上7：00

財運方位：

東北方

建議可尋找住家或辦公室東方方的投注站下注會更有財運呦。

財運旺生肖：

豬，鼠，牛，馬

中華民國星相學會副理事長小孟老師。圖/小孟老師提供
中華民國星相學會副理事長小孟老師。圖/小孟老師提供

偏財運 開運 紅包 運勢 頭獎

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威力彩頭獎已經連續45期摃龜，頭獎估上看20.8億，將挑戰史上第3高單注頭獎紀錄，彩券行也表示最近包牌，集資購買情形增加不少，加上三倍券發行，買氣將更熱烈，中華民國星相學會副理事長小孟老師也揭曉了今日偏財運最強的四個星座，大家買彩券的同時也可以參考看看，說不定就由你中下大獎！

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