每日星座運勢／天蠍運氣上升有機會 遇到心動對象

2020-07-26

牡羊座

運勢此消彼長，身心容易失去平衡。

整體運：★★★☆☆

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

愛情運：★★☆☆☆

愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。

事業運：★★★☆☆

心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！

財運：★★★★☆

用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

金牛座

害人之心不可有，防人之心不可無。

整體運：★★★☆☆

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。

愛情運：★★★★☆

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！

事業運：★★★☆☆

心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！

財運：★★☆☆☆

省小錢、花大錢的日子。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠

開運方位：正南方向

雙子座

雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

整體運：★★★★☆

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

愛情運：★★★★☆

已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。

事業運：★★★☆☆

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

財運：★★★★☆

耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00遠洋藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

整體運：★★★☆☆

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

事業運：★★★★☆

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

財運：★★★☆☆

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00琉璃銀

開運方位：西南方向

獅子座

快樂伴你左右。

整體運：★★★☆☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣。這可不好，愛他可不能老是對他生氣！

事業運：★★★★☆

有志者事竟成，只要你有目標肯勇於付出，會獲得不錯的回報唷！

財運：★★★☆☆

想爭取到更多的進財機會，得多留心市場。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

處女座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★☆☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★☆☆☆

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

財運：★★★★☆

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00大理石灰

開運方位：正南方向

天秤座

有想法就要付出行動。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收穫。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。

事業運：★★★★☆

優越感充斥的一天，發揮樂於助人和足智多謀的一面，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘，運用人脈才能獲得實質進財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

天蠍座

運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★★

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

愛情運：★★★★★

愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00乳酪白

開運方位：東北方向

射手座

渴望表現的一天。

整體運：★★★☆☆

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

愛情運：★★☆☆☆

愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，越有想法的人將越能擊中自己渴望的目標。

財運：★★☆☆☆

與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

摩羯座

用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

整體運：★★★★☆

對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

愛情運：★★★★☆

遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！

事業運：★★★★☆

精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。

財運：★★★★☆

進財順暢，業務開發者多聯繫老客戶，容易進財；頗有偏財運，中樂透機率高。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00遠洋藍

開運方位：西南方向

水瓶座

好好休息，確保充足睡眠。

整體運：★★★★☆

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

愛情運：★★★★☆

已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。

事業運：★★★☆☆

悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。

財運：★★★★☆

財運好到讓人羨慕，適合投資理財的好日子，股票族有機會大撈一筆。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00蘑菇灰

開運方位：西南方向

雙魚座

有話就大膽表達。

整體運：★★★☆☆

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己部落格或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

愛情運：★★★☆☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

事業運：★★★★☆

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

財運：★★★☆☆

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00硃砂紅

開運方位：正北方向





