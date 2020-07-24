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每日星座運勢／雙子工作充實有成就 有利在外洽商

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-07-24

牡羊座

試著給自己減減壓。

整體運：★★★☆☆

工作中有點急於求成，因此工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性，才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬狀況，看開一些才不會太難過。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，也挺容易吃醋的，收起妒忌心才會讓你更有魅力。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨也多了點，還是忍一忍，少說兩句吧！

財運：★★★☆☆

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00翡翠綠

開運方位：東南方向

金牛座

勇於承認錯誤好過逃避責任。

整體運：★★☆☆☆

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

事業運：★★★☆☆

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

財運：★★☆☆☆

賺錢很拚命，花錢也很拚命的一天。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

雙子座

工作熱情高漲，樂在其中。

整體運：★★★★★

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

愛情運：★★★★★

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人，可以感受到被人呵護的滋味。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個挑戰自我膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00香吉士黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

細心、耐心會更順利。

整體運：★☆☆☆☆

多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運勢低迷，若是不想處處碰壁，最好選擇一個人靜靜的獨處。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！

財運：★★☆☆☆

特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00櫻桃紅

開運方位：正東方向

獅子座

珍惜眼前人。

整體運：★★★★☆

開始新戀情的人，偶爾想起從前的他，仍有一種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能幫助你大有斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪裡著手，都會有不錯的機遇。

愛情運：★★★☆☆

沒有太多愛情際遇的一天，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食，都能讓你心滿意足。

事業運：★★★★☆

工作較忙碌，但能以良好的精神狀態積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。

財運：★★★★☆

財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00寶石藍

開運方位：正西方向

處女座

受他人影響，愛情顯得較被動。

整體運：★★★☆☆

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

易受到情緒的影響，工作費時費勁，但效果甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00金桔綠

開運方位：正北方向

天秤座

與人交流應注意方式與方法。

整體運：★★★☆☆

對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，用對方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再來投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，你會發現事情並沒有想像的那麼沉重複雜。

財運：★★☆☆☆

今日開銷大，不妨趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00玉髓紅

開運方位：西南方向

天蠍座

內心充實，心情也就愉快了。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會跟自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。

事業運：★★★★☆

團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作成果的優劣。保持好心情，帶給同事歡樂，這樣你們就能擁有１＋１＞２的工作效率。

財運：★★★☆☆

有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00翡翠綠

開運方位：西北方向

射手座

今天的溝通力顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

財運：★★☆☆☆

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00深茄紫

開運方位：西南方向

摩羯座

比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

整體運：★★★☆☆

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱、擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

財運：★★★☆☆

在投資上不宜太過冒險。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00朝霞紅

開運方位：正東方向

水瓶座

有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

財運：★☆☆☆☆

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00臘梅白

開運方位：西南方向

雙魚座

運勢頗佳。

整體運：★★★★☆

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

愛情運：★★★★☆

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

事業運：★★★★☆

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

財運：★★★☆☆

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00薔薇粉

開運方位：東南方向



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