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每日星座運勢／雙魚接受邀請有桃花 豐厚錢財入帳

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-07-23

牡羊座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

事業運：★★★☆☆

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

財運：★★☆☆☆

求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00琥珀橙

開運方位：正東方向

金牛座

愛情運勢極佳的一天。

整體運：★★★☆☆

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

愛情運：★★★★☆

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

事業運：★★★☆☆

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

財運：★★☆☆☆

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

雙子座

魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。

整體運：★★★★☆

言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。

愛情運：★★★★☆

外界的推波助瀾，會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來計劃分析。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00朝霞紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

切忌失去理智。

整體運：★★☆☆☆

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

財運：★★☆☆☆

財運弱，想存錢可能會困難重重。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00檸檬綠

開運方位：正北方向

獅子座

靈感豐富的日子，宜好好利用。

整體運：★★★☆☆

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

財運：★★★☆☆

小心投資，避免高風險投資。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00墨玉綠

開運方位：正南方向

處女座

有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

整體運：★★☆☆☆

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

財運：★★★☆☆

合夥營生者，易有拆夥的危機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00脆梅青

開運方位：東南方向

天秤座

如果準備不夠充分，在工作和談判上難有優勢。

整體運：★☆☆☆☆

面對商談對象鑽漏洞提出無理要求時，應先調整好心態，多想想以前成功的案例，與之鬥智鬥勇，十八般武藝都應搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者偶然在一件小事上發現對方的優點，怦然心動，並很快墜入情網。

事業運：★★☆☆☆

今日工作情緒不高，處事有優柔寡斷的傾向，還應加強行動力，積極進取。

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族莫聽信小道消息，不宜衝動行事。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00鉑金灰

開運方位：西北方向

天蠍座

賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。

整體運：★★★☆☆

今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收收帳，盡量爭取獲得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這部分大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔閡。

財運：★★★★☆

多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00蘭花紫

開運方位：西南方向

射手座

膠著的事情能出現轉圜的餘地。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！

事業運：★★★★☆

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。

財運：★★★☆☆

實質的財務收益增加。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

摩羯座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

事業運：★★★★☆

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

財運：★☆☆☆☆

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00冷泉藍

開運方位：東北方向

水瓶座

欲速則不達！

整體運：★★★★☆

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

愛情運：★★☆☆☆

悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

事業運：★★★★★

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。

財運：★★★★☆

在投資上，與異性合作比較有勝算。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00橄欖綠

開運方位：正南方向

雙魚座

好運不斷，做事特別得心應手。

整體運：★★★★★

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛；可是，做事情要用對方法，才會達到良好的功效！

財運：★★★★☆

易有豐厚的錢財入帳。手氣不錯，可以小賭一把，買樂透、彩券，抽獎等，中獎機率高。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00乳酪白

開運方位：正西方向



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每日星座運勢

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