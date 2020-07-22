每日星座運勢／處女財富獲得靠競爭 輕鬆應對事務

2020-07-22

牡羊座

運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

整體運：★★★☆☆

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★☆

沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。

財運：★★★☆☆

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

金牛座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00寶石藍

開運方位：東南方向

雙子座

借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

整體運：★★☆☆☆

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是效果明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

財運：★★★☆☆

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00萊姆黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

貴人相伴的好日子。

整體運：★★★★☆

愛情的滋潤讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也能成為你的表現籌碼。投資上受到他人的指點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。空檔的時間多與他人進行互動，明白人脈資源的累積也是一種寶貴的財富。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情發展穩定，可以拜見雙方父母，討論未來的感情生活。

事業運：★★★★☆

好運隨身，心情愉悅，工作也變得輕鬆有趣。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以小賭一把。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00金桔綠

開運方位：正東方向

獅子座

不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。

整體運：★☆☆☆☆

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運略顯低落，桃花在奔來的路上易受阻。勿徘徊不前，要更勇敢一點。

事業運：★★☆☆☆

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意一意孤行下恐會破財喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00秋葵綠

開運方位：正南方向

處女座

運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易得到異性的青睞。

事業運：★★★★★

你有嚴謹的思想能力，談判時能應對自如喔！

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00葡萄紫

開運方位：正西方向

天秤座

在生活中做個有心人。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦！

愛情運：★★★☆☆

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮、不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作時想要快也快不起來。

財運：★★★★☆

財運佳，缺錢時可向熟識的好友調頭寸。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00辣椒紅

開運方位：東北方向

天蠍座

戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

整體運：★★☆☆☆

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

事業運：★★☆☆☆

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜處理投資問題。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：正西方向

射手座

精心打扮，能為你的運勢加分。

整體運：★★★☆☆

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人易與另一半意見分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。

事業運：★★★★☆

自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。

財運：★★☆☆☆

吃得飽加上睡得飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00秋葵綠

開運方位：正東方向

摩羯座

精神飽滿的一天，情緒很激昂。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質的進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是自己提不起勁！

財運：★★★★☆

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

水瓶座

切忌因嫉妒而迷失方向。

整體運：★★☆☆☆

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。

財運：★★☆☆☆

盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00碧空藍

開運方位：西南方向

雙魚座

人際關係和諧，易得異性助力。

整體運：★★★☆☆

在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得以更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯要索取發票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

愛情桃花開，但愛情來得急、也去得快，單身者應把握好自己的感情機遇。

事業運：★★★☆☆

有很好的想法或方案，不過你的主見還不夠，容易受他人想法左右，以致可能放棄原本的不錯想法或方案。

財運：★★★☆☆

眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00碧空藍

開運方位：正西方向





