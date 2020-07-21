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每日星座運勢／天秤有好心情有好運 發現賺錢機會

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-07-21

牡羊座

誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

愛情運：★★★☆☆

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

財運：★★★★☆

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

金牛座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

財運：★★★☆☆

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00象牙白

開運方位：西北方向

雙子座

愛笑者有好人緣。

整體運：★★★★☆

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

愛情運：★★★☆☆

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。

事業運：★★★★☆

工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。

財運：★★★☆☆

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

不驕不躁，心態平和最重要。

整體運：★★★☆☆

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★★☆☆

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

財運：★★★★☆

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00墨玉綠

開運方位：正南方向

獅子座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00琉璃銀

開運方位：東南方向

處女座

真心傳遞愛意。

整體運：★★★☆☆

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★★★☆

人際關係運用得當，可化為財源。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00蘑菇灰

開運方位：東南方向

天秤座

有好心情，就有好運氣。

整體運：★★★★★

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

愛情運：★★★★★

今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！

財運：★★★★☆

鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00深茄紫

開運方位：正南方向

天蠍座

多份細心和貼心。

整體運：★★★☆☆

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

愛情運：★★★☆☆

多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！

事業運：★★☆☆☆

應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，錢財流失很快。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00翡翠綠

開運方位：正東方向

射手座

運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。

整體運：★★☆☆☆

感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。

愛情運：★★☆☆☆

一旦有人對你示好，就容易心花怒放、一頭栽進自我設想的愛情裡。

事業運：★★★☆☆

承受壓力的能力比較弱，工作內容稍微多一點，你就感覺有較大的壓力。

財運：★★☆☆☆

財運弱，錢財不宜露白，太過招搖易惹小人眼紅，因錢財而惹禍上身的機率高。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00薔薇粉

開運方位：正北方向

摩羯座

走自己的路，其他的就讓別人去說吧！

整體運：★★★☆☆

今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作上遭遇對手，也會因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花哦！

愛情運：★★★☆☆

有機會接觸到條件不錯的對象，主動追求就有進一步發展的機會！

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，疑難雜症頗多，但若能保持平和的心境，再多的難題也都能解決。

財運：★★★★☆

特別容易得到長輩的支援和協助，尤其是女性，還會額外得到異性的協助喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

水瓶座

內心的感覺要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★☆☆☆☆

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

事業運：★★★☆☆

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

財運：★★★☆☆

得財順心、守財難之運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：西南方向

雙魚座

狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

財運：★☆☆☆☆

錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00臘梅白

開運方位：西北方向



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每日星座運勢

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