每日星座運勢／巨蟹解決延宕的問題 事業得貴人助
2020-07-20
牡羊座
時間觀念有待加強。
整體運：★★★☆☆
已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。
愛情運：★★★☆☆
渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。
事業運：★★☆☆☆
事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。
財運：★★★★☆
有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00珍珠白
開運方位：正南方向
金牛座
善於發現生活中的亮點。
整體運：★★★☆☆
憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。
愛情運：★★★☆☆
戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解不合。
事業運：★★☆☆☆
遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑！多向年長人士請教，他們的經驗能助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。
財運：★★★★☆
偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-21:00墨玉綠
開運方位：正南方向
雙子座
朋友就是你的開心字典。
整體運：★★☆☆☆
情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！
事業運：★★★☆☆
工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。
財運：★★★☆☆
易因思慮不周而破財。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-13:00青金石藍
開運方位：西北方向
巨蟹座
借助好運勢，解決延宕已久的問題。
整體運：★★★★★
好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。
愛情運：★★★☆☆
愛情甜如蜜的日子，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者情感需求強烈，而且，易獲得滿足。
事業運：★★★★★
事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演配合度高的角色，越聽話越容易得到照顧。
財運：★★★★☆
適合理財的一天，因為今日對數字金錢的敏銳度較強；藉著今天全盤檢討、規劃財務，對往後會產生正面的效益。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00辣椒紅
開運方位：正北方向
獅子座
很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。
整體運：★★★★☆
今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。
愛情運：★★★★☆
約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。
財運：★★★★☆
眼光不錯，易買到稱心如意的東西。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-15:00寶石藍
開運方位：正北方向
處女座
小心樂極生悲。
整體運：★★★☆☆
處於磨合期的情侶，今天相處得很融洽，家人的介入會更讓兩人的感情迅速發展。花錢慾望強烈，幸而有人提醒，否則會造成財政赤字。外出洽談生意的人，事業運良好，會有意外收穫哦！
愛情運：★★★★☆
單身者有機會在朋友聚會中結識新朋友，可望發展一段新戀情。
事業運：★★★☆☆
頗適合擴充業務。特別是從事銷售或客服的人員，多加強與客戶間的聯繫，有助於業務的發展。
財運：★★☆☆☆
今日付出恐由多變少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：16:00-18:00石榴紅
開運方位：東南方向
天秤座
停下腳步是為了走更長遠的路。
整體運：★★☆☆☆
連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。
愛情運：★★★☆☆
對另一半少用命令的口吻，應採取平和理性的溝通方式，多包容對方唷！
事業運：★★☆☆☆
工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！
財運：★☆☆☆☆
難有錢財進帳的一天，切勿玩金錢遊戲，以免損失慘重。可多向有經驗人士學習投資之道。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00杜鵑粉
開運方位：東北方向
天蠍座
變數較大，難把握。
整體運：★☆☆☆☆
今天對另一半的外型很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；荷包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規劃便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺粗枝大葉，不緊不慢反而比較好。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運很背，伴侶間爭執多，越吵越處於劣勢，你需要讓自己冷靜下來。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！
財運：★☆☆☆☆
在金錢上不夠冷靜，還容易糊里糊塗的，最好不要碰觸金錢遊戲。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00寶石藍
開運方位：正北方向
射手座
家人的理解和支持會讓你充滿力量。
整體運：★★☆☆☆
有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情意識頗強，追愛腳步迅速，只是也易衝動、感情用事。
事業運：★★★☆☆
無論別人怎麼說，至少要表現出虛心受教的模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。
財運：★★☆☆☆
對於賺錢這檔事，若非迫在眉睫，心態恐會略為鬆散。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-21:00檸檬綠
開運方位：東北方向
摩羯座
總運很好。
整體運：★★★★☆
今天很懂得與異性溝通，幾個笑話就能把對方逗得開懷大笑，彼此的好感不斷增進；滿腔的熱情在今天的工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得不錯的投資機會，要好好把握。
愛情運：★★★☆☆
感性的一面易突顯，單身者有機會在人群中遇到心儀的對象；有伴侶者激情滿滿，感情升溫。
事業運：★★★★☆
很有上進心，明白只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。
財運：★★★★☆
適合備妥投資計劃，再根據現實情況因應調整，可提高效率。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-10:00玉米黃
開運方位：西北方向
水瓶座
易為己悲。
整體運：★★★☆☆
情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。
愛情運：★★☆☆☆
你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。
事業運：★★★☆☆
重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。
財運：★★☆☆☆
易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-13:00青金石藍
開運方位：東南方向
雙魚座
處理事務，需注意方式與方法。
整體運：★★★★☆
對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。
愛情運：★★★☆☆
今日與伴侶溝通交流時要注意，對於雙方過往的情史、情感經歷等不要輕易說起或提及。
事業運：★★★★★
事業運不錯，適合在今天做一點思考、規劃和評估方面的工作。
財運：★★★☆☆
今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對與賺錢有關的事務充滿興趣，理財、花錢上出現大膽海派作風。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-14:00寶石藍
開運方位：西北方向
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